Nacon fuerza el cierre de Midgar Studio y apaga la esperanza para ‘Edge of Memories’

Edge of Memories, de Nacon

La industria europea del videojuego pierde este mes una de sus voces más singulares tras ordenarse la liquidación de Midgar Studio, el equipo francés responsable de Edge of Eternity y Edge of Memories. La decisión judicial se debe al fracaso de Nacon, editora y actual controladora del estudio, en su intento de encontrar un comprador o una alternativa financiera que garantizara la continuidad del estudio, fundado en 2008 por Jérémy Zeler-Maury. La noticia deja a una plantilla de entre 11 y 50 trabajadores en una situación de incertidumbre laboral, mientras la comunidad lamenta la cancelación de un proyecto que pretendía unir el talento creativo de Europa y Japón.

Sentencia judicial y causas económicas

La orden de liquidación de Midgar Studio fue emitida por un tribunal tras confirmar la imposibilidad de vender el estudio. El contexto es bien conocido en la industria: Nacon, la empresa matriz, enfrenta una crisis financiera que en los últimos meses ya había provocado el cierre de Spiders, otro reconocido desarrollador europeo. En el caso de Midgar Studio, se intentaron todas las alternativas posibles hasta el último momento, explicó su fundador, pero ninguna medida logró evitar la quiebra.

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Jérémy Zeler-Maury confirmó con pesar: “A pesar de haber explorado cada vía y con la ayuda que nos dieron todos, no se pudo llegar a ninguna solución dentro de los límites en el proceso”. En redes sociales y comunicados internos se percibe la inquietud del equipo, cuyo futuro laboral ahora depende de su capacidad para reubicarse en la industria. La liquidación implica no solo la disolución de la empresa, sino también una incertidumbre inmediata para todos los empleados.

Las causas detrás de la quiebra se relacionan principalmente con la situación financiera de Nacon, que no pudo sostener a su red de estudios en un mercado cada vez más competitivo y de costos crecientes. Los intentos de venta, alianzas o rescates no prosperaron ante la falta de liquidez y las dificultades estructurales para invertir en nuevos desarrollos.

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La propuesta creativa de Midgar Studio

Midgar Studio se había ganado una reputación especial por el enfoque híbrido de sus juegos de rol, que buscaban combinar la tradición francesa con la estética y las mecánicas de los clásicos japoneses. Desde su fundación en 2008, Zeler-Maury concibió la compañía como un puente entre distintas sensibilidades creativas, algo visible en títulos como Hover: Revolt of Gamers, Edge of Eternity y el recientemente cancelado Edge of Memories. La demo de este último juego en Steam presentaba una apuesta decidida por el arte inspirado en el anime japonés e incluía colaboraciones destacadas, como la cantante Emi Evans, reconocida por su participación en NieR y Dark Souls, y el compositor Yasunori Mitsuda, referente en la música de videojuegos como Xenogears y Chrono Cross.

Este enfoque le permitió reunir una base de seguidores leales y obtener cierto reconocimiento en la industria por su intento de modernizar la tradición del JRPG desde una perspectiva europea. Sin embargo, el esfuerzo por crear juegos de calidad sin acceso a grandes recursos económicos, como ocurre con los estudios de mayor tamaño en Asia y Estados Unidos, resultó insostenible ante la crisis financiera de la empresa matriz.

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Edge of Memories, de Midgar Studio.

Consecuencias en el sector y pérdidas para empleados y jugadores

El cierre de Midgar Studio afecta directamente a su plantilla, que según datos publicados en LinkedIn, incluía entre 11 y 50 profesionales. Jérémy Zeler-Maury destacó en sus últimos mensajes la importancia de preservar el talento humano y alentó a posibles empleadores a considerar a su equipo para futuras oportunidades laborales. Esta preocupación la comparten diferentes actores de la industria, que advierten sobre el riesgo de fuga de talento tras el cierre de estudios medianos en Europa.

Para los jugadores, la pérdida es doble: además de la cancelación de Edge of Memories, desaparece una de las propuestas más originales de la escena del RPG, famosa por su fusión de cultura francesa y japonesa. La situación refleja un patrón preocupante: las dificultades estructurales que enfrentan los estudios independientes en un mercado dominado por grandes distribuidoras y franquicias consolidadas.

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La crisis de Nacon, que suma dos liquidaciones consecutivas con el cierre de Spiders y Midgar Studio, deja un panorama incierto para los proyectos de autor en Europa y obliga a otras compañías del sector a replantear sus modelos de gestión y financiación para poder sobrevivir.