EA SPORTS UFC 6: Los principales cambios que trae en cuanto a jugabilidad, gráficos y modos de juego

EA SPORTS UFC 6

El 19 de junio es el lanzamiento de EA SPORTS UFC 6, el nuevo juego de la franquicia más importante de las MMA y tuvimos la posibilidad de participar de un evento exclusivo donde nos comentaron algunas de las novedades más importantes a tener en cuenta. Sobre todo, en lo que respecta a su gameplay, que aspira a evolucionar la fórmula ya conocida por los fanáticos.

Desde EA SPORTS definieron a la nueva entrega como el juego de pelea con mejores gráficos de 2026 haciendo un fuerte énfasis en su realismo e inmersión. En este sentido, uno de los principales puntos que se destacó durante el evento es la fidelidad que tendrán los luchadores del juego respecto a los reales, buscando replicar no solo su cuerpo, ojos, pelo y rostros de la mejor manera sino también sus movimientos y formas de luchar.

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EA SPORTS UFC 6

En lo que respecta al gameplay de las peleas, EA SPORTS UFC 6 incorpora un nuevo motor y sistema de físicas que cambian por completo la reacción a los golpes, caídas y hasta la deformación de la cara y el cuerpo con el paso de los minutos. Con esto, prometen que el gameplay de EA SPORTS UFC 6 será mucho más auténtico de lo que estábamos acostumbrados, ya que no solo se trata de un cambio visual sino que le dará a los jugadores mayor control de sus luchadores con ventanas de oportunidad de golpes más precisas.

Los modos de juego también tendrán importantes cambios y, entre ellos, se destaca The Legacy. Se trata de un prólogo narrativo que conecta al modo carrera del juego y que brinda una historia con su propio cast y cinemáticas que cuentan los comienzos de un luchador hasta su llegada al estrellato. Según comentaron en la presentación, podemos esperar una historia emocionante y humana que cualquier tipo de jugador, sea amante de las MMA o no, pueda disfrutar.

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EA SPORTS UFC 6

La historia nos pondrá en el cuerpo de un joven peleador entusiasta de la UFC y vamos a repasar tres fases de su carrera. La última culmina con su debut en la competencia, dando comienzo al modo carrera tradicional de la franquicia. Este prólogo narrativo buscará dar un plus en cuanto a la contextualización de nuestro personaje y contar una historia cautivadora de superación.

El modo carrera tradicional que da inicio luego del prólogo narrativo también traerá mejoras sustanciales. Entre ellas, se destaca una interfaz completamente nueva y una profundización en el desarrollo del personaje dando nuevas posibilidades y decisiones que marcarán el rumbo de su carrera. La implementación de un nuevo sistema de diálogos, la toma de decisiones y un mayor desarrollo de las redes sociales son algunas de las características principales que buscarán dar una nueva inmersión.

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EA SPORTS UFC 6

Otra de las principales novedades de EA SPORTS UFC 6 es Hall of Legends, un modo que busca conectar a los jugadores con la historia actual y pasada de la franquicia. Una de las razones principales de esta modalidad es que nuevos jugadores puedan comprender y aprender sobre la historia de las MMA y cómo la carrera de cada participante marcó un hito en la franquicia.

Hall of Legends será una especie de museo interactivo donde podremos realizar diferentes desafíos asociados a momentos históricos en la carrera de distintos luchadores. Cada uno de estos desafíos nos darán recompensas para el juego como así también una verdadera impresión de ciertos momentos icónicos de la historia de la UFC que conocedores y nuevos usuarios podrán disfrutar.

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EA SPORTS UFC 6

Podremos ver la historia de estos atletas mientras nos movemos con una cámara en tercera persona por todo el museo interactivo, que no solo tendrá estos desafíos sino que también estará repleto de detalles, decoración y hasta videos reales de cada uno de esos momentos. Cada pasillo y cada habitación del Salón de la Fama nos contará la historia de algún luchador.

Tal como lo afirmaron en el evento, todas estas novedades y mejoras tanto en la tecnología del motor gráfico como la incorporación de nuevas formas de jugar son para que EA SPORTS UFC 6 sea el título de la franquicia que mayor fidelidad y realismo haya alcanzado hasta el momento. El juego sale para PlayStation 5 y Xbox Series el próximo 19 de junio.

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