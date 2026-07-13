Alix Wilton Regan culmina el mocap y voz de Lara Croft para Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Catalyst

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics y Flying Wild Hog.

El desarrollo de los esperados títulos Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Tomb Raider: Catalyst ha llegado a un punto importante con el anuncio de Alix Wilton Regan, quien interpreta a Lara Croft, sobre la finalización de su trabajo principal de grabación para el primero de estos juegos.

Ambos títulos están previstos para lanzarse en 2027, incluyendo la confirmación reciente de que Legacy of Atlantis estará disponible para la próxima Nintendo Switch 2. Esta noticia surge tras años de trabajo simultáneo de Regan en ambos proyectos, lo que destaca su dedicación especial al relanzamiento del personaje.

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Proceso de grabación y trabajo actoral

Alix Wilton Regan, reconocida actriz británica, fue elegida para encarnar a Lara Croft en agosto de 2022. Su llegada significó no solo un nuevo rostro y voz para la protagonista, sino también una nueva perspectiva en la construcción emocional y narrativa del personaje. Regan comenzó las grabaciones y las sesiones de captura de movimiento a finales de 2022, con la mayor parte de la producción iniciando alrededor de 2024.

Una característica distintiva en esta ocasión es que tanto Tomb Raider: Legacy of Atlantis como Tomb Raider: Catalyst se grabaron de manera paralela. Regan explicó que esto exigió matizar su desempeño para reflejar la evolución del personaje en diferentes momentos. Según comentó, la versión de Lara en Atlantis es más joven y muestra cierta ingenuidad, mientras que en Catalyst se presenta a una Lara con mayor experiencia, evidenciando los periodos cronológicos distintos dentro del universo Tomb Raider.

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Además de su labor en los juegos, Regan dedicó tiempo a investigar el legado de Lara Croft, tomando influencias tanto de las primeras entregas de la serie como de las películas protagonizadas por Angelina Jolie. Prestó atención a las interpretaciones previas de actrices como Camilla Luddington en la trilogía Survivor, buscando así una integración entre el pasado y el presente del personaje.

Impacto en la industria y expectativas del público

La producción simultánea de dos entregas de una saga influyente como Tomb Raider es poco habitual y ha generado altas expectativas en cuanto a la coherencia y continuidad narrativa. Los seguidores resaltan la importancia de este enfoque en el desarrollo de figuras complejas, y la decisión de Regan de adaptar su desempeño según la edad y vivencias de Lara Croft aporta profundidad a la serie.

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Por otra parte, la elección de la Nintendo Switch 2 como una de las plataformas de lanzamiento evidencia la intención de los desarrolladores por ampliar la base de jugadores, incluyendo a quienes prefieren las opciones portátiles. Además, la campaña para incorporar doblaje en español demuestra atención al público hispanohablante, aunque por ahora el juego solo estará disponible en otros idiomas, lo que ha provocado algunos reclamos en redes sociales.

El aspecto técnico también es objeto de atención y debate. El uso avanzado de la captura de movimiento y la mezcla de influencias clásicas y modernas en la interpretación de Regan prometen una experiencia más realista y emocional. Esto podría atraer a nuevos usuarios mientras mantiene el interés de los seguidores de siempre, afianzando a Lara Croft como una figura vigente después de más de veinte años.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics.

Perspectivas a futuro y desafíos

Tanto Tomb Raider: Legacy of Atlantis como Tomb Raider: Catalyst mantienen por ahora su fecha de lanzamiento estimada para 2027. Esta ventana permite a los equipos de desarrollo perfeccionar detalles técnicos y atender la retroalimentación de la comunidad, especialmente tras el reciente lanzamiento por sorpresa de Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en Switch 2, un movimiento que podría servir para evaluar el interés actual en la franquicia.

No obstante, el proceso aún no está completamente terminado. Regan deberá regresar para nuevas sesiones de grabación de voz, orientadas a corregir errores o grabar líneas adicionales. Este enfoque detallista evidencia el compromiso del equipo con la calidad final, un aspecto fundamental en la producción de videojuegos de gran relevancia.

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En términos generales, los seguidores de Tomb Raider valoran positivamente la renovación de la saga a pesar de ciertas incertidumbres, como la ausencia inicial de voces en castellano y las diferencias técnicas entre plataformas. El trabajo de Regan, su investigación comprensiva y el lanzamiento en consolas de nueva generación sugieren una evolución significativa de la franquicia. Los próximos años serán determinantes para saber si esta apuesta consigue cumplir con las expectativas y se convierte en un nuevo punto importante en la historia de Lara Croft.