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Crimson Desert: las mejores armas, dónde encontrarlas y cómo usarlas

Te guiamos hacia las armas más poderosas de Crimson Desert, desde la Darkbringer hasta el Yelmo Láser, con ubicaciones exactas y consejos para potenciarlas

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Crimson Desert - Portadas
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En el vasto y peligroso mundo de Crimson Desert, tener el arma adecuada puede marcar la diferencia entre la victoria y una derrota aplastante. A diferencia de otros juegos, el poder de tu equipamiento aquí no depende del nivel de tu personaje, sino de refinarlo (idealmente a niveles 5 o 6 para el tramo final) y de usar runas para potenciar sus atributos.

¿Querés saber dónde encontrar las armas más devastadoras? En esta guía te contamos todo sobre las mejores armas del juego, sus ubicaciones exactas y qué las hace tan especiales, para que puedas exprimir al máximo tu build de combate.

Las espadas a dos manos más destructivas

Estas armas son las reinas del daño en área y los combos pesados. Si buscás potencia bruta, esta es tu categoría. La Portadora de la oscuridad (Darkbringer) es considerada una de las mejores del juego. Viene refinada a nivel 4 desde el principio y tiene la habilidad única de lanzar orbes dorados que persiguen y dañan enemigos al completar combos o ataques pesados.

La encontrás en el Santuario de los Eriales Blancos, en el punto más al norte del mapa de Pywel, dentro de la boca de un esqueleto gigante. Otra opción formidable es la Angustia Helada, una espada de hielo que forma parte del set de la Armadura de Escarcha.

Para conseguirla, tenés que ir a una torre en la región de Demeniss, rodeada de fantasmas que intentan congelarte. Si recién arrancás, el Espadón de Balton es un mandoble tradicional ideal. Está en un altar cerca del Puesto comercial de la Hoja Dorada, al sur de Hernand.

Crimson Desert - Portadas
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Espadas a una mano y equilibrio en combate

Si preferís un estilo más balanceado entre velocidad y defensa, permitiéndote usar un escudo, las espadas a una mano son tu mejor opción. La Espada Destino Oscuro es probablemente la mejor en su clase porque ya viene refinada a nivel 6.

La obtenés tras derrotar a Goyen, uno de los jefes más difíciles, durante la misión Pasos Inquebrantables en el Capítulo 9, dentro de una zona específica de El Abismo. Para un arma temprana con excelentes estadísticas, buscá el Gladius de legionario al norte de Hernand, dentro de una estructura cuya puerta se abre tras encender las dos velas de una estatua.

No te podés perder el Semblante vacuo (Katana), un arma espectacular por diseño y agilidad. Está en una cueva tras una cascada al este de la zona donde luchás contra el Demonio del Juncal. Para entrar, usá la habilidad Apuñalar para atravesar el agua.

Crimson Desert - Pearl Abyss
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Lanzas y armas de asta para controlar el campo

Estas armas te dan un gran alcance para mantener a raya a grupos de enemigos.

La Lanza de Almas es una gran elección para este rol. La encontrás en el segundo piso de una estructura plagada de enemigos de alto nivel, ubicada donde figura la H de Hernand en el mapa.

Otras lanzas notables son la Lanza del Rayo, que está en un soporte de armas dentro del Campamento de bandidos de Muro Negro (Pailune), y la Lanza de Bismuto, ubicada en los restos de la casa más al oeste del Pozo de la Iluminación (Desierto Carmesí, Crimson Desert).

Crimson Desert - Portadas
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Equipo especial y armas tecnológicas

Esta categoría incluye piezas únicas con ataques devastadores que, sin embargo, consumen durabilidad o energía. El Yelmo Láser de Marni es un casco dorado que dispara un láser de largo alcance capaz de fijar múltiples objetivos.

Lo conseguís en el Masterium de Marni (Delesyia), después de eliminar a los enemigos de la zona. Otros artefactos poderosos son el Lanzallamas Electromagnético, que sueltan los enemigos en la zona previa al puente del Fuerte Crestaviento (Delesyia), y la Lanza Propulsora, ubicada sobre el puente de entrada de la torre sudeste en la Base de investigación aeronáutica de Marni.

También podés buscar el Disruptor de Engranajes, que genera una onda de choque eléctrica y lo obtenés de orcos con grandes mochilas en Gorthak (Delesyia).

Crimson Desert - Pearl Abyss
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Cómo conseguir armas exclusivas y de ediciones especiales

Algunas armas solo están disponibles mediante la compra de versiones especiales del juego. La Edición Coleccionista incluye el Arco del alma torturada, la Lanza de Derictus y el Mandoble de Sielos.

Las bonificaciones por reserva otorgan el Escudo de Khaled (en la edición estándar) y el Escudo de Balgran (en la Deluxe). Si jugás en PlayStation 5, tenés acceso exclusivo al Conjunto de placas de Grotevant, que incluye piezas de armadura defensiva.

Te recomendamos enfocar tu búsqueda en las armas que mejor se adapten a tu estilo de juego y dedicar recursos a refinarlas. Recordá que una espada legendaria bien potenciada con runas será tu mejor aliada para afrontar los desafíos más duros de Pywel.

Si tu estrategia prefeida es, en cambio, pasar sin ser detectado, en Malditos Nerds te ofrecemos una guía de sigilo e infiltración en Crimson Desert con controles, disfraces y tips, entre muchas más.

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