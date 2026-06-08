‘Castlevania: Belmont’s Curse’ explora el París medieval con nuevas mecánicas y elementos clásicos

Castlevania: Belmont‘s Curse presenta un nuevo tráiler.

La nueva entrega de la saga Castlevania, titulada Castlevania: Belmont’s Curse, estará disponible el 15 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series y PC, según confirmaron Konami y los desarrolladores Evil Empire y Motion Twin. La versión para Nintendo Switch llegará más adelante, en 2026. Este juego supone un regreso a las raíces en dos dimensiones de la franquicia y será el título principal en la celebración de los 40 años de Castlevania.

La historia transcurre dos décadas después de los acontecimientos de Castlevania 3: Dracula’s Curse y establece vínculos con tramas de la serie animada. Rose Belmont, hija de Trevor Belmont, enfrenta una nueva amenaza sobrenatural en París mientras la ciudad es consumida por incendios y criaturas monstruosas emergen desde la oscuridad.

PUBLICIDAD

Desarrollo y ambientación en el París gótico

La historia de Belmont’s Curse tiene lugar en la capital francesa en 1499, durante una noche de caos en la que los pueblos medievales caen ante el avance de fuerzas malignas. La narrativa se inicia con Trevor y Rose Belmont abriéndose paso por calles envueltas en llamas y desesperación, donde pronto Rose se ve envuelta en una conspiración plagada de magia y destrucción.

El juego no solo recrea escenarios emblemáticos, como el castillo de Drácula y sus catacumbas, sino que también reinterpreta París bajo una perspectiva gótica, con campanas que anuncian una inminente tragedia. Esta combinación entre historia y fantasía ofrece a los jugadores un contexto visual y narrativo diferente al de entregas anteriores, actualizando ambientes clásicos con tecnología moderna para consolas y PC.

PUBLICIDAD

Novedades en la jugabilidad y personalización

Una de las innovaciones técnicas más importantes de Belmont’s Curse es la mecánica del látigo, característica de la saga. Los desarrolladores han prometido una acción más dinámica y variada: los jugadores tendrán que aprender a realizar movimientos acrobáticos, utilizando el látigo para desplazarse con destreza por los escenarios y encadenar combinaciones rápidas en combate. Además, al derrotar a jefes como Muerte, Medusa, Carmilla o nuevos personajes como Juana de Arco, Rose puede absorber su esencia a través de cartas de tarot llamadas Arcana. Estas cartas permiten ejecutar hechizos o habilidades específicas y formarán parte de un sistema que amplía las estrategias disponibles.

El sistema de progreso también ofrece opciones de personalización mediante siete categorías distintas de armas y reliquias, las cuales se pueden combinar para crear estilos de juego individuales. Entre los objetos destacados se encuentra el látigo Vampire Killer y accesorios temáticos, algunos exclusivos de ediciones especiales o como incentivos de preventa, como el atuendo Alucard Style Costume. La edición premium Midnight Edition incluirá acceso a una galería digital de arte y música con 71 pistas, trajes especiales inspirados en Trevor y Sypha, y una carta de tarot física de Rose.

PUBLICIDAD

Castlevania: Belmont’s Curse, de Evil Empire.

Recepción en la comunidad y expectativas para la versión en Switch

El anuncio ha tenido una fuerte repercusión en la comunidad de aficionados, que ven en el título la oportunidad de regresar a una jugabilidad clásica acompañada por innovaciones. La mejora visual, con escenarios detallados y una estética gótica pulida, busca captar tanto la atención de los seguidores de siempre como de nuevos jugadores. Por otra parte, la aparición de una protagonista femenina de la familia Belmont resalta la evolución de los personajes y la adaptación del juego a tendencias actuales en la industria.

El lanzamiento tardío de la versión para Switch (2026) ha provocado algunas dudas y cierta inconformidad entre los usuarios de la consola de Nintendo. No obstante, Konami ha asegurado que esta edición ofrecerá el mismo contenido y características en cuanto a jugabilidad y extras. Tanto la edición estándar como la Midnight ya están disponibles para reservar en las principales plataformas digitales, permitiendo así que tanto los jugadores veteranos como los que se inicien en la saga accedan a recompensas exclusivas desde el primer día.

PUBLICIDAD