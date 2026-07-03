El cierre de Supamonks deja en vilo a la serie animada basada en Absolum pese a su éxito comercial

Absolum, de Supamonks

El cierre repentino de Supamonks, estudio francés de animación clave en el desarrollo visual y artístico del exitoso videojuego Absolum, ha generado incertidumbre en torno al futuro de la planeada serie de animación basada en el juego. Aunque Absolum ha superado las 500 000 copias vendidas en varias plataformas, una orden judicial dictada el 24 de junio de 2026 forzó la liquidación de Supamonks, dejando comprometidos diversos proyectos relacionados con esta propiedad intelectual. Las compañías asociadas, Guard Crush Games y Dotemu, ahora buscan soluciones mientras su comunidad de seguidores espera respuestas sobre la continuidad del proyecto televisivo.

Consecuencias para la adaptación televisiva de Absolum

El mayor impacto del cierre judicial de Supamonks afecta a la esperada expansión de Absolum al formato de serie animada. Supamonks no solo fue responsable de las escenas de animación más destacadas del juego, sino que fue identificado públicamente como el socio principal para la versión televisiva. Dotemu, una de las compañías colaboradoras, había resaltado en varias ocasiones la calidad artística y el talento de Supamonks, considerándolos esenciales para conservar la esencia visual de los personajes y escenarios tan valorados por los jugadores. La desaparición del estudio complica considerablemente la producción audiovisual: encontrar un sustituto capaz de replicar el estilo y la dirección artística originales es un desafío importante.

PUBLICIDAD

Fans y especialistas del sector han expresado en redes sociales su preocupación por una posible pérdida de coherencia estética y narrativa en la futura serie, temiendo que se diluya el atractivo visual propio de Absolum. Los antecedentes de otros proyectos de animación cancelados o modificados abruptamente tras la salida de equipos creativos respaldan estos temores.

Transición del equipo de animadores y postura oficial

No obstante, la reasignación del equipo responsable directo de la animación de Absolum a otra organización busca aminorar la discontinuidad del proyecto. A través de redes sociales, los animadores han intentado tranquilizar a la comunidad mediante mensajes en los que destacan su permanencia en el desarrollo de la marca y la serie. Según lo difundido, estos profesionales seguirán participando en la parte creativa bajo una nueva entidad, aunque aún no está claro si esta organización corresponde a Guard Crush Games o a otro socio tecnológico y creativo.

PUBLICIDAD

La resolución judicial indica que el personal afectado mantiene su vínculo laboral con los proyectos de la franquicia, tanto en el juego como en productos derivados, incluida la animación para televisión. Sin embargo, la ausencia de detalles sobre la estructura y las condiciones de este traslado genera dudas sobre la continuidad laboral y el ambiente organizacional. Algunas voces dentro del sector temen que la transición implique menos recursos y menor autonomía creativa para el equipo original.

Absolum, de Guard Crush, Supamonks y Dotemu.

Posicionamiento de desarrolladores y público

El caso de Supamonks, como ocurrió previamente con los creadores de MIO: Memories in Orbit, pone en evidencia la vulnerabilidad de los estudios de animación y videojuegos en el actual contexto europeo. Las causas específicas del cierre no se han aclarado públicamente, aunque el comunicado sugiere dificultades económicas severas. Los trabajadores y la comunidad de seguidores han manifestado sentimientos encontrados: gratitud por la permanencia del equipo artístico, pero también preocupación ante las incertidumbres laborales y eventuales cambios estilísticos en futuras entregas de la propiedad intelectual.

PUBLICIDAD

Para el público general, las consecuencias son palpables: los jugadores que esperaban la versión física de Absolum para Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre podrían recibir una edición con elementos artísticos ya modificados por la situación, mientras quienes esperan la serie animada deberán estar atentos a próximos anuncios sobre el nuevo rumbo del proyecto. Por su parte, la industria observa con atención las estrategias de Guard Crush Games y Dotemu ante el reto de preservar la identidad visual y cultural de uno de los lanzamientos más significativos del año.