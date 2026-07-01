Cambios radicales en Splatoon Raiders: juego cooperativo, looter shooter y modo historia para Switch 2

La presentación de 15 minutos ofreció más información sobre el próximo juego de Nintendo Switch 2 llamado Splatoon Raiders.

Splatoon Raiders representa un cambio importante para una de las sagas más populares de Nintendo con la llegada de un spin-off que se aleja notablemente de los juegos anteriores. Esta nueva propuesta, que se estrenará el 23 de julio en exclusiva para Nintendo Switch 2, deja de lado el multijugador competitivo habitual de Splatoon para centrarse en la exploración, la progresión del personaje, el combate cooperativo y la búsqueda de tesoros.

Una nueva estructura de juego que apunta a un público más amplio

A diferencia de los títulos anteriores, Raiders se presenta principalmente como una aventura individual, aunque no abandona el componente cooperativo: hasta cuatro personas pueden unirse al modo cooperativo para completar misiones en grupo. La historia comienza tras un naufragio que deja al protagonista, un maquinista personalizable, atrapado en un archipiélago misterioso. Durante su viaje, buscará tesoros acompañado de personajes conocidos como Megan, Angie y Rayan, todos también personalizables y con nuevos amiibo que ofrecen trajes exclusivos.

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Nintendo ha puesto mucho esfuerzo en atraer tanto a los seguidores de siempre como a quienes nunca se sintieron atraídos por el juego online competitivo. Se han incluido diálogos ligeros, un tono humorístico y varias opciones de dificultad: ‘Turista’ para quienes buscan una experiencia relajada, ‘Asaltante’ como nivel intermedio y ‘Superviviente’ para los que buscan retos mayores, ampliando así el espectro de jugadores.

Progresión de personaje con mecánicas propias de looter shooter

La principal diferencia respecto a las entregas anteriores de la saga está en su destacado enfoque hacia el ARPG y el looter shooter, dos géneros tradicionalmente vinculados a juegos como Diablo, Destiny o Borderlands. Raiders incorpora más de cien variantes de armas, cada una con diferentes niveles de poder y rareza.

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El sistema de progresión premia superar desafíos y recolectar objetos y mejoras, permitiendo a los jugadores personalizar y fortalecer a sus personajes. Además, se introducen tres nuevos tanques de tinta -Velotanque, Potentanque y Tactitanque-, cada uno con habilidades únicas y estratégicas que modifican tanto el combate como la exploración.

Durante el juego, los jugadores podrán ajustar su armamento y equipamiento para adaptarse a las distintas misiones, enemigos y estilos de juego. También está confirmada la inclusión de las Reliquias de los salmónidos, tesoros escondidos que otorgan ‘poderes extraños y ocultos’ a quienes los encuentren.

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Cooperación y desafíos con salmonidos en la estructura de misiones

La estructura de las misiones en Splatoon Raiders se organiza en diversas islas conectadas que se desbloquean conforme avanza la historia. Los escenarios presentan desafíos de exploración, plataformas y combates contra grandes oleadas de enemigos, liderados por diferentes tipos de salmonidos: enemigos menores, grandes y ultrasalíferos.

El modo cooperativo cobra especial importancia en las misiones más difíciles, donde surgen minijefes y oleadas de numerosos adversarios. Estos momentos requieren coordinación y estrategia por parte de los jugadores, ofreciendo una experiencia conjunta novedosa dentro del universo Splatoon.

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En las primeras etapas, el nivel de dificultad está pensado para facilitar la adaptación de quienes son nuevos en el género. Conforme se progresa, los retos se complican y exigen un mejor uso de todas las habilidades y recursos del personaje. De esta manera, Nintendo apuesta por un proceso de aprendizaje progresivo que resulta satisfactorio tanto para principiantes como para jugadores experimentados.

Tinta como elemento central, movilidad y diferencias con otros shooters

Si bien incluye grandes transformaciones, Raiders mantiene la mecánica principal de la serie Splatoon: el uso de armas que disparan tinta, que influye tanto en el combate como en el desplazamiento. Los jugadores pueden sumergirse en su propia tinta para moverse más rápidamente, recargar munición y acceder a zonas elevadas o secretas. Por otro lado, la tinta enemiga sigue siendo un obstáculo, ralentizando los movimientos y causando daño.

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Esta combinación le da a Raiders su identidad frente a otros looter shooters y juegos de disparos en tercera persona, ya que suma acción, plataformas y exploración dentro de un entorno familiar para los seguidores de Nintendo. Además, el colorido y el estilo visual característico de la saga se mantienen en esta entrega, aportando frescura al nuevo formato sin alejase de la esencia de la franquicia.

Splatoon Raiders es un shooter en tercera persona que se puede jugar con amigos. (Nintendo)

Relevancia en el mercado y novedades exclusivas

Splatoon es una franquicia de enorme éxito en Japón, como demuestra Splatoon 3, que superó los 3,4 millones de unidades vendidas en solo tres días. Sin embargo, la marca no ha alcanzado el mismo reconocimiento en occidente, por lo que Raiders intenta captar la atención del público aficionado al looter shooter y abrirse a nuevas audiencias.

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Entre las novedades anunciadas en el Direct del 1 de julio, destacan los desbloqueables ligados a los amiibo: cada uno permite obtener trajes exclusivos basados en Megan, Angie y Rayan, que pueden exponerse juntos a modo de diorama. Además, Raiders será uno de los primeros looter shooters destacados en Nintendo Switch 2, cubriendo así una demanda entre quienes buscan alternativas al multijugador competitivo tradicional.

La mezcla de progreso de personaje, recompensas coleccionables, plataformas y exploración podría suponer un punto de inflexión para la saga, en función de cómo sea recibido el juego. Al tratarse de un lanzamiento exclusivo para Switch 2, dentro de un catálogo aún limitado en este tipo de propuestas, el desempeño de Raiders tendrá un impacto directo en futuras producciones similares de Nintendo.

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