James Ohlen rechaza dirigir Baldur’s Gate 4 ante el legado de Larian Studios y BG3

El universo de los juegos de rol se encuentra actualmente en una coyuntura significativa: tanto Larian Studios, el exitoso equipo responsable de Baldur’s Gate 3, como James Ohlen, una de las principales figuras detrás de los clásicos originales de la saga, han decidido no participar en Baldur’s Gate 4.

Esto deja a Hasbro ante el desafío de decidir a quién confiar el futuro de esta histórica franquicia. El reto consiste no solo en igualar el estándar previamente establecido, sino en superar unas expectativas forjadas a lo largo de décadas y por una base de seguidores especialmente exigente.

PUBLICIDAD

Antecedentes de la propuesta a James Ohlen

Tras el gran éxito alcanzado por Baldur’s Gate 3 bajo el desarrollo de Larian Studios, parecía inevitable la continuación de la saga. No obstante, cuando Hasbro, propietaria de Dungeons & Dragons, quiso avanzar hacia una cuarta entrega y Larian rechazó la oferta, la compañía recurrió a un colaborador de larga trayectoria: James Ohlen, quien fue diseñador jefe de Baldur’s Gate II y participó en otras franquicias consagradas de rol. Este enfoque era lógico, ya que Ohlen no solo comprendía el mundo y sus reglas, sino que además estaba ligado profesionalmente a Hasbro a través de Archetype Entertainment.

Sin embargo, Ohlen rechazó rotundamente la propuesta. En una entrevista reciente, aseguró: “No querría competir contra Baldur’s Gate 3. Sería una locura”. Argumentó que el estándar fijado por Larian y el motor de juego desarrollado bajo el liderazgo de Swen Vincke representan un desafío que calificó como descomunal. También confesó que ni él ni su equipo consideraban posible superar ese éxito ni igualar el conocimiento técnico e institucional acumulado por el estudio actual.

PUBLICIDAD

Dificultades técnicas y de equipo

Ohlen describió los enormes retos que enfrentaría cualquier grupo que decidiera abordar el proyecto. Primero, subrayó la necesidad de desarrollar un motor de juego capaz de proporcionar la libertad y la profundidad técnica que hicieron famoso a Baldur’s Gate 3. “Estamos hablando, al menos, de media década de terror, diseñando todas esas cosas”, reconoció. Larian Studios, en cambio, partió con la ventaja de haber evolucionado su propio motor, el Divinity Engine, a lo largo de varios proyectos anteriores.

Durante la entrevista, también señaló que crear un motor propio desde cero implicaría una carga de trabajo y una presión que solo podrían afrontar equipos sumamente motivados y decididos a superar los límites del sector. Aunque existe la opción de que Hasbro adquiera la licencia del Divinity Engine, Ohlen considera que las complicaciones inherentes al desarrollo y el reto de igualar el resultado obtenido por Larian seguirían siendo excesivos para la mayoría de los estudios.

PUBLICIDAD

El aspecto humano es igualmente determinante. Ohlen admitió sentirse exhausto tras años de trabajo en la industria y reconoció que este desgaste influyó en su decisión de distanciarse del proyecto y del ámbito de los videojuegos en general.

El perfil ideal según Ohlen para desarrollar Baldur’s Gate 4

Pese a su negativa, Ohlen esbozó el tipo de estudio que considera adecuado para enfrentar este desafío. Según sus palabras, solo un equipo con una visión verdaderamente innovadora debería atreverse a asumir el proyecto. “Era como nosotros en la época de los primeros Baldur’s Gate. Pensábamos: ‘El resto está perdido, nosotros vamos a arrasarlos’. Esa arrogancia y ganas de romper las reglas a veces es lo que marca la diferencia”, señaló.

PUBLICIDAD

Para Ohlen, esta mentalidad, más cercana a la audacia de los estudios jóvenes que a la actitud cautelosa de las grandes compañías actuales, es fundamental. Sostiene que solo alguien convencido de tener la capacidad de renovar el género, como él lo estuvo en su época, podría aspirar a estar a la altura de la franquicia y evitar que Baldur’s Gate 4 sea percibido únicamente como una copia menor de su predecesor.

Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

Perspectiva de Hasbro y de los seguidores ante el futuro de la saga

Por ahora, el futuro de Baldur’s Gate 4 permanece incierto. Hasbro mantiene su interés en continuar la serie y ha manifestado su disposición a apoyar el desarrollo de una nueva entrega, pero ni Ohlen ni Larian Studios -que ahora centra su atención en el próximo juego de la saga Divinity- estarán al frente del proyecto, y no parece haber candidatos evidentes entre los estudios actuales. El alto nivel de exigencia, la presión de la comunidad y la dificultad técnica disuaden incluso a los equipos más experimentados, lo que evidencia una situación poco común en la industria del videojuego.

PUBLICIDAD

Los seguidores de la saga deberán esperar mientras Hasbro intenta encontrar un equipo capaz de asumir tal responsabilidad. La ausencia de figuras clave y el desgaste manifestado por algunos de los talentos más influyentes revelan una problemática tendencia al agotamiento entre los creativos responsables de renovar grandes franquicias. Los millones de aficionados a Baldur’s Gate tienen motivos para mantenerse atentos: cada decisión que se tome en Hasbro podría determinar no solo el destino de la saga, sino también el futuro de los juegos de rol modernos.