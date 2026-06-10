Malditos Nerds

Nintendo y FromSoftware anuncian prueba exclusiva de ‘The Duskbloods’ sin fecha de estreno definida

El esperado soulslike aparecerá primero en una demo cerrada para Switch 2 este invierno

Guardar
The Duskbloods, de FromSoftware.
The Duskbloods, de FromSoftware.

El nuevo título de FromSoftware, The Duskbloods, vuelve a ser noticia tras su reaparición en el reciente Nintendo Direct. Aunque todavía no existe una fecha de lanzamiento definida, los desarrolladores han confirmado que este verano los jugadores podrán acceder a una prueba cerrada gratuita, exclusiva para Switch 2. Este evento permitirá experimentar antes que nadie el singular mundo multijugador creado por Hidetaka Miyazaki, combinando narrativa gótica, elementos PvPvE y una propuesta estética que recuerda a Bloodborne. El anuncio reafirma el compromiso de Nintendo y FromSoftware con una ventana de estreno fijada para 2026.

Origen y características principales del proyecto

FromSoftware anunció The Duskbloods durante la presentación de Switch 2 en abril de 2025, generando gran interés por combinar temáticas que han sido reconocidas del estudio. El juego propone partidas donde los jugadores encarnan a criaturas vampíricas llamadas Bloodsworn, enfrentándose entre sí y contra el entorno en la denominada Batalla del Ocaso. Esta dinámica PvPvE (jugador contra jugador contra entorno) ofrece partidas inmersivas y competitivas, donde el objetivo es conseguir la codiciada Primera Sangre.

PUBLICIDAD

A diferencia de títulos anteriores del estudio, The Duskbloods no está ubicado en una época específica, permitiendo escenarios con estética victoriana y otros inspirados en la transición hacia la era moderna, lo que otorga diversidad visual y narrativa a la experiencia. Según Hidetaka Miyazaki, la narrativa será un aspecto esencial del juego y sumará capas de profundidad al estilo ya conocido de FromSoftware.

Novedades recientes y expectativas para la prueba cerrada

El tráiler mostrado en el reciente Nintendo Direct no incluyó nuevas imágenes del juego, repitiendo escenas vistas en la revelación original hace más de un año. Sin embargo, el anuncio de la próxima prueba cerrada gratuita renovó el interés de la comunidad. De acuerdo con la cuenta oficial en X, los jugadores podrán trascender la humanidad como los Soberanos de Sangre y probar una parte de lo que la Batalla del Ocaso tiene para ofrecer.

PUBLICIDAD

Aunque la fecha exacta del evento no se ha anunciado, está prevista para algún momento del invierno de 2026. Nintendo y FromSoftware mantienen su compromiso de lanzar el juego de manera exclusiva para Switch 2 ese mismo año, dejando fuera a otras plataformas en su estreno inicial.

The Duskbloods, de FromSoftware.
The Duskbloods, de FromSoftware.

Implicancias y reacciones en la comunidad

La combinación de elementos tradicionales como las mecánicas PvPvE, la ambientación victoriana y una narrativa compleja ha convertido a The Duskbloods en uno de los títulos más esperados del próximo año. Los seguidores de Hidetaka Miyazaki y de sagas como Dark Souls o Bloodborne anticipan un regreso a fórmulas exigentes y mundos oscuros que han definido el estilo del estudio japonés. La escasa información sobre la jugabilidad ha generado debates y expectativas, especialmente entre quienes esperan innovaciones técnicas y nuevas aproximaciones a la acción multijugador.

Para los usuarios habituales de Nintendo, la exclusividad inicial del título en Switch 2 y la posibilidad de probarlo gratuitamente representan un incentivo importante para sumarse a la nueva generación de la consola. Sin embargo, la falta de detalles concretos también genera dudas entre los seguidores más exigentes, que demandan mayor claridad sobre la evolución del proyecto y la experiencia que ofrecerá el primer título de una nueva franquicia.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingThe DuskbloodsFromSoftwareNintendo Switch 2Nintendo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Final Fantasy Resonance reimagina Brave Exvius con gráficos HD-2D y personajes clásicos

El próximo lanzamiento de Square Enix fusiona el universo de Brave Exvius con nuevas mecánicas y un apartado visual renovado

Final Fantasy Resonance reimagina Brave Exvius con gráficos HD-2D y personajes clásicos

“Elle”, la precuela de “Legalmente Rubia” con Lexi Minetree, revela un nuevo tráiler

La serie explora la juventud de Elle Woods en Seattle, bajo la producción de Hello Sunshine y Laura Kittrell

“Elle”, la precuela de “Legalmente Rubia” con Lexi Minetree, revela un nuevo tráiler

Bloober Team desvela ‘Cronos: Lazarus’, el DLC que enfrenta al Warden con un cazador en Cronos: The New Dawn

La nueva expansión permitirá a los jugadores revivir la transformación del Warden tras quedar aislado del Collective

Bloober Team desvela ‘Cronos: Lazarus’, el DLC que enfrenta al Warden con un cazador en Cronos: The New Dawn

Focus Entertainment y Asobo Studio presentan Resonance: A Plague Tale Legacy y su nuevo enfoque de combate

La precuela de la saga A Plague Tale presentará un novedoso sistema de combate y exploración mitológica

Focus Entertainment y Asobo Studio presentan Resonance: A Plague Tale Legacy y su nuevo enfoque de combate

El popular Valheim sale de acceso anticipado tras 5 años y llega a PlayStation 5 y Switch 2

La versión oficial incluirá el esperado bioma Deep North, presentando nuevos enemigos y bases heladas

El popular Valheim sale de acceso anticipado tras 5 años y llega a PlayStation 5 y Switch 2

ANIME

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

PELÍCULAS

Misterio, campamentos y un perro real: así es el primer adelanto de ‘Scooby-Doo: El Origen’

Misterio, campamentos y un perro real: así es el primer adelanto de ‘Scooby-Doo: El Origen’

‘Vértigo 2′ reúne a Harriet Slater y Arsena Thomas en una desafiante misión en Tailandia

Backrooms supera los 100 millones y destrona a Marty Supreme como mayor éxito de A24

Manny, Sid y Diego enfrentan un volcán imparable en ‘La Era de Hielo: Mundo de Lava’

Adam Wingard dirige ‘Onslaught’, el thriller con Adria Arjona enfrentada a experimentos letales

SERIES

“Elle”, la precuela de “Legalmente Rubia” con Lexi Minetree, revela un nuevo tráiler

“Elle”, la precuela de “Legalmente Rubia” con Lexi Minetree, revela un nuevo tráiler

Jeremy Allen White regresa como Carmy en el tráiler de la quinta temporada de ‘The Bear’

Gil Kenan y Jason Reitman encabezan ‘Ghostbusters: Night Shift’, la serie animada de Cazafantasmas

Adi Shankar responde críticas en el anuncio de temporada final de Devil May Cry

Anya Taylor-Joy lidera Lucky, la nueva serie de Jonathan Tropper con acción y suspenso