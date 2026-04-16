Red de Angry Birds debuta como personaje jugable en ‘Sonic Racing: CrossWorlds’ con evento especial

Sonic Racing: CrossWorlds presenta un nuevo tráiler.

SEGA ha lanzado una actualización gratuita para Sonic Racing: CrossWorlds que incorpora a Red, el reconocido pájaro de la saga Angry Birds de Rovio, como personaje jugable. Además, el evento especial titulado Angry Birds Festival estará disponible entre el 17 y el 20 de abril, permitiendo a todos los usuarios acceder a nuevos contenidos temáticos: un vehículo exclusivo, gestos, música y objetos inspirados en la franquicia.

Ampliación de colaboraciones en Sonic Racing: CrossWorlds

La llegada de Red refuerza la estrategia de SEGA de añadir de manera continua personajes invitados a Sonic Racing: CrossWorlds. El juego, que se lanzó en septiembre para PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch (sumándose en diciembre a Switch 2), ha ampliado su plantilla con figuras tanto del universo Sonic como de otras franquicias. Los personajes pertenecientes a compañías adquiridas por SEGA, como ocurre con Rovio, están disponibles de forma gratuita, lo que contrasta con la política de pago para contenido procedente de empresas externas.

Anteriormente, el título ya había incorporado personajes de sagas como Yakuza/Like a Dragon, Super Monkey Ball, Nights y Persona sin coste adicional. En cambio, colaboraciones externas como Minecraft, Mega Man, Pac-Man y Bob Esponja se ofrecen como contenido de pago. Recientemente, Mega Man y Proto Man, de Capcom, se integraron a la alineación, reflejando el esfuerzo del juego por mantener una oferta variada y en evolución constante.

Novedades y características técnicas del paquete Angry Birds

El nuevo paquete Angry Birds Content Drop incluye a Red como personaje jugable junto a su vehículo característico llamado Super Roaster. Este paquete añade también emotes y sonidos especiales, así como tres nuevas melodías para la gramola del juego: Go! Theme, Go! Theme (Final Lap) y la versión clásica de Angry Birds Theme.

El evento dentro del juego, denominado Angry Birds Festival, permite a los jugadores experimentar desafíos y recompensas especiales. El festival comienza el 17 de abril y finaliza el 20 de abril. Este formato de eventos temporales está diseñado para aumentar la participación y motivar a los jugadores más activos.

Sonic Racing: CrossWorlds, de SEGA

Repercusión en la comunidad y experiencia de usuario

El acceso gratuito a colaboraciones como la de Red de Angry Birds representa una ventaja para la amplia comunidad de jugadores, especialmente para quienes disfrutan coleccionando personajes sin coste adicional. Sega mantiene una estrategia orientada a ofrecer contenido adicional de manera regular, favoreciendo tanto la retención como el incremento de su base de usuarios.

Por otra parte, la frecuencia de actualizaciones permite que los aficionados se mantengan interesados en las novedades, aunque han surgido críticas respecto a los sistemas de aleatoriedad y el equilibrio de objetos, según han señalado análisis previos del juego. Los eventos temáticos facilitan el acceso a personajes y recompensas exclusivas por tiempo limitado, promoviendo la actividad constante y la competencia entre los jugadores.

El lanzamiento en formato físico para Nintendo Switch 2, junto con la actualización simultánea en todas las plataformas, subraya el esfuerzo de SEGA por brindar una experiencia coordinada y simultánea a nivel global. Esta sincronización permite que jugadores en diferentes consolas disfruten de las novedades al mismo tiempo, evitando divisiones o ventajas injustas derivadas de lanzamientos escalonados.