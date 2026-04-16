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Krafton desaparece como editora de Subnautica 2 en Steam en medio de litigio empresarial

La ficha de Subnautica 2 en Steam y Epic Games Store ya no menciona a Krafton como publicadora

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Subnautica 2, de Unknown Worlds Entertainment.
Subnautica 2, de Unknown Worlds Entertainment.

El desarrollo y la publicación de Subnautica 2 atraviesan una de las mayores crisis empresariales recientes en la industria de los videojuegos. Unknown Worlds Entertainment figura ahora como la única responsable de la distribución del título tanto en Steam como en Epic Games Store, eliminando a la editora surcoreana Krafton de ambos listados. Este cambio administrativo se produce en medio de una disputa legal tras la restitución de Ted Gill, director ejecutivo del estudio, por orden de un tribunal estadounidense. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de la franquicia y su lanzamiento en acceso anticipado.

Conflictos económicos y administrativos

La batalla legal comenzó cuando Krafton, empresa matriz surcoreana que adquirió Unknown Worlds en 2021, apartó a Ted Gill y al fundador Charlie Cleveland de la dirección ejecutiva durante el verano anterior. El trasfondo es un acuerdo millonario que prometía hasta 250 millones de dólares adicionales si se alcanzaban ciertos objetivos. Según declaraciones de la directiva original del estudio, Krafton intentó evitar este pago estableciendo obstáculos y retrasos en el lanzamiento de Subnautica 2, incluyendo la filtración de una fecha de acceso anticipado en mayo sin consultar a Gill.

La decisión judicial de marzo, emitida por un tribunal de Delaware, ordenó la restitución inmediata de Ted Gill y devolvió al equipo original el control operativo de Unknown Worlds. El fallo también amplió el margen para que los objetivos financieros pudieran cumplirse. Tras esta revocación, Krafton manifestó públicamente su desacuerdo, aunque aseguró estar comprometida con sacar adelante el mejor producto posible para la comunidad de jugadores. Es importante destacar que hasta ahora los movimientos corporativos no han ido acompañados de un anuncio oficial sobre el cambio de editora, lo que mantiene la incertidumbre entre la comunidad y los inversores.

Reacciones en la industria y alteraciones en las plataformas

La actualización en la página de Steam, fechada el 7 de abril según SteamDB, eliminó a Krafton de la sección de editora y consolidó a Unknown Worlds como desarrolladora y publicadora principal de Subnautica 2. Este cambio se reflejó también en Epic Games Store, alejando la posibilidad de que se tratara de un simple error técnico. Fuentes de la industria mencionan que un cambio de esta magnitud, sin corrección inmediata tras varios días, suele indicar una decisión interna firme más que una omisión accidental.

El suceso ha sido discutido ampliamente en foros y redes sociales, donde los seguidores de la franquicia se preguntan cuáles serán los siguientes pasos. Además, la cobertura mediática señala que Krafton, pese a su desacuerdo con el fallo judicial, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a declaraciones públicas. Por ahora, la empresa surcoreana afirma estar enfocada en apoyar exitosamente el lanzamiento en acceso anticipado de Subnautica 2 y no ha emitido comentarios adicionales. La falta de transparencia aumenta la preocupación entre los fanáticos, quienes temen nuevas demoras o cambios en las características planeadas del juego.

Subnautica 2, de Unknown Worlds.
Subnautica 2, de Unknown Worlds.

Consecuencias para los jugadores y el futuro de Subnautica 2

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Para los usuarios de Subnautica, el principal impacto del conflicto se encuentra en la posibilidad de que los cambios corporativos alteren tanto el calendario de lanzamiento como el rumbo creativo del proyecto. La comunidad no ha recibido comunicación directa acerca de cómo la disputa afecta al desarrollo activo del juego, ni tiene claridad respecto a la ventana real de acceso anticipado, lo que genera incertidumbre y escepticismo en redes y foros especializados. Dada la magnitud del acuerdo económico y la presión por cumplir objetivos monetarios, existe preocupación por la integridad del producto final.

El caso de Subnautica 2 expone una situación en la que intereses empresariales y judiciales pueden repercutir en la disponibilidad y calidad del contenido para el público. Tanto los desarrolladores como los jugadores se encuentran en una posición secundaria dentro de un entramado de litigios y acuerdos comerciales, y esperan mayores definiciones que brinden certidumbre sobre la publicación y el soporte futuro del juego. La experiencia demuestra que, en la industria tecnológica y del entretenimiento, disputas corporativas de este tipo pueden resultar en retrasos inesperados y cambios en el soporte a largo plazo, incluso después del lanzamiento del producto.

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