Iron Galaxy enfrenta otra ola de despidos tras el fracaso de ‘Rumbleverse’

Rumbleverse, de Iron Galaxy

Iron Galaxy Studios, la desarrolladora que ha estado involucrada en reconocidas franquicias como Crash Bandicoot y Uncharted, enfrenta un nuevo proceso de despidos masivos. La empresa anunció la reducción de su plantilla como respuesta a lo que denomina “la nueva normalidad” en el sector de los videojuegos, caracterizada por el estancamiento del mercado y nuevas formas de consumo. Según información surgida después del comunicado oficial de la compañía, hasta 90 empleados podrían perder sus puestos de trabajo, aunque la cifra exacta no ha sido confirmada. Esta decisión ocurre un año después de una oleada previa en la que ya se desvinculó a 66 trabajadores.

Historia y situación actual de Iron Galaxy en el mercado de videojuegos

Fundada en 2008, Iron Galaxy se especializó como un estudio de soporte ayudando a otras grandes empresas a adaptar sus juegos a diferentes consolas y plataformas. A lo largo de su trayectoria, ha contribuido al desarrollo o portabilidad de títulos influyentes como la saga Batman: Arkham, Borderlands y, más recientemente, la versión para PC de The Last of Us Part 2 Remastered. Además, el estudio intentó innovar con propiedades intelectuales propias como Extinction y el fallido juego multijugador Rumbleverse, lanzado en 2022, que debió cerrar servidores en menos de un año debido a la baja recepción.

Estos antecedentes muestran que, a pesar de su éxito colaborativo y algunos logros con proyectos propios, Iron Galaxy enfrenta un mercado cada vez más restringido. La “nueva normalidad” mencionada por la empresa alude a dos transformaciones clave: los jugadores han cambiado sus hábitos de consumo, priorizando experiencias distintas, y los editores de videojuegos evalúan ahora con mayor rigor las inversiones en desarrollos nuevos. Esto, según la dirección de la compañía, ha impactado no solo a Iron Galaxy sino también a sus socios y a buena parte de la industria, generando sucesivas oleadas de despidos y cierres de estudios durante los últimos años.

Secuencia de despidos y la evolución de la dirección de la empresa

La serie de despidos en Iron Galaxy se volvió más frecuente tras el cierre de Rumbleverse en 2022. Aunque el estudio logró evitar recortes ese año gracias a su actividad como equipo de soporte, en 2025 se vio obligado a recortar 66 puestos para intentar asegurar su supervivencia. En 2024, el entonces co-CEO Adam Boyes, quien tenía una extensa trayectoria en PlayStation, renunció tras ocho años en la empresa, dejando a Chelsea Blasko a cargo de la dirección total del estudio. Bajo su liderazgo se tomó la decisión de continuar reduciendo la plantilla ante la falta de grandes éxitos recientes y la disminución de proyectos provenientes de sus socios tradicionales.

Los despidos más recientes, anunciados en abril de 2026, se dieron después del lanzamiento del remaster de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 el año anterior, un título que recibió buenas críticas pero no logró revertir la tendencia negativa en la industria. El comunicado oficial de Iron Galaxy, publicado en LinkedIn, lamenta la pérdida de colegas y destaca que la medida es necesaria para ajustar el tamaño y las capacidades reales del estudio a la situación actual.

Rumbleverse, de Iron Galaxy

Consecuencias para los trabajadores y el sector de los videojuegos

La decisión de Iron Galaxy deja en incertidumbre a decenas de desarrolladores y empleados de soporte, quienes se suman a una larga lista de trabajadores desplazados recientemente en la industria del videojuego. La inseguridad laboral es una preocupación creciente para quienes dependen de estudios medianos y grandes, cuya viabilidad depende cada vez más del éxito de unos pocos títulos o servicios.

Algunos exempleados han comentado, bajo condición de anonimato, el temor a que la falta de inversión externa y la concentración de riesgos en estudios independientes termine reduciendo significativamente las oportunidades en el sector. El caso de Iron Galaxy, que, pese a contar con contratos importantes como los de The Last of Us Part II y Tony Hawk’s, no consigue escapar a este problema, pone de relieve una tendencia preocupante: la disminución de nuevas contrataciones y la inestabilidad de proyectos para profesionales del desarrollo de videojuegos en todo el mundo.