Nacon mueve ‘Edge of Memories’ a diciembre y confirma una demo para noviembre

Edge of Memories, de Nacon

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La editora Nacon y la desarrolladora francesa Midgar Studio retrasaron el lanzamiento de Edge of Memories del 5 de noviembre al 3 de diciembre. El RPG de acción en tercera persona estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC, con distribución digital en Steam para computadoras.

Un lanzamiento fuera de un noviembre cargado

Nacon explicó que la modificación busca colocar al juego en un período comercial más tranquilo y darle mayor visibilidad frente a otros estrenos. La nueva fecha supone una demora de cuatro semanas respecto del calendario anunciado inicialmente.

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Según el comunicado de la editora, noviembre concentrará lanzamientos de gran alcance que podrían reducir la atención disponible para una producción como Edge of Memories. Entre los juegos mencionados aparecen Grand Theft Auto VI y The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dos nombres con capacidad para ocupar buena parte de la conversación y del gasto de los jugadores durante ese mes.

La decisión tiene así una razón comercial concreta: evitar la competencia directa durante la ventana original. Nacon sostiene que el traslado al 3 de diciembre permitirá que los usuarios descubran el juego a su propio ritmo, aunque el cambio también obliga a quienes esperaban jugarlo en noviembre a aguardar casi un mes más.

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Junto con el anuncio de la nueva fecha, Nacon publicó un avance centrado en los paisajes que formarán parte del recorrido. El video muestra distintas zonas del continente donde se desarrollará la aventura y mantiene el foco en la combinación visual elegida por Midgar Studio.

Una demo actualizada antes del estreno

El retraso no dejará noviembre sin contenido jugable. A principios de ese mes llegará a Steam una versión de prueba actualizada que permitirá recorrer las primeras horas de la historia. Las fuentes no precisan cuánto contenido incluirá ni si el progreso podrá transferirse a la edición final.

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La demo incorporará cambios desarrollados a partir de comentarios de la comunidad. Midgar Studio trabajó en un sistema de combate más dinámico e intenso, ajustes generales de jugabilidad y mejores opciones de accesibilidad. Estas últimas buscan facilitar la experiencia para personas con distintas necesidades mediante herramientas configurables, aunque todavía no se detalló la lista completa de funciones.

La prueba servirá para comprobar esos cambios antes del lanzamiento comercial y dará a los usuarios de PC un primer contacto con la versión revisada. No se anunció una demo equivalente para PlayStation 5 o Xbox Series, por lo que el acceso anticipado confirmado queda limitado a Steam.

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El anuncio vincula las optimizaciones con las opiniones recibidas previamente, mientras que el cambio de fecha responde a la saturación prevista para noviembre. Nacon no indicó que la demora esté relacionada con problemas técnicos ni comunicó modificaciones en las plataformas elegidas.

Edge of Memories, de Nacon

Avaris y el equipo creativo

Edge of Memories trasladará a los jugadores al continente de Avaris, con escenarios que incluyen las llanuras de Argat, el bosque de Kaishan, las tierras del Sanctorium y las montañas de Kezal. La exploración se combinará con enfrentamientos en tiempo real desde una perspectiva en tercera persona.

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Su dirección artística mezcla características de los JRPG con influencias de la animación francesa. JRPG es la denominación habitual para los juegos de rol vinculados con tradiciones de diseño japonesas, desde su estética hasta determinados recursos narrativos y sistemas de progresión.

El diseño de personajes está a cargo de Raita Kazama, mientras que Sawako Natori escribió el guion. La banda sonora principal fue compuesta por Cedric Menendez y cuenta con las voces de Emi Evans y Marion Schneider. En la música original también participaron Mariam Abounnasr y Yasunori Mitsuda.

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El próximo paso del calendario será la publicación de la demo actualizada en Steam a principios de noviembre. La versión completa de Edge of Memories llegará el 3 de diciembre a PlayStation 5, Xbox Series y PC.