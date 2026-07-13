Marvel Tokon: Fighting Souls presenta modo historia escrito por Kieron Gillen y dibujado por cinco artistas

Marvel Tokon: Fighting Souls, Arc System Works

El anuncio de que Kieron Gillen, uno de los guionistas de cómics más reconocidos y experimentados de Marvel, estará a cargo del modo historia de Marvel Tokon: Fighting Souls ha generado gran expectativa entre los seguidores de los juegos de lucha y de las historias de superhéroes. El título, desarrollado por Arc System Works y publicado por Sony, presentó el 13 de julio nuevos detalles sobre su estructura episódica, que combina narrativa en formato cómic con dinámicas de combate en el universo Marvel.

La historia, completamente original y centrada en equipos emblemáticos, estará disponible en PlayStation 5 y PC a partir del 6 de agosto, marcando el lanzamiento de uno de los proyectos más ambiciosos del año en este género.

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Propuesta narrativa y formato episódico innovador

Marvel Tokon: Fighting Souls apuesta por un modo historia diferenciado dentro del ámbito de los juegos de lucha. Este modo, denominado Modo Episódico, se divide en cinco episodios, cada uno dedicado a un equipo específico de personajes. Destaca el hecho de que cada episodio será ilustrado por un artista distinto, lo que aportará una variedad gráfica y estilística poco frecuente en los videojuegos actuales. Kieron Gillen, conocido por sus trabajos en Jóvenes Vengadores, Die y varias series de Star Wars y X-Men, ha escrito un guion original que conecta a los héroes de Marvel y los enfrenta a nuevos antagonistas: el Promotor y el Campeón del Universo.

La narrativa se desarrolla principalmente en formato cómic, alternando con secuencias interactivas de combate. Así, el juego permite a los jugadores disfrutar de una historia similar a la que encontrarían en las páginas de los cómics de Marvel, mientras participan activamente en las luchas que determinan el destino de sus personajes preferidos. Hasta el momento, Sony no ha revelado los nombres de los artistas que acompañarán a Gillen en este proyecto, lo que mantiene el interés en posibles nuevas revelaciones a medida que se acerca el lanzamiento.

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Retos técnicos y acceso restringido en diversas regiones

A pesar de la ambición creativa y de la magnitud del proyecto, Marvel Tokon: Fighting Souls enfrenta desafíos relacionados con el acceso global. Según fuentes oficiales, el juego estará inicialmente restringido en más de cien regiones en las que no se puede acceder a cuentas de PlayStation, lo cual ha reducido su potencial impacto mundial. Aunque la lista original de regiones bloqueadas era aún mayor, todavía son miles los jugadores que no podrán participar en el lanzamiento, motivo por el cual han surgido quejas en foros y redes sociales.

Este tipo de restricciones es poco común en el lanzamiento de títulos pertenecientes a franquicias como Marvel y pone de manifiesto los desafíos técnicos y legales que los editores encuentran al intentar garantizar una distribución internacional simultánea. Jugadores en algunos territorios han manifestado su decepción al no poder formar parte del estreno de Marvel Tokon: Fighting Souls en la fecha de salida, lo que limita la conformación de comunidades globales en torno al juego. Sony y Arc System Works no han confirmado si están considerando soluciones para ampliar el acceso en el futuro.

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MARVEL Tokon: Fighting Souls, de Arc System Works.

Villanos originales y estructura de los combates en el modo historia

Una de las características más resaltantes del modo historia es la presentación de dos villanos completamente nuevos: el Promotor y el Campeón del Universo. Inspirados en la tradición de personajes cósmicos y poderosos del universo Marvel, ambos antagonistas fueron adelantados en avances previos y se perfilan como los principales desafíos en el Modo Episódico. En cada episodio, los equipos de héroes no solo pelearán entre sí, sino que también deberán enfrentarse a distintas amenazas que concluyen en enfrentamientos con estos jefes finales.

En contraste con otros juegos de lucha, donde generalmente se prioriza la sucesión de combates independientes, Marvel Tokon: Fighting Souls inserta estos enfrentamientos cruciales dentro de una narrativa destinada a involucrar al jugador de manera más profunda. El formato episódico permite explorar tanto rivalidades clásicas como desafíos completamente nuevos para los personajes, bajo el guion de Gillen y el arte de cinco creativos aún sin anunciar. Las expectativas son elevadas entre quienes consideran que esta propuesta brinda la oportunidad de vivir una experiencia interactiva cercana a la lectura de cómics, sumada al dinamismo de los combates en tiempo real.

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