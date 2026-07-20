La casa de los creadores de Disco Elysium reduce su plantilla por el mal desempeño de Zero Parades

Zero Parades: For Dead Spies - ZA/UM

ZA/UM, el estudio conocido por el RPG Disco Elysium, anunció una nueva ronda de despidos que afecta hasta a 32 empleados, como consecuencia directa del bajo desempeño comercial de su videojuego más reciente, Zero Parades: For Dead Spies. Esta medida evidencia una vez más la vulnerabilidad de los estudios medianos tras el lanzamiento de proyectos con grandes expectativas, especialmente en un contexto marcado por controversias públicas y laborales persistentes.

Efectos inmediatos en los empleados

En su comunicado, ZA/UM reconoció que el lanzamiento de Zero Parades: For Dead Spies, aunque recibió buenos comentarios de la crítica especializada, no logró las ventas necesarias para “mantener un estudio del tamaño actual”. Como resultado, la empresa emitió avisos de despido o riesgo de despido para un grupo considerable de trabajadores -hasta 32 personas- en distintos roles, afectando tanto a técnicos como a creativos.

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La compañía, que hace menos de un año contaba con cerca de 100 empleados, implementó este ajuste tras consultar a la ZA/UM Workers’ Alliance, el sindicato interno que representa a parte de la plantilla. En octubre de 2025 los empleados formaron el primer sindicato reconocido de desarrolladores de videojuegos en el Reino Unido, motivados por preocupaciones respecto a las condiciones laborales y la gestión directiva. Los recortes actuales impactan por tanto a una comunidad laboral que ya enfrentaba años de conflictos y desconcierto.

La falta de información específica sobre cuáles departamentos han sido más afectados ha generado preocupación entre los empleados restantes y quienes buscan ingresar al estudio. Por ahora, ZA/UM ha solicitado a otras empresas del sector que consideren contratar a los trabajadores desvinculados, una práctica que se ha vuelto común en una industria marcada por la inestabilidad y agravada por la desaceleración comercial reciente de lanzamientos importantes.

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Conflictos internos y repercusiones en la comunidad

La situación actual de ZA/UM es el resultado de problemas internos de larga data. Desde el éxito de Disco Elysium en 2019, el estudio ha estado inmerso en disputas legales y enfrentamientos personales entre los fundadores y la dirección, especialmente a raíz de la salida de figuras clave como el director del juego, Robert Kurvitz, y el director de arte, Aleksander Rostov. Ambos acusaron a Ilmar Kompus y Tõnis Haavel, actuales responsables del estudio, de apoderarse de la empresa y sus derechos de manera fraudulenta, para luego despedir a los creadores originales.

Tanto Kompus como Haavel han negado todas las acusaciones de fraude o mala gestión financiera, e incluso respondieron con denuncias por bajo desempeño laboral y presunto intento de venta ilegal de propiedad intelectual por parte de los exempleados. Esta batalla legal dio lugar a un intercambio constante de declaraciones públicas, lo que perjudicó la reputación de la marca ante los seguidores y potenciales colaboradores.

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Las consecuencias han trascendido a ZA/UM: al menos cuatro nuevos estudios han sido fundados por extrabajadores que buscan continuar el legado creativo de Disco Elysium en otros proyectos. Sin embargo, estos nuevos emprendimientos también han enfrentado conflictos judiciales relacionados con la propiedad intelectual y contratos antiguos.

Zero Parades: For Dead Spies - ZA/UM

Reacción del público y perspectivas a futuro

La respuesta ante los despidos fue inmediata y en general negativa en redes sociales, especialmente en las plataformas donde el estudio informó la decisión, limitando las opciones de respuesta pública. Buena parte de la comunidad, desencantada por la salida del equipo creativo original, ya había mostrado escepticismo frente a nuevos lanzamientos de ZA/UM. El pico de apenas 3,000 jugadores simultáneos en Steam tras el estreno de Zero Parades evidencia esta desconexión.

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Tanto empleados como seguidores han manifestado preocupación por la inestabilidad y las condiciones laborales adversas que parecen persistir. También destaca la paradoja de que una empresa reconocida por Disco Elysium, un juego con fuerte crítica social y política, se vea envuelta en crisis internas recurrentes y despidos masivos, reflejando las tensiones actuales en la industria del videojuego.

ZA/UM, por su parte, aseguró que ajustará su organización sin que esto suponga un cambio en su propósito creativo. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre los próximos pasos de la compañía ni sobre su reorganización después de la reducción de personal. Mientras tanto, los trabajadores afectados buscan nuevas oportunidades en un sector que atraviesa una etapa particularmente complicada, donde la estabilidad y la valoración del trabajo creativo resultan hoy más inciertas que nunca.

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