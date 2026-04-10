Evil Raptor y Fireshine Games llevan a Steam el salvaje oeste sobrenatural de ‘Far Far West’ a fin de mes

Far Far West presenta un nuevo tráiler.

El salvaje oeste nunca había sido tan caótico e imprevisible como ahora: Far Far West, el nuevo juego de disparos cooperativo desarrollado por Evil Raptor y Fireshine Games, llegará a Steam en acceso anticipado el 28 de abril tras haberse presentado en The Triple-i Initiative. En esta propuesta, los jugadores asumen el rol de cazarrecompensas que desafían las leyes de la física y la lógica, enfrentándose tanto a vaqueros robóticos como a criaturas sobrenaturales y máquinas descontroladas. El enfoque principal está puesto en la cooperación entre usuarios, lo que busca renovar el género mediante sistemas de contratos y misiones que varían en cada partida. Esto hace imposible anticipar lo que ocurrirá en el siguiente enfrentamiento.

Un mundo donde la frontera y lo imposible se mezclan

En Far Far West, los clichés del clásico western estadounidense son solo el punto de partida. La ambientación incorpora tecnología anacrónica, magia y horrores mecánicos, transformando cada rincón del mapa en una amenaza inesperada. Los jugadores parten desde un poblado polvoriento y deben elegir contratos, cada uno con peligros no vistos antes: desde pterodáctilos esqueléticos en el cielo, hasta trenes gigantescos e implacables capaces de destruir todo a su paso. La sucesión de enemigos y retos sobrenaturales mantiene la tensión constante, incluso para jugadores experimentados, haciendo que la adaptación sea indispensable.

El ciclo de juego se basa en la imprevisibilidad: tanto los enemigos como las armas y recompensas varían en cada partida. De este modo, el juego desafía la previsión y fomenta el aprendizaje de patrones para sobrevivir. Así, la experiencia individual se enriquece constantemente con nuevas anécdotas y un progreso que afecta tanto la dificultad como las posibilidades de éxito en futuros contratos.

Un combate que alterna balas y poderes mágicos, mejora continua

Aunque los tiroteos con revólveres, rifles y escopetas evocan el espíritu del oeste, Far Far West va más allá. Ante abominaciones mecánicas y criaturas mágicas, frecuentemente se debe combinar el armamento clásico con habilidades especiales, como lanzar fuego o manipular fuerzas sobrenaturales. El combate se convierte en una combinación de disparos y poderes, exigiendo a los jugadores replantear sus tácticas.

El sistema de progreso ofrece una evolución significativa: tras cada contrato exitoso se obtienen recompensas que permiten mejorar armas, potenciar habilidades mágicas y personalizar no solo a los cazarrecompensas, sino también a sus caballos, que pueden recibir desde apariencias llamativas hasta potentes mejoras para futuras misiones. Estas opciones incentivan la rejugabilidad y el afán de superación, siempre enfrentándose a nuevos enemigos y situaciones imprevisibles.

Far Far West, de Evil Raptor

Cooperación, caos y narrativa espontánea

La base de Far Far West está en su naturaleza cooperativa. Si bien es posible jugar en solitario, el diseño favorece claramente el trabajo en equipo. Los jugadores pueden coordinar estrategias, dividir tareas, cubrirse entre sí y usar habilidades especiales de manera complementaria, lo cual es esencial ante amenazas repentinas o combates especialmente difíciles. La comunicación y la capacidad de reaccionar ante lo inesperado son claves para el éxito o evitar una retirada apresurada.

El sistema de contratos aleatorios no solo incrementa la dificultad, sino que también promueve la creación de historias espontáneas: rescates en el último momento, huidas en tren bajo el ataque de una criatura gigante o victorias imprevistas ante hordas de enemigos conforman la narrativa emergente que define a Far Far West. Cada sesión pone a prueba la pericia del grupo y su habilidad para sobrevivir en medio del desorden, generando experiencias distintas en cada partida y que, según Evil Raptor, buscan mantener el interés de los jugadores durante meses.

Tras una demostración bien recibida por los jugadores de PC en el evento Triple-I Initiative, Far Far West pretende ofrecer a quienes disfrutan del western, del terror y de la fantasía, una nueva forma de experimentar el lejano oeste, donde los disparos representan solo el inicio de los desafíos.