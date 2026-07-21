Sterre Meijer protagoniza el regreso de los skate clásicos con Skatesterre en agosto

Skatesterre presenta un nuevo tráiler.

El regreso de la adrenalina en los juegos de skate arcade ya tiene nombre y fecha de lanzamiento. Skatesterre, el nuevo título publicado por Headup y desarrollado por Goon Squad, estará disponible el 13 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC.

Este juego rinde tributo a la edad dorada de los títulos de skate con controles precisos, combos impactantes y la participación de la deportista neerlandesa Sterre Meijer, internacionalmente conocida como Surfsterre. La propuesta se centra tanto en la nostalgia como en las novedades, apostando por una banda sonora enérgica y la posibilidad de personalizar tanto el estilo de juego como la apariencia del personaje principal.

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Inspiración de la era clásica del skate en videojuegos

Skatesterre surge inspirado en los títulos más icónicos que marcaron la cultura popular en los años 2000. El objetivo es fácil de entender, aunque difícil de perfeccionar: encadenar combos, realizar trucos cada vez más complejos y recorrer entornos urbanos cargados de desafíos. Quienes disfrutaron de los primeros títulos destacados de skate encontrarán en Skatesterre una evolución de esa experiencia, renovada gracias a gráficos modernos y una jugabilidad accesible, pero con gran profundidad técnica para quienes dominen sus mecánicas y controles.

Las referencias a sagas clásicas del skate están presentes no solo en la jugabilidad, sino también en el diseño de los niveles. Barandillas, rampas, caminos secretos y el incentivo de buscar la ruta ideal para conseguir los puntajes más altos mantienen vigente el espíritu arcade que definió a toda una generación. Headup y Goon Squad han explicado que su propósito es atraer tanto a fanáticos nostálgicos como a quienes se inician en el género, algo que se refleja en la curva de aprendizaje y en el enfoque visual elegido para el juego.

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Sterre Meijer como protagonista y la personalización como elemento clave

Uno de los principales atractivos del juego es la inclusión de Sterre Meijer, conocida en el circuito como Surfsterre. Su presencia añade autenticidad a la experiencia. Los jugadores pueden identificarse o inspirarse en la atleta neerlandesa y su papel en el crecimiento global del skate urbano. Skatesterre aprovecha su figura para establecer una conexión entre el jugador y el universo del juego, al tiempo que permite desbloquear diversas opciones de vestimenta y accesorios. Esta personalización trasciende lo meramente cosmético, ya que motiva a cumplir objetivos para obtener nuevas prendas, integrando mecánicas actuales en una propuesta clásica pero cuidadosamente afinada.

La posibilidad de crear una identidad propia dentro del juego responde a una demanda creciente de los jugadores por diferenciarse y destacarse, estimulando la creatividad, la auto expresión y la diversidad de estilos. Además, se ofrecen distintos escenarios urbanos y parques de skate, cada uno con elementos característicos que recompensan el dominio de rutas y la experimentación. Este planteamiento busca atraer tanto a quienes disfrutan de partidas casuales como a los aficionados a la optimización y la competitividad.

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Skatesterre, de Goon Squad

Lanzamiento en múltiples plataformas y referencias culturales

El lanzamiento simultáneo de Skatesterre en PC, PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 garantiza que jugadores de diferentes plataformas puedan formar parte de una comunidad global desde el primer día. Esta estrategia apunta a evitar la fragmentación y fomentar una base de usuarios activa y diversa. Además, el juego cuenta con una banda sonora que ya está disponible en Spotify, elemento clave para recrear el ambiente de los clásicos juegos de skate, repleta de géneros underground como el skate punk y el skate rock.

En una industria saturada de remakes y homenajes, Skatesterre apuesta por recuperar la filosofía de la diversión directa y los retos inmediatos, a la vez que rescata elementos que la tecnología actual había dejado de lado. El sistema de misiones y objetivos, junto al diseño abierto y lleno de secretos, está pensado para captar tanto a quienes buscan superar sus propios récords como a quienes prefieren explorar y descubrir cada rincón de los niveles. Los desarrolladores han puesto especial énfasis en recompensar la experimentación, permitiendo que cada partida se desarrolle de muchas maneras y sin limitar la progresión del usuario a un solo camino óptimo.

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