Elementallis llega a Steam y consolas el 28 de abril con hechizos elementales y aventura retro

Elementallis presenta un nuevo tráiler.

El 28 de abril, los fanáticos de las aventuras clásicas tendrán la oportunidad de descubrir un nuevo título: Elementallis, desarrollado por AnKae Games y editado por Top Hat Studios, debutará en PC a través de Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series, así como en Nintendo Switch. El juego ha sido comparado en varias ocasiones con las entregas más tradicionales de Zelda, pero introduce una mecánica central diferente: el uso avanzado de poderes elementales en tiempo real. El objetivo principal consiste en restaurar la armonía perdida de un mundo fragmentado y, al mismo tiempo, enfrentar el sentimiento de culpa del protagonista mediante la superación de templos y retos repartidos en ocho biomas distintos.

Inicio de la aventura: historia y mecánicas principales

Elementallis comienza guiando al jugador por un universo amenazado tras la corrupción de los Elementos fundamentales. Las fuerzas de la naturaleza se han descontrolado y el mundo se encuentra al borde del colapso. Impulsado por la culpa, el personaje principal asume una misión de redención y restauración, viajando de templo en templo para devolver el equilibrio a cada uno de los ocho elementos centrales: fuego, agua, electricidad y otros que aún no han sido completamente revelados por los desarrolladores.

La progresión del juego está estrechamente relacionada con la recuperación de los poderes elementales. Cada elemento recuperado no solo incrementa la habilidad en combate, permitiendo derrotar a enemigos con resistencias o vulnerabilidades específicas a la magia, sino que también desbloquea nuevas áreas antes inaccesibles, lo que fomenta la exploración constante y el regreso a zonas ya visitadas para descubrir secretos y completar todos los retos del entorno.

Inspiración retro con innovaciones propias

La influencia de videojuegos clásicos como la saga Zelda es evidente en el diseño de Elementallis, tanto por la perspectiva superior como por el desarrollo estructurado en torno a la adquisición de nuevas habilidades. Sin embargo, el equipo de AnKae Games introduce una innovación fundamental: la diversidad y profundidad en el uso de las magias elementales. El jugador no estará limitado al uso de espada y escudo tradicionales, sino que podrá combinar poderes de fuego, agua, electricidad y otros para superar tanto acertijos como combates en tiempo real.

La acción transcurre a lo largo de ocho templos, cada uno situado en su propio bioma. Tanto la arquitectura como los enemigos cambian considerablemente de un entorno a otro, y los rompecabezas que deben resolverse están diseñados en torno al elemento central de cada lugar. Superar estos desafíos y ayudar a los habitantes de las distintas regiones permite al jugador perfeccionar sus habilidades y acceder a mejoras y mecánicas nuevas.

Progresión, exploración y desafíos adaptados a los jugadores actuales

Junto a los elementos tradicionales, Elementallis incorpora un sistema de progresión basado en la obtención de poderes. Cada templo superado concede una habilidad elemental que permite acceder a nuevas zonas. Esta estructura estimula la exploración y el descubrimiento, ya que existen secretos repartidos por todos los biomas, e incluso los habitantes del mundo necesitan la ayuda y los poderes del protagonista para resolver encargos menores que añaden dinamismo al universo del juego.

El proceso de autodescubrimiento forma parte integral de la experiencia. Durante la aventura, el jugador deberá enfrentarse a la culpa que lo impulsa, lo que introduce una dimensión narrativa adicional poco común en títulos de inspiración clásica. Resolver los conflictos internos del personaje se convierte en un paralelo a la restauración del mundo exterior, remarcando la relación entre el bienestar individual y el entorno en el que se desarrolla la historia.

Elementallis, de AnKae Games

Impacto en la comunidad y expectativas por el lanzamiento

Elementallis ha estado en desarrollo durante varios años, con presentaciones previas en Steam Next Fest y otras ferias, donde la comunidad pudo probar demos y aportar comentarios. Este proceso ha generado altas expectativas entre los aficionados a las aventuras de corte clásico y quienes buscan propuestas con mecánicas innovadoras. Sin embargo, actualmente no existe ninguna demo disponible en las distintas plataformas, por lo que aquellos interesados en experimentar el juego deberán esperar hasta su lanzamiento oficial.

La llegada simultánea del título a consolas tanto de actual como de pasada generación, además de la versión para PC, amplía su disponibilidad para un público amplio y variado. Para quienes buscan juegos que mezclen nostalgia, acción, exploración y una historia enfocada en la reconstrucción tanto del mundo como del protagonista, el estreno de Elementallis puede convertirse en una de las fechas relevantes de 2024.