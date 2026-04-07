Homelander y Sister Sage consolidan el caos en la última temporada de The Boys

The Boys llega a su final esta misma semana con el estreno de la quinta y última temporada en Amazon Prime

El 8 de abril, Amazon estrena los primeros episodios de la quinta y última temporada de The Boys, la serie emblemática de Prime Video que explora la oscuridad del poder a través del lucro y la corrupción de los superhéroes. Tras los intensos eventos del final de la cuarta temporada, el universo de la serie se transforma en un territorio marcado por nuevas lealtades, tensiones sociales y la amenaza de una guerra a gran escala, llevando al límite las consecuencias de la convivencia hostil entre superhéroes y humanos.

Poder absoluto y alianzas inesperadas

El dominio de Homelander sobre Estados Unidos alcanza una nueva dimensión después de colocar como presidente al manipulable Steven Calhoun y designar a Ashley Barrett -ahora inyectada con Compound V- como su vicepresidenta. Homelander, acompañado de Sister Sage, convierte al gobierno en una máquina de represión y propaganda: se establecen “campos de libertad” para confinar a disidentes y seguidores de Luz Estelar; cientos de superhéroes se integran a las fuerzas de seguridad; la ley marcial se impone sobre gran parte del territorio. Mientras tanto, Soldier Boy permanece en coma, y su posible regreso mantiene en vilo a quienes conocen su poder destructivo.

La estrategia de Sister Sage, reconocida como la mente más brillante del mundo, redefine el panorama político y social al dividir abiertamente la sociedad estadounidense entre los starlighters -simpatizantes de Luz Estelar y opositores al régimen de Homelander- y los fieles seguidores del superhéroe. Esta fractura desencadena una oleada de traiciones, aislamiento y resistencia clandestina, alterando la vida cotidiana de la población, que debe elegir entre la lealtad y el exilio forzado o la persecución.

Transformaciones personales, crisis y resistencia organizada

Muchos de los protagonistas atraviesan cambios profundos. Ashley Barrett, antes una funcionaria sometida, recurre a la autoinyección de Compound V para asegurar su propia supervivencia, ya que el aislamiento convierte su vida en un riesgo constante. El caso de A-Train es representativo: tras separarse de The Seven y buscar protección para su familia, desaparece del ojo público, sumando una ausencia más al ya fragmentado grupo original de superhéroes.

Ryan, el hijo biológico de Homelander, se convierte en una de las principales incógnitas: tras la muerte accidental de Grace Mallory a sus manos, su paradero es desconocido y su lealtad futura resulta impredecible. Por otra parte, personajes como Hughie, Frenchie y Leche Materna permanecen encarcelados en campos de detención, mientras Annie (Luz Estelar) realiza actos de resistencia al filtrar información y tratar de debilitar la narrativa oficial del régimen establecido por Homelander.

Butcher, tras sobrevivir de manera sorprendente al abuso del Temp V y exponerse al Compound V, desarrolla inesperados poderes relacionados con tentáculos parasitarios. Su acción más impactante ocurre cuando ataca y ejecuta brutalmente a Victoria Neuman, quien se había unido a la resistencia. Este aumento de violencia y extremismo muestra la degradación ética de ambos bandos y anticipa un desenlace marcado por dilemas morales severos.

The Boys - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)

Aparición de nuevas amenazas biológicas y dilemas de conciencia

La llegada del virus anti-supes, presentado en la serie derivada Gen V, introduce el peligro biotecnológico como eje central de la temporada final. Creado inicialmente para neutralizar a los superhéroes y posteriormente transformado en un arma mortal, el virus pone en jaque a todo el colectivo de superhéroes y convierte a Butcher en custodio de su posible uso, reflejando la amenaza de exterminio total. El compuesto V1, introducido también en Gen V, amplía este arsenal de manipulación genética al dar a ciertas élites la capacidad de frenar el envejecimiento y modificar el equilibrio de poderes.

El clima de persecución, la fragmentación social y la presión sobre la resistencia se reflejan en el desgaste emocional y moral de todos los protagonistas. La incertidumbre sobre el destino de Soldier Boy y la posible utilización del virus generan riesgos que trascienden la ficción, planteando preguntas al espectador sobre la legitimidad de los medios utilizados en la lucha por la justicia y los peligros de la concentración de poder y la manipulación informativa en tiempos de crisis.

El futuro inmediato de The Boys se vislumbra como una confrontación sin precedentes, donde los riesgos superan los habituales estallidos de violencia: la guerra psicológica, los dilemas éticos y los efectos secundarios sobre la población civil alcanzan un nuevo punto culminante en la serie. Las decisiones desesperadas de los personajes, su aislamiento creciente y la proliferación de armas biológicas junto con el autoritarismo institucional agudizan el conflicto y provocan inquietud sobre el futuro de la sociedad en el universo de la serie.