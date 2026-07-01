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Saber Interactive y Universal Studios apuestan por ‘Turok: Origins’ en pleno auge de shooters

Una franquicia icónica de los 90 vuelve bajo la dirección de Saber Interactive Madrid

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En Turok: Origins, los jugadores asumirán el papel de la mística Orden de los Turok, heroicos guardianes de un poder inimaginable inmersos en una lucha por la supervivencia contra feroces dinosaurios y una aterradora amenaza alienígena que busca destruir toda vida humana en la galaxia.

La saga Turok regresará en 2026 con Turok: Origins, un videojuego desarrollado por la filial madrileña de Saber Interactive bajo la licencia de Universal Studios. Este título, previsto para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2, destaca por su combinación de disparos en primera y tercera persona, acción cooperativa y el retorno de criaturas icónicas: desde dinosaurios gigantes hasta alienígenas y reptiles humanoides.

El director, Jesús Iglesias, lidera un equipo de 250 personas, con un lanzamiento programado para competir directamente con los principales títulos de 2026.

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Origen y evolución de Turok

La franquicia Turok se originó en los cómics de Western Publishing en los años cincuenta, narrando las aventuras de dos hermanos indígenas atrapados en un valle lleno de bestias prehistóricas. Gaylord Du Bois, inspirado por las cavernas de Carlsbad, estableció la base del universo del cazador de dinosaurios.

En la década de los noventa, la propiedad pasó a Valiant, que orientó la historia hacia la ciencia ficción, ubicando a Turok en escenarios posapocalípticos y enfrentándolo a guerreros futuristas y criaturas inspiradas en Lovecraft. El videojuego Turok: Dinosaur Hunter, lanzado en 1997 por Acclaim, marcó la transición de la saga a la acción en primera persona, destacando por sus entornos semiabiertos y enemigos peligrosos, en plena época de la Nintendo 64.

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Luego de varias entregas, spin-offs y una fallida reinvención en 2008 bajo Disney Interactive Studios, el cazador de dinosaurios permaneció relegado hasta 2026, cuando Saber Interactive asumió el desafío de revivir el interés y adaptar la franquicia para una nueva generación de jugadores atraídos por la acción, la nostalgia y la cooperación en línea.

Jugabilidad y avances técnicos

El tráiler de jugabilidad presentado por Saber Interactive muestra en detalle las novedades técnicas y mecánicas del juego. Las imágenes exhiben secuencias que alternan perspectivas en primera y tercera persona, brindando al usuario mayor versatilidad en la acción. El variado arsenal de armas, ejecuciones llamativas y habilidades especiales definen el ritmo de un shooter intenso.

Turok: Origins ofrece modos cooperativos y en solitario, respondiendo a una creciente demanda dentro de la comunidad de jugadores por experiencias colaborativas sin perder la esencia de los títulos clásicos. Las capacidades técnicas están respaldadas por el trabajo de 250 desarrolladores, que busca situarse al nivel de grandes estudios internacionales.

Aún no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, pero Saber Interactive ha dejado clara su estrategia de evitar coincidir con títulos importantes como GTA 6, con el objetivo de aprovechar una ventana de oportunidad y posicionar Turok: Origins como uno de los lanzamientos más relevantes a finales de 2026.

Turok: Origins, de Saber Interactive
Turok: Origins, de Saber Interactive

Desafíos de revivir una franquicia olvidada

Rescatar a un personaje como Turok implica múltiples retos, tanto a nivel creativo como comercial. Saber Interactive ha obtenido reconocimiento por relanzar marcas en desuso como Space Marine y Evil Dead, pero la recepción que obtenga Turok: Origins será un indicativo de la viabilidad de este enfoque en franquicias que apelan a la nostalgia.

Las expectativas aumentan con el regreso de enemigos emblemáticos y elementos visuales de anteriores entregas, junto con la promesa de combates intensos y espectaculares, en sintonía con las tendencias actuales en los juegos de disparos. Sin embargo, la saturación de lanzamientos prevista para 2026 y la incertidumbre sobre la reacción de los seguidores históricos incrementan la presión sobre el proyecto.

El resurgimiento de Turok muestra cómo las compañías experimentan con adaptar fórmulas clásicas a las demandas actuales, intentando atraer nuevas audiencias sin perder a quienes disfrutaron la era inicial del cartucho y los primeros gráficos en 3D. El impacto final dependerá de si Turok: Origins consigue transformar la leyenda del cazador de dinosaurios en una experiencia relevante y entretenida, capaz de establecer un nuevo estándar para los relanzamientos de grandes nombres de la industria del videojuego.

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