De FIFA 94 a EA Sports FC: treinta años de fútbol en pantalla

En 1993, Electronic Arts lanzó FIFA International Soccer, el primer juego de la saga. Su diferencia principal respecto de los otros simuladores de la época era la perspectiva isométrica, también llamada de tres cuartos, que reemplazaba la clásica vista de pájaro y acercaba la experiencia visual a la de un partido real.

El juego incluía casi todas las selecciones nacionales existentes en ese momento, aunque ningún jugador tenía su nombre real. Electronic Arts optó por nombres ficticios para evitar el costo de las licencias mientras evaluaba la recepción del mercado. El sonido del público, grabado en vivo, era uno de los elementos más destacados y le daba al juego una atmósfera que sus competidores no tenían.

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Ese primer título tenía, además, un fallo llamativo, donde era posible bloquear al arquero rival justo cuando despejaba la pelota y anotar de inmediato. Un exploit que, según los registros de la época, nunca fue corregido en esa entrega.

FIFA Soccer 95

FIFA Soccer 95 y 96: el motor nuevo que cambió todo

FIFA Soccer 95, lanzado en 1994, mantuvo el mismo motor del juego anterior. Las mejoras se concentraron en los gráficos y en la incorporación de ligas nacionales, algo que los fanáticos venían pidiendo. Los nombres de los jugadores seguían siendo ficticios, aunque ahora guardaban mayor parecido con los reales.

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FIFA Soccer 96, de 1995, marcó un punto de inflexión. El juego incorporó un motor completamente nuevo, bautizado como “Virtual Stadium”, que seguía la acción desde un costado del campo en lugar de desde arriba. La perspectiva lateral, similar a la de una transmisión televisiva, transformó la manera de jugar y de ver el fútbol en pantalla.

En ese mismo lanzamiento, EA Sports tomó la decisión que definió el éxito masivo de la franquicia: comprar las licencias que permitían usar los nombres reales de los jugadores. El impacto en las ventas fue inmediato y FIFA se consolidó como el simulador de fútbol más importante del mercado.

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FIFA 97

FIFA 97 y 98: comentaristas reales, banda sonora y el camino al Mundial

Con FIFA 97, lanzado en 1996, la palabra “Soccer” desapareció del título para siempre. El juego sumó animaciones más fluidas, la posibilidad de jugar en canchas cerradas y, como novedad destacada, comentaristas reales.

FIFA 98: Road to World Cup, lanzado en 1997, fue la entrega que cerró la etapa de los polígonos toscos. Los gráficos dieron un salto notable y los jugadores dejaron de tener caras cuadradas. Se incorporó un editor que permitía no solo armar un equipo ideal sino también modificar las características de cada jugador por separado.

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Otra novedad de esa edición fue la llegada de una banda sonora original, con los temas musicales más populares del año. La inteligencia artificial también mejoró, haciendo que los partidos contra la CPU fueran más variados y desafiantes. El modo Road to World Cup incluía a todas las selecciones nacionales que participaron del torneo de ese año.

FIFA 99

De 1998 a 2001: estadios reales, doble comentario y la pelota con física propia

Entre FIFA 99 y FIFA 2002, los saltos gráficos de entrega en entrega fueron más moderados, pero el juego ganó en profundidad. Apareció el indicador de potencia del pase, dividido en escalas de color verde, amarillo y rojo, que dio mayor control sobre la intensidad de cada acción.

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La iluminación dinámica mejoró de forma progresiva y los jugadores comenzaron a mostrar reacciones emocionales visibles. Los estadios pasaron a ser recreaciones de recintos reales, con tribunas animadas y con barras que cantaban. El equipo de comentaristas se amplió al doble respecto de las ediciones anteriores.

FIFA 16

La era moderna: nuevas consolas, Ultimate Team y fútbol femenino

A partir de FIFA 2003, la saga entró en un ciclo de lanzamientos anuales más sistemático. Cada nueva entrega traía actualizaciones gráficas, nuevos clubes y estadios, y ajustes de jugabilidad pensados para aprovechar las capacidades de las consolas de cada generación. El motor se fue reescribiendo de forma progresiva para acompañar ese ritmo.

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Las versiones modernas acumularon licencias de las principales ligas del mundo, como la Premier League y la Football League, la Serie A, la Bundesliga, LaLiga española y decenas de ligas adicionales. Eso se tradujo en el uso real de estadios, cánticos del público, nombres y semejanzas de los jugadores dentro del campo.

FIFA 16, lanzado en 2015, incorporó por primera vez selecciones nacionales femeninas, con doce equipos para ese debut, incluyendo Alemania, Brasil, España, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, entre otros. FIFA 20 ya contaba con dieciséis selecciones femeninas disponibles, y FIFA 22 sumó ligas femeninas completas al catálogo.

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Un cambio de paradigma para FIFA fue el modo Ultimate Team que salió en FIFA 09 y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la saga. Este modo permitió a los jugadores construir su propio equipo combinando futbolistas de distintas ligas, clubes y épocas, agregando una capa de estrategia y personalización que iba mucho más allá de los partidos tradicionales. Gracias a su sistema de progresión constante, desafíos, eventos especiales y plantillas temáticas, Ultimate Team logró mantener a la comunidad activa durante todo el ciclo anual de cada entrega.

Además de su impacto en la experiencia de juego, Ultimate Team fue clave para el crecimiento comercial de la franquicia. Incluir este modo impulsó la competitividad online, ayudó a consolidar la escena de esports de FIFA y se transformó en uno de los principales motores de ingresos para Electronic Arts. Con millones de usuarios participando cada año, Ultimate Team redefinió la forma en la que los jugadores interactúan con los simuladores de fútbol y terminó convirtiéndose en el centro de la experiencia de la serie, incluso tras la transición de FIFA a EA Sports FC.

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El videojuego cuenta con las licencias oficiales de los equipos y jugadores de ambos torneos. (EA)

El final del contrato y el nacimiento de EA Sports FC

En mayo de 2022, Electronic Arts anunció que no renovaría el contrato de licencia con la FIFA al vencer el acuerdo que tenían desde hace años. FIFA 23, lanzado ese año, sería la última entrega bajo ese nombre.

La ruptura puso fin a una sociedad que duró tres décadas, pero EA Sports conservó las licencias que realmente importaban para la jugabilidad cotidiana. Así, se mantuvieron los clubes, las ligas y los torneos más importantes del mundo. La empresa aseguró que los modos principales del juego, como Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs y Volta Football, se mantendrían sin cambios sustanciales.

También se confirmó la continuidad de licencias de competiciones como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. La nueva serie arrancó como EA Sports FC 24, marcando el comienzo de una etapa sin el nombre FIFA en la portada pero con la misma estructura de juego que definió al género durante treinta años.

La decisión generó debate entre los fanáticos, donde algunos señalaron que la licencia de la FIFA era más un sello de marketing que una garantía de contenido, dado que los equipos, jugadores y competiciones de relevancia ya estaban asegurados por contratos separados. Otros consideraron que el cambio de nombre cerraba un capítulo simbólico en la historia de los videojuegos deportivos.