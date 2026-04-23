Crimson Desert: cómo potenciar el árbol de habilidades y crear la mejor build

Crimson Desert

●ÍNDICE DE GUÍAS DE CRIMSON DESERT

En el vasto mundo de Crimson Desert, fortalecer a tu personaje no se logra subiendo de nivel, sino invirtiendo sabiamente en un complejo Árbol de Habilidades. ¿Querés saber cómo armar a Kliff para sobrevivir y dominar los peligros de Pywel? En esta guía te contamos todo sobre las tres ramas de colores, las habilidades más rotas para el inicio y los movimientos esenciales que tenés que desbloquear sí o sí para optimizar tu build desde el primer momento.

Las tres ramas principales

El progreso de tu personaje se maneja a través de un Árbol de Habilidades dividido en tres ramas principales. Para desbloquear nodos, necesitás Artefactos del Abismo (Abyssal Artefacts), que son los puntos de habilidad del juego. Los conseguís al encontrar los 60 Lugares Secretos, resolver puzles en Ruinas Ancestrales o completar desafíos de combate y exploración.

La gran ventaja es que tenés libertad total para invertir. No hace falta desbloquear habilidades periféricas para acceder a las centrales. Las tres ramas son: la Rama Roja (Salud), enfocada en vitalidad, fuerza física y movimiento aéreo; la Rama Azul (Aguante), que mejora la resistencia, las esquivas y los combos con armas; y la Rama Verde (Espíritu), centrada en la concentración, los contraataques y la movilidad defensiva.

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Las 5 habilidades clave para tus primeras horas

Para no sufrir al empezar la aventura, es clave priorizar ciertas inversiones. Gastá tus primeros Artefactos del Abismo en estas habilidades fundamentales.

Vitalidad (Rama Roja): Aumenta la salud máxima de Kliff de forma permanente. Es fundamental porque en el juego no hay regeneración automática de vida.

Doble Salto (Rama Verde): Cambia drásticamente tu movilidad, tanto para explorar zonas altas como para reposicionarte rápido en medio de un combate contra jefes.

Prisa de Cuervo (Rama Roja): Te permite volar a gran velocidad consumiendo vigor al instante. Es una herramienta indispensable para recorrer el mapa enorme de Pywel mucho más rápido.

Percepción (Rama Verde): Desbloquea mecánicas defensivas avanzadas como paradas y esquivas, claves para sobrevivir en encuentros más difíciles.

Tajo Veloz (Rama Azul): Es uno de los ataques ofensivos más eficientes. Es ideal para despachar grupos de enemigos comunes y para infligir buen daño a jefes.

Habilidades esenciales de combate y exploración

Más allá de las prioridades iniciales, hay movimientos casi obligatorios para progresar en la historia y descubrir todos los secretos. Estas habilidades resuelven puzles y te dan ventaja en batalla.

Palmeo (Force Palm): Permite condensar energía para golpear enemigos o activar mecanismos en puzles. Su variante Palmeo: Concentración es obligatoria para romper paredes de roca dura y acceder a cuevas ocultas.

Apuñalar (Stabbing): Este movimiento es el único método para atravesar el torrente de agua de las cascadas y descubrir los tesoros ocultos detrás de ellas.

Velo del Viento (Wind Veil): Se aprende observando una figura azul en las Ruinas de la Colina Embrujada. Sirve específicamente para mover molinillos y drenar zonas inundadas, abriendo nuevos caminos.

Levantar (Lift): Te da la fuerza para mover objetos pesados del entorno, como muros o árboles caídos. Es esencial para resolver la mayoría de las Ruinas Ancestrales.

Giro Evasivo: Un básico que nunca pasa de moda. Es clave para rodar y evitar daño durante emboscadas grupales.

Tajo Rotatorio: Un ataque circular de área que lanza a los enemigos por el aire. Tu mejor aliado cuando Kliff se ve rodeado por múltiples adversarios.

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Aprendé habilidades únicas observando a los jefes

Una mecánica clave que puede ahorrarte muchos puntos es el aprendizaje por observación. Al enfrentarte a ciertos jefes de la historia, prestá atención a sus ataques especiales.

Si lográs sobrevivir y completar el encuentro, Kliff puede asimilar esos movimientos de forma gratuita. No gastes ni un solo Artefacto del Abismo. Fijate bien en los patrones de ataque de los enemigos más importantes.

Cómo desbloquear los desafíos de maestría

Para que tu progreso en los desafíos de combate y exploración cuente para los trofeos y las mejoras, primero tenés que encontrar los 141 Artefactos del Abismo Sellados repartidos por los caminos de Pywel.

No olvides usar la habilidad Luz Guía de tu espada. Esta emite un destello azul que te indica la cercanía de uno de estos artefactos sellados. Activala seguido mientras explorás para no pasarte los puntos clave para tu progresión final. Es el último paso para llevar tu build al máximo nivel.

Si querés seguir mejorando tu personaje todavía más, te ofrecemos una guía sobre cómo conseguir todas las armaduras de élite y personalizarla. Esta guía y muchas más las encontrás acá, en Malditos Nerds.