Phonopolis de Amanita Design llegará a PC el 20 de mayo tras éxito de su demo

Phonopolis presenta un nuevo tráiler.

Phonopolis, el nuevo videojuego de puzles y aventura gráfica desarrollado por Amanita Design, está listo para su lanzamiento mundial el 20 de mayo en Steam, Epic Games Store y GOG. La desarrolladora, reconocida por títulos como Machinarium y Samorost, suma así una propuesta relevante a su catálogo, optando por una narrativa distópica ambientada en un universo artístico elaborado a partir de cartón pintado a mano. Junto con el juego se estrenará en YouTube Constructing Phonopolis, un documental que profundiza en el poco convencional proceso de desarrollo de este proyecto.

El universo particular de Phonopolis

Phonopolis invita a los jugadores a ponerse en la piel de Felix, un recolector de basura en una ciudad ficticia gobernada por una figura autoritaria conocida simplemente como el Líder. A diferencia de los demás ciudadanos, Felix se convierte por accidente en el único capaz de detectar el peligro inminente: el Líder planea poner en marcha el “Tono Absoluto”, una técnica destinada a convertir a los habitantes en autómatas sin voluntad propia. El jugador debe ayudar a Felix a superar una serie de desafíos lógicos y a neutralizar la amenaza, explorando entornos que destacan por sus estructuras de cartón pintadas a mano con gran nivel de detalle.

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La ambientación, de corte distópico y experimental, resulta novedosa incluso para los estándares de Amanita Design; el trabajo visual da vida a un mundo donde los materiales reales se integran en el entorno digital del juego. El estilo recuerda a escenarios teatrales en miniatura, donde cada elemento interactivo y cada acertijo contribuye a la narrativa de resistencia frente a la uniformidad y el control absoluto.

Novedades narrativas y técnicas

Phonopolis introduce diversas innovaciones respecto a los títulos anteriores del estudio. Destaca especialmente su narración totalmente en inglés, a cargo de Joe Acheson, conocido por el proyecto musical Hidden Orchestra; por primera vez se incorporan voces y diálogos, además de subtítulos disponibles en 17 idiomas. Con estas decisiones, Amanita Design busca llegar a un público más amplio sin sacrificar la esencia evocadora y universal de su propuesta.

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El diseño sonoro también merece mención: la banda sonora original está compuesta por Tomas Dvorak (Floex), un colaborador habitual del estudio. Los efectos de sonido están a cargo de Matous Godik, quienes juntos refuerzan la identidad inmersiva y sensible del universo de Phonopolis.

Las primeras opiniones han sido mayoritariamente positivas. Desde la publicación de la demo en Steam, que cubre las cinco primeras escenas después de la introducción, más de 600 usuarios han ofrecido reseñas, con un 99% de valoraciones favorables. Esta acogida se ha traducido en que más de 100,000 personas añadieran el juego a sus listas de deseados, señal de una comunidad interesada y anticipando el lanzamiento.

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El documental Constructing Phonopolis

Como parte de una estrategia inédita en sus lanzamientos, Amanita Design publicará junto al estreno de Phonopolis un documental titulado Constructing Phonopolis. Dirigido por Ales Brunclik, el filme estará disponible gratuitamente en YouTube poco antes de la llegada del juego a las plataformas digitales.

El documental ofrece una visión integral sobre los detalles del proceso de producción, destacando la naturaleza manual y artesanal detrás del desarrollo. Desde la gestación de la idea hasta la creación de modelos reales en cartón que posteriormente se digitalizaron, el proyecto evidencia el compromiso del estudio con una identidad visual y narrativa propia. Según sostiene Amanita Design, este documental permitirá comprender no solo la complejidad técnica, sino también el esfuerzo humano que sostiene cada mundo desarrollado por el estudio.

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Para muchos seguidores, la publicación del documental representa una oportunidad inusual para conocer el proceso tras un proyecto independiente que desafía los estándares de la industria. En una época de desarrollos digitales a gran escala, la vuelta a lo tangible y artesanal se presenta como una apuesta deliberada de la desarrolladora para afirmar su identidad y principios.

Phonopolis, de Amanita Design

Recepción de la comunidad y expectativas antes del lanzamiento

La expectación construida por Amanita Design respecto a Phonopolis tiene razones claras. Las cifras son elocuentes: más de 100,000 usuarios han mostrado su interés aún antes de su salida oficial, algo poco común en el ámbito de los juegos independientes. La demo pública, además de funcionar como una presentación efectiva, muestra el tipo de puzles y la interacción con el entorno que caracterizarán la experiencia completa, fortaleciendo la confianza de los seguidores en el estudio.

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Para la comunidad de jugadores, estos datos reflejan una inclinación creciente hacia el apoyo y reconocimiento de estudios independientes que innovan en sus propuestas. Phonopolis sobresale al combinar elementos de la aventura gráfica tradicional con un diseño de puzles en escenarios que evocan dioramas artesanales, diferenciándose de las grandes producciones más convencionales.

La inclusión de subtítulos en 17 idiomas amplía el acceso al juego y permite que personas de distintos lugares puedan entender y disfrutar la historia de Felix y su enfrentamiento al poder impuesto en su ciudad. En un contexto donde el entretenimiento digital tiende a la globalización de sus lanzamientos, esta política de Amanita Design refuerza su apuesta por la diversidad y la inclusión cultural.

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