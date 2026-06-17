Captain Tsubasa 2: World Fighters suma 110 personajes y presenta la poderosa defensa de Mark Owairan

¡Ya está aquí el próximo episodio de la apasionante aventura de Tsubasa! Disfruta de la emoción de espectaculares jugadas de fútbol con 110 personajes jugables y nuevos y sensacionales supermovimientos. Desafía a un amigo en la cancha o apoya a Tsubasa en su viaje: ¡el balón es tuyo!

Con el lanzamiento de un nuevo tráiler, Bandai Namco y Tamsoft han puesto el foco en la selección juvenil de Arabia Saudita para Captain Tsubasa 2: World Fighters, el videojuego de fútbol y acción basado en el popular manga de Yoichi Takahashi. El juego, que estará disponible para consolas y PC a finales de agosto, recupera el espíritu competitivo del arco World Youth y permite jugar con más de 110 personajes y 22 equipos nacionales, ampliando así la experiencia para los seguidores de la franquicia.

Nuevos jugadores y técnicas singulares

El equipo saudí se presenta haciendo hincapié en dos figuras principales: Mark Owairan y Vulcan. Mark Owairan, llamado en la serie el “Príncipe del Desierto”, es el líbero y capitán, llevando el número 10. Su historia destaca por haber renunciado a los privilegios de la realeza tras descubrir su pasión por el fútbol, detalle que refuerza su carisma y liderazgo dentro del equipo y entre los admiradores de la serie.

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Owairan sobresale por su inteligencia táctica, capaz de anticipar movimientos y de estructurar la defensa mediante la táctica “Antlion Larva Pit Defense”, basada en la estrategia y el juego colectivo. En su arsenal destaca un disparo de media distancia, que en el juego se traduce en acciones espectaculares y decisivas.

Por otro lado, la selección saudí cuenta con Vulcan, cuya imponente presencia física lo convierte en una amenaza en el área rival. Vulcan, apodado “El Genio”, mide 2,10 metros y pesa 120 kilogramos, características que se reflejan en su dominio del juego aéreo y su efectividad en el remate de cabeza. Entre sus habilidades más reconocidas están el Diving Header, el Jumping Header y su movimiento más temido: el Vulcan Cannon, un tiro inspirado en la potencia de la ametralladora Gatling. La combinación de estos ataques puede poner en aprietos a quienes se enfrenten a la ofensiva saudí en esta nueva entrega.

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Completando el equipo está Khalis, quien porta el dorsal número 11 y es un personaje diseñado exclusivamente para Captain Tsubasa 2: World Fighters. Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre sus características y habilidades, su incorporación aumenta las posibilidades de personalización y las alternativas tácticas, permitiendo a los jugadores experimentar con nuevas alineaciones.

Relación con el manga y oportunidades narrativas renovadas

La inclusión de la selección juvenil de Arabia Saudita se basa en los acontecimientos del arco World Youth en el manga original, donde el equipo saudí primero vence a Uzbekistán y luego se enfrenta al equipo japonés liderado por Tsubasa. En la historia, la defensa de Arabia Saudita se reorganiza para medirse a China, retrasando a Vulcan junto a Owairan, una decisión táctica que también es reflejada en el videojuego. Finalmente, Arabia Saudita es derrotada por Corea del Sur, cerrando así su participación en una de las competencias más disputadas de la franquicia.

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Captain Tsubasa 2: World Fighters no solo respeta la trayectoria de los equipos en el manga, sino que la amplía. Según lo anunciado por Bandai Namco y supervisado por Yoichi Takahashi, el modo historia continuará desde donde terminó el primer juego, profundizando en los desafíos y rivalidades del arco World Youth. Además, el nuevo modo denominado New Stars Route permite a los jugadores crear su propio personaje, integrarse al seleccionado japonés y buscar la gloria internacional, lo que amplia las opciones de interacción y narrativa dentro del universo digital de Tsubasa.

Captain Tsubasa 2: World Fighters, de Bandai Namco

Repercusiones en la jugabilidad y respuesta de los aficionados

La propuesta de Captain Tsubasa 2: World Fighters está pensada para atraer tanto a quienes siguen la serie desde hace años como a nuevos jugadores, gracias a una jugabilidad renovada y más estratégica. La interacción entre porteros y delanteros ha sido mejorada con la incorporación de nuevos tiros y bloqueos especiales, generando enfrentamientos más intensos y con mayor carga táctica. Los desarrolladores han anunciado más de 150 cinemáticas nuevas, aumentando el impacto visual de los partidos y recreando momentos memorables del manga con un alto nivel de detalle.

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Para numerosos seguidores, la posibilidad de formar un equipo estelar con las figuras más emblemáticas de Asia, e incluso enfrentar a la poderosa selección japonesa, es uno de los principales incentivos del juego. La incorporación de música original compuesta por Tadayoshi Makino, cuya labor ya fue reconocida en el título anterior, suma más de 100 temas energéticos, aportando dinamismo y emoción a cada encuentro.

El lanzamiento, programado para los días 27 y 28 de agosto, genera expectativas respecto a cómo las nuevas dinámicas y personajes influirán en la elección de equipos en línea y en los modos competitivos, así como en la tradición de enfrentamientos entre naciones dentro del fenómeno cultural que representa Captain Tsubasa.

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