Remakes: Entre una experiencia divertida y convertirse en la salida fácil de la industria

En los últimos tiempos, se ha vuelto común ver que los lanzamientos más importantes del año sean remakes de juegos del pasado, siendo el principal exponente la franquicia de Resident Evil, que va alternando entre entregas de la saga principal y un remake de alguna entrega anterior. También hay otros ejemplos, como el remake de Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3, Dead Space y Final Fantasy 7. Si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta de que en realidad los juegos que reciben este trato son las entregas más exitosas de sus respectivas sagas. ¿Por qué no recibimos antes un remake del primer Silent Hill? Fácil, porque Silent Hill 2 es el más conocido, y el mismo ejemplo se puede aplicar a las sagas anteriormente mencionadas.

Esta situación me ha estado agotando en los últimos años, lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo llegamos a este punto de la industria? ¿Por qué parece que hoy en día se premia más explotar el pasado que intentar ideas nuevas?

El reciente lanzamiento de Konami apunta a ser una de las mejores experiencias del año, con una buena integración de sonido e historía. (Infobae)

Para entender esto, hay que remontarnos a los primeros casos de remakes en los videojuegos, de forma tal que podamos entender cuál fue la justificación para hacerlos en el pasado, y su función previa al estado en el que nos encontramos ahora.

Podemos mencionar los primeros casos de remakes en la era del Atari 2600. Una época en la cual, por cuestiones de potencia y accesibilidad, relanzar juegos de arcade para esta consola requería hacer el juego completamente desde cero, adaptándolo a las capacidades del dispositivo donde se planeaba lanzar. Ejemplo de esto puede ser Pac-Man. En la mayoría de los casos, estos “remakes” no superaban al material original, aunque tampoco era su objetivo, sino que estaban hechos para poder llegar al mayor público posible.

Super Mario All-Stars | Desarrolladores: Nintendo Entertainment | Distribuidores: Nintendo, Nintendo of America

Esto cambió en la era del Super Nintendo y Sega Genesis, donde la potencia ya se asemejaba más a la de los arcades y, por lo tanto, rehacer el juego ya no era necesario. Sin embargo, fue en este periodo donde empezamos a ver ejemplos más parecidos al concepto que tenemos actualmente sobre qué es un remake, como lo puede ser Super Mario All Stars, una compilación de los cuatro juegos del fontanero lanzados para la NES, recreados para esta consola. Si bien el gameplay se mantiene intacto, este título agregó la capacidad de guardar partida y rehízo los sprites, haciendo que para algunos jugadores, esta sea la forma definitiva de experimentar las primeras entregas de la icónica franquicia.

El estado del remake se quedaría así hasta llegar a la generación de la GameCube, donde el primer Resident Evil sería lanzado para esta plataforma, recreado completamente desde cero, con gráficos modernizados y más cambios. Es un poco irónico que el juego que originalmente había sido planeado como un remake de Sweet Home para terminar siendo un título completamente nuevo, haya terminado recibiendo este tratamiento poco tiempo después.

Resident Evil - Capcom

Sin embargo, Resident Evil terminaría siendo, para muchas personas, el ejemplo de cómo hay que hacer un remake. Este juego no solo mejoraba los gráficos y la música de su predecesor, sino que la ambientación se volvió mucho más opresiva, nuevas mecánicas y enemigos fueron agregados al gameplay (como los Crimson Head y Lisa Trevor) y la Mansión Spencer pasó a contar con zonas hechas exclusivamente para este juego.

Resident Evil Remake se volvió la experiencia definitiva para jugar a la primera entrega de la saga, no la reemplazó pero tampoco se quedó sólo en recrear el juego anterior paso a paso, sino que tomó las bases de éste y lo moldeó para crear una experiencia fresca y más similar a lo que los creadores querían que sea el original. Además, la historia había sido retocada para manejar un tono más serio, pero sin perder las raíces de su predecesor.

Metal Gear Solid: The Twin Snakes

Debido al éxito de Resident Evil Remake (el cual fue bastante moderado debido a ser exclusivo de la GameCube) más compañías se lanzaron a hacer remakes de sus juegos para esta consola, como Metal Gear Solid, que rehízo su primer juego llamándolo Metal Gear Solid: The Twin Snakes. Entonces, podríamos decir que en esta era se crearía el concepto de remake tal y como lo conocemos hoy en día. Nadie niega que muchos de estos juegos fueron creados meramente para generar ganancia, sin embargo, durante estos años muchos de estos remakes se esforzaban en trabajar sobre lo ya existente para refinarlo, manteniendo la esencia del juego original sin cambiar lo que ya funcionaba originalmente.

Y por bastante tiempo el estado del remake se quedaría así, ya que la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 se enfocaría más en ports HD de juegos antiguos que en rehacerlos desde cero, hasta que en 2019, Resident Evil 2 Remake fue lanzado tras cuatro años de su anuncio original, siendo un éxito en ventas abismal que lo convirtió en el tercer juego más vendido de la historia de Capcom.

Resident Evil 2 Remake, de Capcom.

El juego en sí es bastante bueno, aunque peca de algunos problemas como cambiar demasiado a los personajes de sus versiones originales, cortar contenido y, sobre todo, alterar la jugabilidad del original, aunque esto último estuvo más asociado a la opinión negativa que tienen los jugadores de ahora sobre los controles de tanque.

Pese a estos problemas, Resident Evil 2 Remake fue un gran juego, aunque no llegaba al nivel de su original. Todo esto cambiaría un año después, cuando Capcom le da el mismo tratamiento a Resident Evil 3 Remake, terminando en uno de los juegos más flojos de la franquicia. Esta entrega cortó la mitad del contenido del original, cambió a los personajes drásticamente y, en general, el valor de rejugabilidad se perdió significativamente, convirtiéndolo en una entrega que no llegaba a justificar su precio de 60 dólares. Sin embargo, pese a todos estos problemas, fue el décimo título más vendido de la historia de la compañía, y podríamos decir que en este momento empezó la explotación del concepto remake.

Persona 3 Reload, de Atlus.

Desde entonces, año tras año, vemos que los juegos anunciados en eventos importantes casi siempre suelen ser remakes de títulos conocidos, llegando a tal punto que tenemos remakes de juegos que salieron hace tan solo 10 años, como fue el caso de The Last of Us, o incluso juegos a los cuales hacerles un remake no favoreció a la experiencia, como es el caso de Persona 3, el cual recibió un lavado de cara cuestionable en su aspecto visual y narrativo, convirtiéndolo mas un mod de Persona 5 que un juego individual.

Hemos llegado a tener ejemplos de compañías despreciando la existencia de los juegos originales, como Capcom rehusándose a lanzar ports de los Resident Evil originales durante mucho tiempo bajo la excusa de “ya existen los remakes, que son una experiencia mejor a los originales”. No fue hasta que GOG insistió para que un lanzamiento para PC de estos juegos fuera posible, y aun así, testimonios afirman que convencer a Capcom de hacerlo fue bastante difícil.

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

Lejos se ha ido el concepto de tomar un juego ya existente y mejorarlo para una nueva generación, los remakes ya no son una experiencia curiosa para aventurarse una vez cada cierto tiempo: ahora se ha convertido en la salida fácil para ganar dinero en base a la nostalgia y el rechazo que tienen varios jugadores a experimentar joyas del pasado.

Me molesta bastante este estado del remake y de la industria en general, ya que considero que estamos perdiendo la oportunidad de ver grandes joyas originales a cambio de recibir el juego que ya conocemos desde hace años pero ahora hecho en Unreal Engine. Juegos como Balatro o Clair Obscur: Expedition 33 han demostrado que las franquicias nuevas pueden ser incluso más exitosas que un remake, y creo que deberían marcar un precedente para el futuro que debe tomar la industria, en el cual las empresas AAA estén abiertas a nuevas franquicias dándole espacio a nuevos desarrolladores para poder expresarse.

Separate Ways- DLC de Resident Evil 4 Remake

Igualmente, creo que esto no va a cambiar hasta que los remakes dejen de vender, lo cual parece estar muy lejos de pasar al menos por ahora, porque en el momento en el que vivimos, hacer algo novedoso parece ser muy riesgoso.