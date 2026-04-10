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Level-5 anuncia el lanzamiento de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time en iOS y Android con juego cruzado

La llegada del popular juego de rol y simulación de Level-5 a dispositivos móviles incluirá soporte total para guardado y juego cruzado entre consolas y PC

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Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, de Level 5.
Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, de Level 5.

Level-5 ha anunciado que lanzará Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time para dispositivos iOS y Android este verano, ampliando así el acceso a la más reciente entrega de su reconocida serie de simulación y aventura. Con soporte completo para juego cruzado y guardado entre dispositivos móviles y otras plataformas, la compañía japonesa busca ofrecer una experiencia fluida y unificada a sus usuarios.

Detalles principales del lanzamiento en dispositivos móviles

Todas las actualizaciones publicadas y el contenido descargable formarán parte de la versión móvil, asegurando que ningún usuario se quede rezagado respecto a quienes juegan en consola o PC. Según información proporcionada por Level-5, se ha trabajado especialmente en optimizar los controles táctiles, pero también se mantiene el soporte para controladores tradicionales, permitiendo a los jugadores elegir la forma que prefieran para interactuar con el mundo virtual de Mysteria Island.

El juego y el guardado cruzado facilitan que los jugadores puedan continuar sus aventuras desde cualquier plataforma. Por ejemplo, podrán empezar una partida en Nintendo Switch 2 o PlayStation 5 y retomarla en un dispositivo iOS o Android sin perder el progreso. Esta función, que responde a una necesidad creciente de flexibilidad, busca derribar las barreras entre plataformas y adaptarse a los hábitos de los usuarios actuales, que suelen alternar entre distintos dispositivos a lo largo del día.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, de Level 5.
Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, de Level 5.

Modelo de negocio y beneficios para el usuario

A diferencia de muchos juegos para móviles, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time se ofrecerá como un producto premium que requerirá un solo pago, en lugar de adoptar el popular modelo free-to-play basado en compras dentro de la aplicación. Esta decisión busca brindar la misma experiencia completa ya disponible en consolas y PC, donde los jugadores prefieren evitar los sistemas de monetización agresivos y los bloqueos de contenido tras muros de pago.

Se ha ajustado también la interfaz de usuario y los menús para la navegación táctil, lo que facilita una transición sencilla entre diferentes plataformas. Esto resulta especialmente relevante en un juego que gira en torno a la gestión del tiempo, la exploración y la personalización tanto de ciudades como de avatares.

Novedades y efectos en la experiencia de juego

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time incorpora un nuevo capítulo en la serie, permitiendo a los jugadores construir su propia ciudad en una isla misteriosa ubicada en el mar de Reveria y participar en aventuras tanto en el pasado como en el presente para resolver los enigmas de Mysteria Island. Una de las adiciones destacadas es la libertad de seleccionar entre diversas ocupaciones, o “vidas”, que transforman la experiencia de juego. Los jugadores pueden elegir roles como paladín, cocinero o leñador y así desarrollar habilidades y estrategias personalizadas.

La mecánica de viaje temporal para recolectar recursos vincula directamente la reconstrucción de la isla con las decisiones tomadas en distintas épocas, fomentando la experimentación y el valor de rejugar el título. Además, la posibilidad de modificar el entorno, organizar el mobiliario y diseñar la ciudad brinda un nivel de personalización considerablemente alto frente a otros juegos del género.

Para el público general, el lanzamiento de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time en móviles ofrece la posibilidad de acceder fácilmente a una franquicia que une aventura, gestión y narrativa, con libertad para jugar desde cualquier lugar. Quienes antes solo podían jugar en consolas o PC ahora tendrán la oportunidad de sumarse sin perder características esenciales, lo que incrementa notablemente el alcance e influencia del título.

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