Lili Reinhart y Tom Bateman protagonizan ‘La Hipótesis del Amor’, adaptación de la novela de Ali Hazelwood

El actor Tom Bateman carga a su coprotagonista en una romántica escena nocturna, evocando momentos clave de la popular novela 'The Love Hypothesis' de Ali Hazelwood. (Prime Video)

Prime Video ha presentado el primer tráiler oficial de La Hipótesis del Amor, adaptación al cine de la reconocida novela romántica escrita por Ali Hazelwood. La película, dirigida por Claire Scanlon y con guion de Sarah Rothschild, tiene como protagonistas a Lili Reinhart en el papel de Olive Smith y a Tom Bateman como Adam Carlsen. El estreno internacional está programado para el 23 de septiembre de 2026, exclusivamente en la plataforma de streaming de Amazon.

Resumen de la trama: relaciones, ciencia y acuerdos inesperados

La historia de La Hipótesis del Amor se centra en Olive Smith, una estudiante de doctorado completamente dedicada a su carrera académica. Al descubrir que su mejor amiga, Ahn, está enamorada de Jeremy, su antiguo interés amoroso, Olive toma una decisión precipitada: besa al profesor Adam Carlsen delante de sus conocidos para dar la impresión de que ha dejado atrás su viejo enamoramiento. Este suceso da pie a un acuerdo inusual entre Olive y Adam, quienes deciden simular una relación sentimental bajo reglas, límites y condiciones estrictas.

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Lo que comienza como un simple pacto de conveniencia se complica cuando los sentimientos genuinos empiezan a confundirse con la ficción, obligando a ambos protagonistas a enfrentar sus emociones y prejuicios. La narración aborda la frontera entre la lógica del entorno académico y la irracionalidad propia del amor, explorando los riesgos emocionales y la importancia de la autenticidad en las relaciones.

Detalles sobre la adaptación y sus actores principales

La adaptación destaca tanto por estar basada en un fenómeno editorial reciente como por el reparto elegido. Lili Reinhart, reconocida por su trabajo en cine y televisión, interpreta a Olive Smith, mientras que Tom Bateman asume el rol del profesor Adam Carlsen, un personaje descrito como intimidante pero carismático. El elenco se completa con Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White y Arty Froushan.

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La dirección está a cargo de Claire Scanlon, quien imprime su estilo a una historia que integra romance, comedia y drama en un contexto universitario. El guion de Sarah Rothschild mantiene los aspectos fundamentales que hicieron popular a la novela de Hazelwood y aspira a conectar con públicos más allá del lector habitual de literatura romántica, con la intención de captar nuevas audiencias.

Reacción del público y alcance internacional

La publicación del tráiler y la fecha de lanzamiento ha despertado un amplio interés entre los seguidores de la novela y los usuarios de Prime Video a nivel mundial. La Hipótesis del Amor estará disponible exclusivamente para suscriptores de la plataforma desde el 23 de septiembre de 2026, lo que garantiza un estreno internacional simultáneo y el acceso a distintos públicos en varias regiones.

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La promoción de la película incluye una activa campaña en redes sociales y medios digitales, con avances dirigidos tanto a quienes ya conocen la historia como a nuevos espectadores que buscan cine romántico. Las primeras imágenes han recibido comentarios favorables, especialmente por la química visible entre los protagonistas y la aparente fidelidad en la representación de los personajes principales.

Contexto literario: la novela y su impacto

La novela La Hipótesis del Amor de Ali Hazelwood se ha consolidado como uno de los mayores éxitos recientes en el ámbito romántico, logrando importantes cifras de ventas y una base sólida de lectores, en particular entre jóvenes adultos. El libro se distingue por tratar temas como la presión académica, la discriminación de género en la ciencia y los dilemas éticos en relaciones con desigualdad de poder, propios del entorno universitario.

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Estos temas también se abordan en la versión cinematográfica, que busca profundizar en la complejidad de la vida académica y en la formación de vínculos interpersonales en contextos competitivos. La representación de mujeres en puestos de liderazgo científico, así como el consentimiento y las reglas internas en las parejas, figuran entre los ejes centrales de la adaptación.

Lili Reinhart como Olive Smith y Tom Bateman como Adam Carlsen comparten un momento sonriente sentados en un banco, en una nueva imagen de la película 'The Love Hypothesis'. (Prime Video)

Posible impacto y tratamiento de estereotipos

El estreno de La Hipótesis del Amor en Prime Video puede contribuir a una mayor visibilidad de historias románticas ambientadas en la ciencia, un ámbito poco explorado en el cine actual. Esto abre la puerta a quienes buscan propuestas diferentes, aunque el desafío radica en evitar los estereotipos tradicionales de ambos terrenos: el profesor distante y la estudiante vulnerable, así como la idealización de las relaciones ficticias que finalmente derivan en amor real.

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La película intenta apartarse de estos lugares comunes al profundizar en las motivaciones personales y dar mayor complejidad psicológica a los personajes, una cualidad que los lectores de la novela han apreciado. Sin embargo, la tensión entre la representación realista de la vida universitaria y las normas del género romántico previsiblemente seguirá siendo objeto de debate tras el estreno.