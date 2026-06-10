Nintendo y FromSoftware anuncian prueba exclusiva de ‘The Duskbloods’ sin fecha de estreno definida

The Duskbloods, de FromSoftware.

El nuevo título de FromSoftware, The Duskbloods, vuelve a ser noticia tras su reaparición en el reciente Nintendo Direct. Aunque todavía no existe una fecha de lanzamiento definida, los desarrolladores han confirmado que este verano los jugadores podrán acceder a una prueba cerrada gratuita, exclusiva para Switch 2. Este evento permitirá experimentar antes que nadie el singular mundo multijugador creado por Hidetaka Miyazaki, combinando narrativa gótica, elementos PvPvE y una propuesta estética que recuerda a Bloodborne. El anuncio reafirma el compromiso de Nintendo y FromSoftware con una ventana de estreno fijada para 2026.

Origen y características principales del proyecto

FromSoftware anunció The Duskbloods durante la presentación de Switch 2 en abril de 2025, generando gran interés por combinar temáticas que han sido reconocidas del estudio. El juego propone partidas donde los jugadores encarnan a criaturas vampíricas llamadas Bloodsworn, enfrentándose entre sí y contra el entorno en la denominada Batalla del Ocaso. Esta dinámica PvPvE (jugador contra jugador contra entorno) ofrece partidas inmersivas y competitivas, donde el objetivo es conseguir la codiciada Primera Sangre.

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A diferencia de títulos anteriores del estudio, The Duskbloods no está ubicado en una época específica, permitiendo escenarios con estética victoriana y otros inspirados en la transición hacia la era moderna, lo que otorga diversidad visual y narrativa a la experiencia. Según Hidetaka Miyazaki, la narrativa será un aspecto esencial del juego y sumará capas de profundidad al estilo ya conocido de FromSoftware.

Novedades recientes y expectativas para la prueba cerrada

El tráiler mostrado en el reciente Nintendo Direct no incluyó nuevas imágenes del juego, repitiendo escenas vistas en la revelación original hace más de un año. Sin embargo, el anuncio de la próxima prueba cerrada gratuita renovó el interés de la comunidad. De acuerdo con la cuenta oficial en X, los jugadores podrán trascender la humanidad como los Soberanos de Sangre y probar una parte de lo que la Batalla del Ocaso tiene para ofrecer.

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Aunque la fecha exacta del evento no se ha anunciado, está prevista para algún momento del invierno de 2026. Nintendo y FromSoftware mantienen su compromiso de lanzar el juego de manera exclusiva para Switch 2 ese mismo año, dejando fuera a otras plataformas en su estreno inicial.

The Duskbloods, de FromSoftware.

Implicancias y reacciones en la comunidad

La combinación de elementos tradicionales como las mecánicas PvPvE, la ambientación victoriana y una narrativa compleja ha convertido a The Duskbloods en uno de los títulos más esperados del próximo año. Los seguidores de Hidetaka Miyazaki y de sagas como Dark Souls o Bloodborne anticipan un regreso a fórmulas exigentes y mundos oscuros que han definido el estilo del estudio japonés. La escasa información sobre la jugabilidad ha generado debates y expectativas, especialmente entre quienes esperan innovaciones técnicas y nuevas aproximaciones a la acción multijugador.

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Para los usuarios habituales de Nintendo, la exclusividad inicial del título en Switch 2 y la posibilidad de probarlo gratuitamente representan un incentivo importante para sumarse a la nueva generación de la consola. Sin embargo, la falta de detalles concretos también genera dudas entre los seguidores más exigentes, que demandan mayor claridad sobre la evolución del proyecto y la experiencia que ofrecerá el primer título de una nueva franquicia.