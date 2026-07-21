Zenless Zone Zero celebra segundo aniversario con Remielle Dan y Sigrid, además de personaje S gratis

Zenless Zone Zero, de miHoYo

Zenless Zone Zero, el RPG de acción desarrollado por miHoYo, se prepara para una de las mayores actualizaciones de su historia: la versión 3.1, titulada El largo adiós, que estará disponible a partir del 29 de julio. Esta actualización, que coincide con el segundo aniversario del juego, introduce dos nuevas agentes jugables de rango S -Remielle Dan y Sigrid-, un nuevo modo permanente llamado Enigma del Laberinto: Operación Bagel, y un regalo especial que permite seleccionar sin coste a uno de cinco agentes limitados de rango S junto a su amplificador exclusivo. El lanzamiento también marca la llegada del juego a Xbox PC con juego cruzado y beneficios especiales para los usuarios de Xbox Game Pass.

Nuevas agentes y mecánicas innovadoras

La figura central de esta actualización es Remielle Dan, la primera agente anómala de rango S que utiliza el nuevo atributo lumiflux. Lo más destacado de Remielle es la mecánica de Flux, que le permite sincronizar el atributo de sus ataques con el del siguiente integrante del escuadrón, adaptando el daño a las debilidades de los enemigos en combate. Además, Remielle puede acumular recursos durante el combate y, al alcanzar el estado de Flujo Fásico, otorga bonificaciones al equipo sin necesidad de estar activa en el campo. Estrena también una reacción exclusiva, Refringe, que convierte acumulaciones de anomalía en una explosión de alto impacto.

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En la segunda mitad de la versión 3.1 se suma Sigrid, una atacante glacial de rango S especializada en acometidas rápidas con lanza. Su jugabilidad se basa en la Forma de Lanza de Patrulla Aérea, que incrementa la probabilidad crítica y permite ataques alternativos tras acometer exitosamente contra un oponente. Este enfoque en la velocidad y fluidez resulta relevante en desafíos competitivos de alto nivel.

Asimismo, se reintroduce a Aria, agente anómala de éter de rango S, y en una segunda ronda de selección, los jugadores podrán optar entre Dialyn, Ukinami Yuzuha y Asaba Harumasa, ampliando las posibilidades estratégicas para la conformación de equipos. Estas rotaciones, junto a nuevas armas exclusivas (W-Engines), responden a las demandas tanto de jugadores veteranos como de quienes recién inician y buscan optimizar sus recursos.

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Nuevo modo de juego permanente y recompensas gratuitas

Una de las incorporaciones principales es Enigma del Laberinto: Operación Bagel, un modo permanente que invita a explorar profundidades llenas de peligros para obtener recursos estratégicos bajo presión de tiempo. Los suministros obtenidos podrán invertirse en la mejora de la estación de investigación y el contenido se actualizará por temporadas, brindando nuevos retos y recompensas exclusivas a quienes participen. Este modelo refuerza el compromiso del estudio por ofrecer contenido duradero con incentivos a largo plazo.

El aniversario trae consigo una recompensa especial: todos los jugadores podrán seleccionar sin coste a uno de cinco agentes limitados de rango S -Jane, Número 0: Anby, Hugo, Gatillo o Lucía- y su respectivo amplificador exclusivo. Además, se otorgarán 1,600 Polychromes y hasta 20 oportunidades para conseguir personajes (Signal Searches). Se añade el evento de registro El gran sorteo de En-Nah, que entrega más premios y facilita el acceso al contenido avanzado. Para quienes deseen optimizar su progreso, el nuevo sistema de Guía del Principiante sustituirá la Prueba de Proxys y proporcionará recomendaciones de composición, subida de nivel y gestión de recursos, facilitando el avance entre el nivel 20 y el 50.

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Opciones de personalización, eventos y expansión multiplataforma

La versión 3.1 incrementa las opciones de personalización: ahora podrá preseleccionarse un grupo de seis agentes de rango S en las búsquedas, lo que aumenta la probabilidad de obtener los personajes deseados y adaptarse a estrategias específicas. También permite bloquear y desbloquear equipos en bloque, así como mejorar la selección automática de armas recomendadas. La interfaz se ha adaptado para favorecer tanto a quienes empiezan como a quienes buscan perfeccionarse.

En cuanto a eventos temporales, destaca Olas estivales en el rompeolas, donde los jugadores podrán administrar una tienda de recuerdos y participar en historias junto a Lucy, Sigrid y Remielle, obteniendo como recompensa el atuendo veraniego gratuito de Lucy. En la tienda del juego se lanzarán nuevos trajes para Vivian, Sigrid y Remielle; esta última contará con un conjunto doble que incluye vestido de noche y apariencia veraniega, disponible en paquete con descuento especial, pensado para los coleccionistas de elementos estéticos.

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La versión para Xbox PC introduce juego cruzado entre todas las plataformas y ventajas temporales exclusivas para usuarios de Xbox Game Pass, ampliando la accesibilidad al título. A su vez, la proyección global se afianza con colaboraciones culinarias: la cadena japonesa Kyuramen en Estados Unidos y el reconocido restaurante de hotpot Haidilao en Singapur ofrecerán menús y artículos temáticos. Se anunciarán también exposiciones artísticas con materiales de producción en distintas ciudades, destacando el impacto cultural y la expansión internacional del juego.

Zenless Zone Zero, de miHoYo

Impacto en la comunidad y tendencias del género

Las novedades presentadas para Zenless Zone Zero evidencian una tendencia creciente en los RPG de acción hacia la fidelización mediante recompensas sustanciales y eventos colaborativos. La entrega gratuita de agentes de rango S y la personalización avanzada del sistema de invocación buscan reducir la brecha entre jugadores nuevos y antiguos, mitigando la frustración típica de la obtención aleatoria característica del género gacha. El nuevo modo permanente está diseñado para ofrecer una experiencia continua con desafíos rotativos, más allá de los eventos de tiempo limitado.

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Estas medidas han generado discusiones en la comunidad sobre el equilibrio entre contenido jugable y coleccionismo estético, así como sobre el impacto que tienen la introducción de personajes de alto nivel o atributos novedosos en la competitividad y el acceso justo a recompensas. La expansión a nuevas plataformas y la inclusión de eventos más allá del juego, como las colaboraciones y exposiciones culturales, consolidan la posición de Zenless Zone Zero como fenómeno global. La estrategia de mantener el interés mediante incentivos constantes y mejoras de calidad de vida marca un estándar para futuros lanzamientos, tanto dentro como fuera de la franquicia.