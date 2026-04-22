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Crimson Desert: guía del sistema de crimen y cómo delinquir sin arruinar tu partida

Te explicamos cómo funciona el sistema de crimen de Crimson Desert, qué acciones te convierten en criminal y las mejores estrategias para evadir la ley o limpiar tu nombre

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Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert

En el mundo abierto de Crimson Desert, tus acciones tienen consecuencias reales y persistentes. El sistema de crimen es una mecánica sistémica que reacciona a todo lo que hacés, afectando tu reputación y cómo te tratan los guardias y ciudadanos. ¿Querés saber cómo funciona este sistema y cómo manejarlo a tu favor? Acá te explicamos todo sobre las acciones delictivas, sus penalizaciones y las estrategias clave para evadir la ley o limpiar tu nombre.

Crimson Desert - Portadas
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Acciones que te convierten en criminal y sus penalizaciones

El juego clasifica los delitos por gravedad, aplicando diferentes castigos a tu Contribución regional. El robo y hurto, como intentar carterear a un NPC o tomar objetos de propiedad privada, conlleva una penalización menor de -5 de Contribución. Esto también incluye desollar o levantar animales muertos que pertenecen a un pueblo.

La agresión y violencia contra civiles, niños o ganado es una falta grave que resta -30 de Contribución y activa una persecución inmediata de los guardias. Causar daños a la propiedad rompiendo muebles dentro de una casa o destruyendo puestos en la calle pondrá una recompensa sobre tu cabeza y volverá hostiles a los guardias.

Tené en cuenta también los delitos con vehículos: atropellar personas con tu caballo se considera un delito, incluso si es accidental. La intimidación (asustar o acosar civiles) puede hacer que suelten sus pertenencias, pero recogerlas te marcará automáticamente como criminal.

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Cómo prepararte para delinquir: la máscara criminal obligatoria

Para realizar acciones delictivas como el robo o el carterismo, el juego impone una condición física indispensable. Necesitás equipar una Máscara Criminal; sin ella, el juego directamente no desbloquea las opciones para robar. Si intentás abrir una caja fuerte sin una máscara, no podrás interactuar con el botín una vez abierta.

La buena noticia es que estas máscaras se pueden conseguir de forma “sencilla”. Podés comprárselas a Grimrak o encontrarlas como botín tras derrotar a bandidos. No intentes delinquir sin este ítem clave, porque te será imposible.

Crimson Desert - Pearl Abyss
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Estrategias para evitar ser capturado o marcado

Si ya cometiste un delito, existen tácticas para minimizar las consecuencias y escapar de la justicia. Una es el sigilo y la espera: si robás en una habitación donde estás solo, se activará una alerta momentánea. Si te quedás quieto y esperás a que la advertencia desaparezca antes de salir, evitarás que los guardias te arresten al verte.

Otra herramienta valiosa es el uso de disfraces. Podés comprar un disfraz de transeúnte (ropa de camuflaje) también a Grimrak para pasar desapercibido en zonas urbanas y no llamar la atención. Además, no olvides que recoger ciertos objetos específicos, como las Píldoras de Palma, nunca se considera robo, sin importar dónde las encuentres.

Crimson Desert - Pearl Abyss
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Consecuencias de tener mala reputación en una región

Tener una Contribución baja en una región afecta tu partida de formas muy concretas y negativas. La más inmediata es la inflación: los vendedores te cobrarán precios mucho más altos por todos sus productos. También sufrirás un bloqueo de contenido, ya que algunas misiones secundarias dejarán de estar disponibles y ciertos NPCs se negarán a hablar con vos.

En casos más graves, podés enfrentar restricciones de acceso, que se traducen en la prohibición de entrada a pueblos o zonas específicas. Esto claramente limita tu progreso y exploración, por lo que es clave manejar tu reputación.

Crimson Desert - Pearl Abyss
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Métodos para limpiar tu historial criminal y reputación

Si ya acumulaste una recompensa o tu reputación está por el suelo, no todo está perdido. Existen formas de limpiar tu nombre. El método más eficiente son las Indulgencias en la Iglesia: podés visitar una iglesia y pagar una suma de dinero para limpiar tu recompensa. Este método funciona incluso para delitos cometidos en otras regiones.

Otra opción, aunque costosa, es el arresto y las multas. Podés dejarte atrapar por los guardias sin luchar. Esto te llevará a la cárcel y te obligará a pagar una multa considerable, como 20 monedas de plata, pudiendo dejar tu saldo en negativo.

Por último, podés optar por acciones de redención: realizar buenas acciones, como completar misiones secundarias legítimas y ayudar a los aldeanos, restaurará tu Contribución de forma gratuita, aunque este proceso requiere tiempo y dedicación.

Para que nada te detenga en tu aventura, te contamos cómo potenciar el árbol de habilidades y crear la mejor build. Esa guía y muchas más las podés encontrar en Malditos Nerds.

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