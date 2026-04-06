Arc Raiders implementa automatizaciones de recursos y promete más mejoras en la experiencia de usuario

ARC Raiders, de Embark Studios.

Arc Raiders, el juego de disparos multijugador cooperativo desarrollado por Embark Studios, ha realizado una actualización importante para simplificar su controvertido sistema de fabricación. El principal cambio consiste en la introducción del botón Acquire Resources, que permite a los jugadores consultar y acceder rápidamente a todos los métodos disponibles para reunir los materiales necesarios, ya sea reciclando, comprando a personajes como Celeste o utilizando otras alternativas. Este ajuste es especialmente relevante para la comunidad porque aborda uno de los problemas más señalados desde el inicio: la pérdida de tiempo al navegar entre menús y la frustración por abandonar recetas a la mitad del proceso de creación.

Reducción de obstáculos y mejora en la experiencia del jugador

Desde el lanzamiento de Arc Raiders, la base de jugadores criticó con fuerza el sistema de fabricación. Muchos consideraban que la recolección de materiales se había convertido en un obstáculo que restaba disfrute a la acción, ya que obligaba a pasar por pantallas innecesarias, produciendo una pérdida de tiempo y disminuyendo la fluidez de la experiencia. Embark Studios, después de recibir estos comentarios de manera reiterada, decidió actuar rápidamente y ofrecer una solución a corto plazo: el botón Acquire Resources.

Este botón, integrado dentro del propio menú de creación, concentra toda la información relevante sobre la obtención de materiales. Ahora, cuando un jugador desea fabricar un objeto y le falta algún recurso, puede ver inmediatamente todas las opciones disponibles para conseguirlo. Entre estas alternativas se encuentran reciclar objetos ya obtenidos, adquirir materiales comprando a personajes no jugables como Celeste o utilizar otros caminos que el juego habilite según la situación. Embark destaca que lo esencial de esta mejora es la palabra “disponible”: el sistema solo mostrará las opciones realmente accesibles en función del progreso y los recursos del jugador.

Impacto en los jugadores y expectativas de futuro

Para los usuarios de Arc Raiders, las molestias derivadas del anterior sistema de fabricación no eran menores. Existen numerosos testimonios en foros y redes sociales donde los jugadores cuentan haber renunciado a crear objetos o personalizar su equipo debido a la complejidad y lo tedioso del proceso. Tener que moverse entre diferentes menús y la falta de indicaciones claras sobre cómo conseguir materiales provocaba una sensación de interrupción frecuente en la dinámica del juego.

La actualización implementada responde a estas preocupaciones: al hacer el proceso más intuitivo y reducir la cantidad de clics y pantallas necesarias, Embark busca que la experiencia sea más natural y satisfactoria. La desarrolladora ha dejado en claro que este cambio no representa una solución definitiva, sino el primer paso de una política orientada a recopilar sugerencias y trabajar de manera regular para eliminar otros puntos problemáticos.

A través de su blog oficial y en diferentes canales, el equipo ha explicado que su objetivo es asegurar que cada momento de juego tenga sentido y aporte progresión o diversión. El departamento responsable de la interfaz y la experiencia de usuario (UI/UX) se muestra más receptivo a los comentarios, y precisa que la meta es reducir al máximo las dificultades y aprovechar mejor el tiempo de los jugadores.

ARC Raiders, de Embark Studios.

Visión a largo plazo y respuesta a más peticiones

La introducción del botón Acquire Resources llega pocos días después de la actualización Flashpoint, lanzada el 30 de marzo, que introdujo los primeros pasos para centralizar la gestión de materiales. La rapidez con que Embark Studios desarrolla nuevas funciones refleja tanto la presión de la comunidad como el esfuerzo del estudio por adaptar el juego a las necesidades de los jugadores.

Los responsables de Arc Raiders han afirmado abiertamente que la simplificación del sistema de fabricación va más allá de una función puntual y planean continuar identificando y resolviendo estos obstáculos de forma sistemática. El objetivo no es sólo eliminar menús innecesarios, sino también atender otras molestias expresadas por la comunidad, como los tiempos de espera prolongados o la escasa visibilidad de las recompensas. Además, Embark Studios recalcó que el botón y las nuevas opciones serán solo el comienzo de una serie de ajustes destinados a hacer más eficiente la gestión de recursos, con próximas actualizaciones ya en desarrollo.

Por otra parte, el cambio en la interfaz se suma a otras respuestas recientes a solicitudes de la comunidad, como la revisión de ciertas líneas de voz generadas por inteligencia artificial, que Embark decidió reemplazar con grabaciones de actores humanos. Esta medida responde a la percepción generalizada de que las voces sintéticas carecían de la calidad y expresividad necesarias en una experiencia envolvente, lo que demuestra la atención del estudio a las críticas constructivas.

Mientras algunos jugadores reconocen los avances y valoran la rapidez de Embark para implementar mejoras sugeridas, otros esperan que los próximos pasos logren resolver problemas comunes en los juegos multijugador, como el desbalance en la economía del juego o la fuerte dependencia de la compra de recursos, que puede afectar a quienes prefieren una experiencia sin microtransacciones. Las próximas actualizaciones tienen la intención de abordar estos desafíos de manera más integral.