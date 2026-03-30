Genshin Impact revela nuevas áreas en Mondstadt y jefes en su nueva actualización

Genshin Impact presenta un nuevo tráiler.

El popular juego de rol Genshin Impact, desarrollado por miHoYo, presenta su próxima actualización Luna VI titulada Song of the Welkin Moon: Rondo – Augured Homecoming, que estará disponible a partir del 8 de abril. Esta versión incorpora cambios significativos en la jugabilidad y el desarrollo narrativo, entre los que destacan la expansión del territorio de Mondstadt, la llegada de Linnea como personaje jugable de cinco estrellas, nuevas mecánicas de exploración y la incorporación de eventos y desafíos que aportarán nuevas experiencias para la extensa comunidad de jugadores.

Expansión de Mondstadt y descubrimiento de nuevas áreas

En Luna VI, Mondstadt se amplía notablemente hacia el norte, invitando a los jugadores a descubrir paisajes inéditos que alternan entre campos llenos de flores silvestres y la vida mercantil en el recién introducido puerto Dornman Port. Un elemento sobresaliente de esta actualización es el enigmático Templo del Espacio, situado en lo alto de la región, donde fragmentos creados por Asmoday, soberano del cielo y el espacio, dan forma a distintos reinos inspirados en las civilizaciones de Liyue, Sumeru y una combinación de culturas. Una mecánica interactiva permitirá modificar el espacio dentro del templo, revelando rutas ocultas y secretos, lo que añade un nivel adicional de desafío en la exploración.

La expansión incluye también al nuevo jefe mundial Watcher: Fallen Vigil, ubicado cerca de Dornman Port. Este jefe ofrece retos de combate y premios atractivos para los jugadores que buscan desafíos adicionales. La expansión geográfica y narrativa de Mondstadt brinda a los jugadores veteranos la oportunidad de revivir aventuras clásicas y al mismo tiempo acceder a historias y actividades enriquecidas.

Linnea: personaje jugable de cinco estrellas y nuevas dinámicas de combate

Mucho interés de la comunidad gira en torno a Linnea, naturalista originaria de Snezhnaya y asesora del Gremio de Aventureros, que se incorpora como personaje de cinco estrellas, especializada en el uso del arco Geo. Linnea profundiza la estrategia de combate mediante la capacidad de transformar las reacciones Hydro-Crystallize en Lunar-Crystallize, lo que añade una nueva dimensión táctica a la formación de equipos centrados en reacciones elementales. Sus habilidades permiten invocar a Lumi, su compañera, quien incrementa el daño y disminuye la resistencia Geo del objetivo. Linnea puede causar daño Geo continuo estando fuera del campo o asestar un golpe potente a partir de una reacción Lunar-Crystallize.

La utilidad de Linnea se extiende también a la exploración, ya que descubrir nuevas especies animales y elementos del entorno le permite obtener insignias que se guardan en su mochila. Durante la versión Luna VI, Linnea tendrá presencia principal junto al retorno de Chasca en la primera fase de deseos del evento, mientras que Nefer y Lauma aparecerán en la segunda. Fontaine participará por primera vez en un deseo cronicado, ampliando así las opciones para conseguir personajes y objetos nuevos.

Genshin Impact, de miHoYo

Nuevos eventos y mejoras en Miliastra Wonderland

Junto con la ampliación geográfica y de personajes, la actualización Luna VI incorpora una variedad de eventos temporales enfocados en tanto el juego individual como el cooperativo. En Nod-Krai, los jugadores adoptarán un papel central en una feria comercial organizada por el Gremio Voynich, donde conflictos generados por comerciantes influyentes requerirán soluciones creativas y la participación en actividades exclusivas. Entre estas actividades se destacan un desafío cooperativo de bombardeo aéreo y un minijuego de reflejos rápidos basado en patrones de color con mecánica de shooter.

Las nuevas innovaciones tecnológicas y mecánicas en estos eventos ofrecen a los jugadores la posibilidad de experimentar con inventos procedentes de Teyvat. Tras superar los desafíos, será posible reclutar gratuitamente a Jahoda. Además, la actualización mejora la experiencia en la zona Miliastra Wonderland, ampliando la capacidad de la sala, incluyendo un editor de efectos especiales y una mayor personalización de habilidades. Esto facilita una edición más fluida y opciones de juego mejoradas tanto para principiantes como para usuarios experimentados.