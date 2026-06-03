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‘Rayman Legends Retold’ reimagina la franquicia con gráficos 3D, nueva historia y cooperativo para cuatro

Rayman regresa con un remake que reinventa su clásico de 2013 usando tecnología de última generación

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Rayman Legends Retold presenta su tráiler.

Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de Rayman Legends Retold, una reinterpretación completa de su reconocido juego de plataformas de 2013, que ahora incorpora gráficos en 3D y una narrativa ampliada. El título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, la próxima consola Switch 2 y PC a partir del 1 de octubre. El desarrollo del proyecto ha estado a cargo tanto de Ubisoft Montpellier como de Ubisoft Milan, quienes han introducido importantes mejoras técnicas y jugables, destinadas a atraer tanto a quienes disfrutaron la versión original como a quienes conocerán a Rayman por primera vez.

Rayman Legends Retold y su contexto actual

Este remake emplea el avanzado motor Snowdrop para sustituir el formato original en 2D por un entorno visual completamente renovado en 3D, lo que transforma notablemente la experiencia del juego. El equipo encabezado por el productor Loïc Gounon ha expresado su objetivo de reinventar el universo de Rayman, conservando los aspectos más valorados por los fanáticos y expandiendo la lógica interna del mundo, así como conectando mejor la historia de fondo. Tanto las escenas cinemáticas como los diálogos estarán completamente doblados, acompañados de una banda sonora renovada y ampliada a cargo de Christophe Héral y Grant Kirkhope.

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Una innovación relevante es la incorporación de una misteriosa sexta dimensión y la inclusión de cuatro etapas musicales inéditas, elementos que alargan y diversifican el juego. La posibilidad de multijugador local para hasta cuatro personas se mantiene, permitiendo avanzar en la campaña de manera cooperativa o competir en el actualizado minijuego Kung Foot, que ahora ofrece controles perfeccionados, nuevas reglas personalizables y power ups.

Nuevos contenidos y atractivos para diversos públicos

Además de la trama principal, Rayman Legends Retold introduce desafíos tales como recorridos a lomos de dragón y exigentes pruebas en la Cueva de los Ensayos. El juego ofrece recompensas para quienes exploren, presentando mundos ricos en detalles, secretos por descubrir y nuevas formas de interacción, tanto en solitario como en grupo. Esta propuesta de jugabilidad busca atraer a jugadores experimentados con referencias a entregas anteriores y mecánicas más refinadas, además de facilitar el acceso a quienes se acerquen a la franquicia por primera vez.

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Perspectiva técnica y comercial de Rayman Legends Retold

Desde el ámbito editorial, Ubisoft pondrá a la venta Rayman Legends Retold en varias ediciones. La Edición Estándar incluirá el juego principal, Rayman Origins: Enhanced Edition y contenido adicional por reserva, como dos trajes inspirados en Rayman 3: Hoodlum Havoc. Por su parte, la edición Deluxe suma el Retro Pack, que contiene atuendos inspirados en el Rayman original de 1995 para Rayman, Globox, Bárbara y Grand Minimus, además de una galería de arte dentro del juego.

Rayman Origins: Enhanced Edition se podrá adquirir de forma independiente e incluye gráficos en resolución 4K y 60 cuadros por segundo, lo que evidencia el esfuerzo de Ubisoft por actualizar la franquicia en términos visuales y técnicos. El precio de lanzamiento será de 39,99 dólares para la edición estándar y 49,99 dólares para la edición Deluxe, alineándose con los rangos habituales para lanzamientos de este tipo en la industria contemporánea.

Rayman Legends Retold, de Ubisoft
Rayman Legends Retold, de Ubisoft

Repercusiones en los jugadores y el mercado

El regreso de Rayman genera interés tanto por su componente nostálgico como por el uso de nuevas tecnologías. Los modos cooperativo y competitivo buscan propiciar experiencias compartidas en el hogar, una característica cada vez más demandada entre quienes priorizan el juego social. Quienes jugaron la versión original encontrarán guiños a la saga y una mejoría en el ritmo del juego, mientras que las nuevas audiencias tendrán una puerta de entrada accesible a los clásicos de plataformas, ahora presentados con estándares modernos de calidad narrativa, visual y sonora.

A pesar de todo, surgen dudas sobre la magnitud real de la innovación frente al legado original. Ubisoft destaca la mejora gráfica y la ampliación de contenidos, pero será necesario comprobar en la práctica cuánto aporte realmente la narrativa renovada y si la combinación de elementos clásicos y novedades logrará asegurar el lugar de Rayman en una industria cada vez más competitiva y dinámica.

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