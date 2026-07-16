Ratchet & Clank regresan con Ranger Rumble, el spin-off móvil repleto de acción y humor

Ratchet & Clank: Ranger Rumble, de Oh BiBi.

PlayStation ha sorprendido al expandir su reconocida serie Ratchet & Clank al ámbito de los juegos móviles. El nuevo título, Ratchet & Clank: Ranger Rumble, es un hero shooter multijugador desarrollado por el estudio francés Oh Bibi, en colaboración con PlayStation Studios e Insomniac Games. Aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, ya es posible realizar el pre-registro a través de App Store y Google Play, lo que ha generado expectativas e interés tanto entre los seguidores de la saga como entre los aficionados a los juegos móviles gratuitos.

El salto a los dispositivos móviles: un nuevo público para Ratchet & Clank

Ranger Rumble representa el primer spin-off significativo enfocado en móviles dentro de la franquicia, que cuenta con más de dos décadas de historia. En lugar de continuar directamente con la narrativa central de las consolas, este juego ofrece una experiencia adaptada a sesiones cortas, adecuándose así al formato móvil. Su premisa gira en torno a una simulación de combate en la que el Capitán Qwark, personaje habitual de la serie, busca a nuevos Rangers Galácticos mediante retos virtuales.

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El hero shooter destaca por combinar la acción multijugador PvP (jugador contra jugador) con elementos PvE (jugador contra entorno), lo que permite atraer tanto a jugadores que prefieren enfrentarse a otros usuarios como a quienes optan por cooperar contra la inteligencia artificial. Los seis modos de juego disponibles prometen variedad y dinamismo. Entre estos modos se incluyen una modalidad battle royale para ocho jugadores, partidos de “fútbol asesino” de tres contra tres y combates por equipos, con escenarios y reglas inspirados en los títulos originales pero adaptados a la pantalla táctil.

Rediseño de personajes y mecánicas de juego

Uno de los aspectos de mayor interés para los seguidores es la presencia de 12 personajes jugables en el lanzamiento, que incluyen tanto figuras icónicas como nuevas incorporaciones. Entre ellos se encuentran personajes clásicos de la saga, así como lombaxes, robots y alienígenas inéditos, todos con habilidades y estilos de combate distintivos. El estudio Oh Bibi contó con la colaboración directa de Insomniac Games para mantener la autenticidad de los personajes y aportar nueva profundidad al universo Ratchet & Clank.

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La jugabilidad se apoya en el uso estratégico de armas inusuales y poderes únicos para cada personaje. El juego también incorpora objetos cosméticos personalizables, una característica habitual en los títulos free-to-play. La banda sonora, inspirada en los primeros juegos de la franquicia, refuerza la intención de preservar la autenticidad que ha caracterizado a Ratchet & Clank a lo largo de sus más de veinte años.

Además de la experiencia individual, el título incentiva la cooperación y la competencia a través de distintos modos de juego. El formato PvPvE, por ejemplo, permite que equipos rivales se enfrenten entre ellos y simultáneamente contra oleadas de enemigos controlados por la inteligencia artificial, lo que añade un nivel adicional de estrategia y coordinación. Estas opciones, junto con los modos tradicionales, buscan atraer tanto a jugadores experimentados como a quienes buscan una experiencia casual.

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Modelo de negocio y disponibilidad a nivel global

Ratchet & Clank: Ranger Rumble adoptará el modelo free-to-play, permitiendo su descarga y acceso sin coste inicial. Como incentivo para quienes se pre-registren en las plataformas móviles, PlayStation Mobile ha anunciado recompensas para el lanzamiento, como moneda del juego y una skin exclusiva de Clank para el personaje Widget.

Sin embargo, habrá restricciones geográficas en su disponibilidad. Se ha confirmado que el juego no estará presente en ciertos mercados, como el ruso, siguiendo la línea de otras producciones móviles recientes de PlayStation que también excluyen esta región. Estas limitaciones pueden afectar a las comunidades habituales de jugadores en dichos países, dificultando el acceso a uno de los títulos más esperados para móviles dentro de la franquicia.

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Por otro lado, la oferta de contenido está pensada para recibir actualizaciones después del lanzamiento. Los desarrolladores planean añadir de forma progresiva nuevos héroes y cosméticos, con el objetivo de mantener el interés de los usuarios, siguiendo así el ejemplo de otros shooters multijugador exitosos del sector móvil. Hasta el momento, no se han anunciado detalles sobre compras integradas o sistemas específicos de monetización, lo que deja algunas interrogantes sobre la estrategia económica que se adoptará a largo plazo.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble, de Oh BiBi.

Implicaciones para la comunidad y perspectivas

El anuncio de Ranger Rumble ha provocado tanto entusiasmo como incertidumbre entre la comunidad de Ratchet & Clank. Por un lado, esta expansión al mercado móvil permitirá llegar a una audiencia joven y global, muchos de los cuales pueden no estar familiarizados con las entregas clásicas de consola. Por otro lado, algunos seguidores veteranos manifiestan dudas sobre cómo se trasladará la jugabilidad tradicional al control táctil y a las partidas de corta duración.

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La elección de centrar la experiencia en un hero shooter multijugador, distanciándose de la clásica mezcla de plataformas y aventura de la serie, supone un cambio de rumbo que puede considerarse arriesgado. Las garantías de mantener el humor y la estética propios de la saga, junto con la participación directa de Insomniac Games en el desarrollo, sustentan el optimismo de la comunidad. Sin embargo, persisten inquietudes sobre la profundidad narrativa y la posible inclusión de microtransacciones.

Este juego refleja una tendencia creciente en la industria, donde las principales franquicias buscan ampliar su alcance más allá de las consolas tradicionales, apostando por el formato móvil y los modelos de negocio gratuitos. Ratchet & Clank: Ranger Rumble será una prueba relevante para determinar si el legado de PlayStation puede adaptarse con éxito a las nuevas formas de consumo digital.

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