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Traysia, el clásico JRPG de 1992, regresa con funciones modernas a PC y consolas

Traysia, ampliamente criticado tras su debut en Sega Genesis, vuelve a la escena gracias a Ratalaika Games y Shinyuden

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Traysia, de Ratalaika Games y Shinyuden.
Traysia, de Ratalaika Games y Shinyuden.

Ratalaika Games y Shinyuden han anunciado la reedición de Traysia, un JRPG originalmente desarrollado por Telenet Japan y lanzado en 1992 para Sega Genesis. El relanzamiento estará disponible el 24 de abril para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam, permitiendo que los jugadores actuales descubran una historia que en su momento recibió críticas desfavorables. Esta nueva versión busca mejorar la experiencia del usuario, incorporando funciones inéditas y contenido adicional adaptado a los gustos y necesidades modernas.

Recepción negativa y su impacto en la memoria colectiva

Traysia se lanzó originalmente en 1992, en una época en la que los JRPG gozaban de gran popularidad debido a títulos como Final Fantasy y Phantasy Star. Sin embargo, la propuesta de Telenet Japan tuvo poca resonancia entre aficionados y medios, obteniendo críticas mayoritariamente negativas y quedando en un lugar discreto dentro de la historia del género. Entre las objeciones comunes se destacaron la narrativa poco atractiva y el desarrollo limitado de personajes, factores que influyeron en su reducido alcance comercial.

A pesar de este resultado, el interés nostálgico por los años 90 ha favorecido la revisión y relanzamiento de numerosos títulos olvidados, como es el caso de Traysia. Con esta reedición, muchas personas podrán formarse su propia opinión, separada del consenso negativo que acompañó el juego en su lanzamiento y que lo mantuvo en un relativo anonimato durante más de treinta años.

Traysia, de Ratalaika Games y Shinyuden.
Traysia, de Ratalaika Games y Shinyuden.

Novedades y funciones adaptadas al público actual

Esta nueva versión de Traysia añade una serie de herramientas y mejoras que buscan facilitar y modernizar la experiencia para jugadores acostumbrados a los estándares actuales. Entre las funciones más destacadas está la opción de rebobinar, que permite repetir segmentos del juego para lograr el resultado deseado o corregir errores sin reiniciar todo el progreso. Igualmente, el guardado de estado en cualquier momento representa una mejora significativa frente a las limitaciones técnicas de los años 90, aportando comodidad y adaptabilidad a los estilos de juego actuales.

Otro elemento relevante es el sistema de filtros de pantalla, que permite modificar la estética visual para emular monitores antiguos, agregar escalas de grises o experimentar con diferentes estilos gráficos. Además, se incluye una galería con imágenes del manual y material gráfico original, así como una jukebox con las 21 pistas musicales del juego, dirigida a quienes valoran el contenido extra y los detalles históricos. Por último, la posibilidad de activar trucos como vidas infinitas o invulnerabilidad busca eliminar barreras de entrada y convertir el desafío en una experiencia más personalizable.

Historia, motivos y escenarios en el universo de Traysia

Como en la versión original, esta reedición relata la historia de Roy, un joven decidido a convertirse en aventurero mundial, que deja su hogar en la ciudad portuaria de Johanna. Mientras Roy inicia su viaje, su compañera Traysia espera su regreso, en una trama que mezcla temas de romance y exploración característicos de la fantasía japonesa de la época. La narrativa se desarrolla en cinco escenarios principales, presentando distintos paisajes que van desde bosques hasta reinos ficticios como el Reino de Salon.

Si bien Traysia fue comparado desfavorablemente con otros títulos emblemáticos del género, su estructura clásica de rol en grupo y el enfoque en una historia de amor ofrecen una perspectiva diferente de la producción japonesa de ese periodo. El regreso del juego al panorama actual puede influir en la manera en que nuevas generaciones entienden los valores, dificultades y narrativas de los videojuegos de principios de los años 90. Esta reedición también actúa como testimonio de cómo han cambiado las expectativas y formas de consumo de los jugadores, especialmente por las facilidades de accesibilidad y personalización ahora incluidas.

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