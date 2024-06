Diesel, el burro que se perdió hace 5 años y ahora vive junto a una manada de alces salvajes

Diesel fue captado pasando el tiempo junto a sus nuevos amigos tras desaparecer en 2019. (Instagram/maxfennell)

Diesel, un amado burro mascota, vivía feliz junto a sus dueños en un hogar de California, Estados Unidos. Su destino cambió cuando en 2019, durante una caminata, se asustó y salió corriendo.

A pesar de los esfuerzos de búsqueda, sus propietarios jamás lo volvieron a ver. No fue hasta cinco años más tarde que fue grabado viviendo con una manada de uapitíes salvajes, mismos que parecieron adoptarlo. El clip llegó hasta ojos de sus dueños, quienes habían perdido toda esperanza de reencontrarse.

Terrie Drewry, una de las propietarias de Diesel, declaró en entrevista con el medio local CBS News que ver el video en redes sociales “fue increíble” y sintieron un gran alivio por saber que estaba bien y saludable “viviendo su mejor vida”.

El nuevo guardián de la manada

Diesel escapó de su hogar hace 5 años y fue encontrado viviendo entre una manada de uapitíes.

Según creencias de Drewry, un puma pudo haber asustado a la mascota. Durante semanas los esfuerzos por hallar al burro no cesaron; recurrieron a todo tipo de ayuda, incluídos drones, no obstante, no aparecía por ningún lado.

La esperanza de encontrarlo con vida poco a poco se desvanecía. Una cámara de seguimiento lo vio un mes después de su desaparición, pero esta fue la última vez que se supo de él en 5 años. “Finalmente nos dimos por vencidos. Simplemente no hay señales de él”, recordó Drewry.

Fue gracias a una publicación en Instagram del usuario Max Fennell que los Drewry supieron sobre el paradero de Diesel. A inicios de año, el hombre grabó al animal pasando el tiempo sobre una pastura junto a sus nuevos amigos de otra especie.

“Probablemente uno de mis viajes de caza más salvajes hasta la fecha. Me encontré con una manada de alces que adoptó a un burro. No puedo superar verlo y me sorprende que se vea feliz y sano”, escribió Fennell.

Algunos internautas aseguraron que “esos son los alces más seguros del país”; Fennel admitió que la presencia del burro podría ser benéfica para su familia adoptiva.

“Sí, es lo que estoy diciendo y probablemente sea para el crecimiento de la manada”, dijo el autor del video.

Este video corto llegó hasta los ojos de la familia de Diesel. “Fue increíble. Fue como, oh Dios mío. Finalmente lo vimos. Sabemos que está bien. Viviendo su mejor vida. Está feliz, sano y fue simplemente un alivio”, aseguró Drewry.

La familia contactó con Fennell a través de la sección de comentarios de la publicación y aseguraron que su escape fue “devastador” hace 5 años, pero que ahora se alegraban de “ver que ayuda a la manada a crecer”.

La propietaria declaró para CBS News que aparentemente Diesel es el guardián de su nueva familia. “Ha matado coyotes protegiendo a la manada, posiblemente también a un puma”, señaló.

¿Diesel volvió con su familia?

El burro parecía estar saludable y bien alimentado.

Además de verse haber encontrado a su mascota 5 años después de que desapareciera, los Drewry estaban sorprendidos por ver que “dos criaturas completamente diferentes” eran capaces de llevarse tan bien, convivir en el mismo espacio y “a ser familia del otro”.

El siguiente paso lógico tras enterarse del estado de su mascota sería tratar de hacer lo que esté a su alcance por atraparlo y llevarlo de regreso a su hogar, pero Drewry dijo que esto “sería casi imposible”, pues “ahora es verdaderamente un burro salvaje”.

Este hecho no desanimó a la familia, pues se encuentran felices de que, a pesar de los años que pasó en la naturaleza, el animal se encuentra sano y salvo, además de que encontró una manada con la cual convivir.

“Él está ahí afuera haciendo aquello para lo que fue criado”, aseguró Drewry, quien le comentó al medio estadounidense que Diesel tiene mucha vida por delante, pues ahora tiene 8 años y los burros pueden vivir hasta entre 30 y 40.