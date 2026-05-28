Krafton estaría obligado a pagar a Unknown Worlds $250 millones tras el éxito de Subnautica 2

Subnautica 2 - Unknown Worlds - Krafton

El lanzamiento de Subnautica 2 representó un hito para la industria de los videojuegos, no solo por su notable éxito comercial, sino también por desencadenar un conflicto legal sin precedentes entre el desarrollador Unknown Worlds y la editorial Krafton.

Con más de 4 millones de unidades vendidas desde el 14 de mayo de 2026 y superando ampliamente los requisitos de ingresos establecidos en el contrato de adquisición, la cadena de pagos vinculados al desempeño millonario del título obligó a Krafton a otorgar un bono que intentó evitar.

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Un acuerdo millonario y una apuesta arriesgada

Krafton adquirió Unknown Worlds en 2021 durante el auge de fusiones y adquisiciones después de la pandemia, pagando 50 millones de dólares e incluyendo una cláusula de bonificación ligada a ingresos futuros: si los juegos del estudio superaban los 70 millones de dólares mensuales, sus fundadores recibirían un pago de 3,12 dólares por cada dólar ganado, con el bono limitándose a 250 millones de dólares.

Este acuerdo, considerado arriesgado por algunos analistas, partía del supuesto de que los objetivos serían inalcanzables, tal vez subestimando tanto el potencial de la franquicia como la recuperación del mercado de videojuegos.

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El debut de Subnautica 2 en acceso anticipado en Steam y su lanzamiento simultáneo en Xbox a través de Game Pass superó ampliamente todas las expectativas. Solo en sus primeras 12 horas vendió 2 millones de copias; en su primera semana, alcanzó las 4 millones, generando cerca de 100 millones de dólares en ingresos, según datos de la prensa surcoreana e informes de Alinea Analytics.

En el mercado internacional, en particular entre la audiencia de PC, la experiencia cooperativa y de supervivencia submarina resultó especialmente atractiva, a pesar de algunos debates sobre la idoneidad del modo cooperativo según las primeras reseñas.

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Conflicto legal y uso de inteligencia artificial en la defensa

A medida que las ventas continuaban creciendo, Krafton buscó evitar el pago de la bonificación. En 2025, la editorial despidió al director ejecutivo Ted Gill y a otros líderes de Unknown Worlds, alegando incumplimientos contractuales. Frente a la inminencia del pago, el director ejecutivo de Krafton incluso consultó a ChatGPT para solicitar asesoramiento sobre cómo eludir la obligación contractual; este hecho, sin embargo, les resultó contraproducente cuando se reveló durante el juicio.

El tribunal finalmente falló a favor de los desarrolladores, restableciendo a Gill y a otros miembros del equipo, y ordenando a Krafton cumplir el acuerdo. Este caso pone de manifiesto los riesgos de tomar decisiones empresariales esenciales apoyándose en inteligencia artificial no especializada.

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Subnautica 2 - Unknown Worlds - Krafton

Implicaciones para la industria y nuevos precedentes

El caso ha generado gran interés en la industria no solo por la cuantía involucrada, sino porque representa una rara victoria de un estudio frente a una gran editorial. El pago de hasta 250 millones de dólares a los fundadores de Unknown Worlds equivale, según informes, al 35% de la ganancia operativa anual proyectada de Krafton para 2025. Analistas apuntan a que, en el futuro, las editoras podrían rediseñar los acuerdos de incentivos y establecer límites más razonables ante el potencial crecimiento viral de títulos como Subnautica 2.

Entre jugadores y desarrolladores existe un debate sobre la sostenibilidad de estos contratos y su impacto en la creación de juegos de calidad. Al mismo tiempo, el éxito en ventas no solo beneficia económicamente a Unknown Worlds, sino que impulsa las ventas de sus títulos anteriores, revitalizando su catálogo. La comunidad permanece atenta a las próximas etapas del acceso anticipado y a cómo evolucionarán la narrativa y la jugabilidad hasta el lanzamiento definitivo en la versión 1.0.

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