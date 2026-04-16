Malditos Nerds

Red de Angry Birds debuta como personaje jugable en ‘Sonic Racing: CrossWorlds’ con evento especial

El nuevo paquete gratuito amplía la plantilla de invintados en el título y añade recompensas por evento

Guardar
Sonic Racing: CrossWorlds presenta un nuevo tráiler.

SEGA ha lanzado una actualización gratuita para Sonic Racing: CrossWorlds que incorpora a Red, el reconocido pájaro de la saga Angry Birds de Rovio, como personaje jugable. Además, el evento especial titulado Angry Birds Festival estará disponible entre el 17 y el 20 de abril, permitiendo a todos los usuarios acceder a nuevos contenidos temáticos: un vehículo exclusivo, gestos, música y objetos inspirados en la franquicia.

Ampliación de colaboraciones en Sonic Racing: CrossWorlds

La llegada de Red refuerza la estrategia de SEGA de añadir de manera continua personajes invitados a Sonic Racing: CrossWorlds. El juego, que se lanzó en septiembre para PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch (sumándose en diciembre a Switch 2), ha ampliado su plantilla con figuras tanto del universo Sonic como de otras franquicias. Los personajes pertenecientes a compañías adquiridas por SEGA, como ocurre con Rovio, están disponibles de forma gratuita, lo que contrasta con la política de pago para contenido procedente de empresas externas.

Anteriormente, el título ya había incorporado personajes de sagas como Yakuza/Like a Dragon, Super Monkey Ball, Nights y Persona sin coste adicional. En cambio, colaboraciones externas como Minecraft, Mega Man, Pac-Man y Bob Esponja se ofrecen como contenido de pago. Recientemente, Mega Man y Proto Man, de Capcom, se integraron a la alineación, reflejando el esfuerzo del juego por mantener una oferta variada y en evolución constante.

Novedades y características técnicas del paquete Angry Birds

El nuevo paquete Angry Birds Content Drop incluye a Red como personaje jugable junto a su vehículo característico llamado Super Roaster. Este paquete añade también emotes y sonidos especiales, así como tres nuevas melodías para la gramola del juego: Go! Theme, Go! Theme (Final Lap) y la versión clásica de Angry Birds Theme.

El evento dentro del juego, denominado Angry Birds Festival, permite a los jugadores experimentar desafíos y recompensas especiales. El festival comienza el 17 de abril y finaliza el 20 de abril. Este formato de eventos temporales está diseñado para aumentar la participación y motivar a los jugadores más activos.

Sonic Racing: CrossWorlds, de SEGA
Sonic Racing: CrossWorlds, de SEGA

Repercusión en la comunidad y experiencia de usuario

El acceso gratuito a colaboraciones como la de Red de Angry Birds representa una ventaja para la amplia comunidad de jugadores, especialmente para quienes disfrutan coleccionando personajes sin coste adicional. Sega mantiene una estrategia orientada a ofrecer contenido adicional de manera regular, favoreciendo tanto la retención como el incremento de su base de usuarios.

Por otra parte, la frecuencia de actualizaciones permite que los aficionados se mantengan interesados en las novedades, aunque han surgido críticas respecto a los sistemas de aleatoriedad y el equilibrio de objetos, según han señalado análisis previos del juego. Los eventos temáticos facilitan el acceso a personajes y recompensas exclusivas por tiempo limitado, promoviendo la actividad constante y la competencia entre los jugadores.

El lanzamiento en formato físico para Nintendo Switch 2, junto con la actualización simultánea en todas las plataformas, subraya el esfuerzo de SEGA por brindar una experiencia coordinada y simultánea a nivel global. Esta sincronización permite que jugadores en diferentes consolas disfruten de las novedades al mismo tiempo, evitando divisiones o ventajas injustas derivadas de lanzamientos escalonados.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingSonic Racing: CrossWorldsAngry BirdsSEGA

Más Noticias

Krafton desaparece como editora de Subnautica 2 en Steam en medio de litigio empresarial

La ficha de Subnautica 2 en Steam y Epic Games Store ya no menciona a Krafton como publicadora

Krafton desaparece como editora de Subnautica 2 en Steam en medio de litigio empresarial

La tercera película de Jumanji con Dwayne Johnson y Jack Black confirma su título oficial

La nueva entrega de Jumanji lleva la acción fuera del juego y rinde homenaje a la cinta de 1995

La tercera película de Jumanji con Dwayne Johnson y Jack Black confirma su título oficial

Square Enix anuncia ‘Dragon Quest Smash/Grow’, un roguelite móvil de acción rápida para celulares

El próximo 21 de abril debuta un nuevo capítulo oficial de Dragon Quest, exclusivamente para celulares iOS y Android

Square Enix anuncia ‘Dragon Quest Smash/Grow’, un roguelite móvil de acción rápida para celulares

Nitro Gen Omega confirma su salida de Early Access y llegada a consolas para el 12 de mayo

El videojuego Nitro Gen Omega apuesta por batallas tácticas y gestión de tripulación en un futuro dominado por máquinas

Nitro Gen Omega confirma su salida de Early Access y llegada a consolas para el 12 de mayo

‘As Deep as the Grave’ presenta el primer adelanto de su Val Kilmer recreado con inteligencia artificial

El regreso digital de Val Kilmer en ‘As Deep as the Grave’ reabre interrogantes sobre ética y creatividad

‘As Deep as the Grave’ presenta el primer adelanto de su Val Kilmer recreado con inteligencia artificial

ANIME

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

PELÍCULAS

La tercera película de Jumanji con Dwayne Johnson y Jack Black confirma su título oficial

La tercera película de Jumanji con Dwayne Johnson y Jack Black confirma su título oficial

‘As Deep as the Grave’ presenta el primer adelanto de su Val Kilmer recreado con inteligencia artificial

Ariana Grande se une a Ben Stiller y Robert De Niro en el primer tráiler de ‘La Nueva Focker’

El nuevo tráiler de Street Fighter muestra a Chun-Li como la reclutadora del épico torneo mundial

Ian McKellen y Elijah Wood lideran el regreso a la Tierra Media en ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’

SERIES

REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

La familia Ingalls regresa a la pantalla en 2026 con ‘La casa de la pradera’

‘Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta’ enfrenta la nostalgia con el presente

Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance se unen a la tercera temporada de Merlina

Joel Edgerton y Jennifer Connelly regresan en la temporada 2 de ‘Dark Matter’