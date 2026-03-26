Edmund McMillen confirma que Mewgenics ya corre en Nintendo Switch 2 y que PlayStation 5 está en pruebas

Mewgenics, de Edmund McMillen y Tyler Glaiel.

El equipo desarrollador de Mewgenics, liderado por Edmund McMillen y Tyler Glaiel, compartió en sus redes sociales las primeras evidencias concretas de la próxima llegada del juego a Nintendo Switch 2 y PlayStation 5. McMillen publicó un video en el que se muestra una versión preliminar funcionando en la consola de Nintendo, aún no lanzada.

Por su parte, Tyrone Rodriguez, quien previamente colaboró en otros proyectos del estudio, respondió con un clip similar corriendo en un kit de desarrollo de PlayStation 5. Estas publicaciones indican que el esperado lanzamiento en consolas está en proceso, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial.

Progreso en el desarrollo de versiones para consolas

El lanzamiento de Mewgenics en PC fue un éxito inmediato; el juego no solo recuperó rápidamente la inversión, sino que también superó el millón de copias vendidas en su primera semana. Este buen desempeño ha impulsado el desarrollo de las versiones para consolas. Desde el lanzamiento en PC, el equipo confirmó que ya se encontraban trabajando en estos ports, pero los videos recientes ofrecen por primera vez pruebas públicas del avance en hardware de Nintendo y Sony.

Hasta el momento, no se han mostrado imágenes de la versión para Xbox, aunque el estudio reiteró anteriormente su intención de lanzarlo en “todos los sistemas”. Se espera que la información sobre la fecha oficial de lanzamiento pueda revelarse durante los eventos de primavera organizados por las principales empresas del sector.

Elementos clave del éxito del juego

Mewgenics se distingue por su combinación de estrategia por turnos, mecánicas de crianza y exploración con elementos roguelite. Los jugadores deben criar diferentes gatos, cada uno con genes y habilidades variadas, para formar equipos con los que enfrentan misiones de recolección de recursos en expediciones. El juego ofrece una campaña principal que promete más de 200 horas de contenido, más de 10 clases de personajes con 75 habilidades únicas por clase, un total de 200 tipos de enemigos y más de 900 objetos interactuables. Esta complejidad ha contribuido al alto puntaje de 88 recibido en Metacritic, ubicándolo como el tercer juego mejor valorado del año, solo después de Resident Evil Requiem y Pokémon Pokopia.

La experiencia anterior del estudio con lanzamientos multiplataforma, como ocurrió con The Binding of Isaac, hace pensar que Mewgenics pueda tener un impacto similar al llegar a Switch 2, PS5 y eventualmente Xbox. En foros y comunidades especializadas ya se discute acerca de las posibles mejoras gráficas y de rendimiento que podrían aprovecharse en las nuevas consolas, así como sobre futuras actualizaciones que amplíen la experiencia.

Mewgenics

Próximas actualizaciones y contenido adicional

El estudio también adelantó la llegada de un importante contenido descargable en el corto plazo, que sumará cuatro nuevas clases y elevará el número total de habilidades a más de 300. Esta actualización pretende extender la vida útil del juego y responder al creciente interés de una comunidad de jugadores en expansión. Aunque por el momento no se ha dado información sobre el precio o la fecha exacta del lanzamiento, el anuncio contribuye a aumentar la expectación en torno al juego.

Para los jugadores de consola, el arribo de Mewgenics representa la oportunidad de disfrutar de un título que fusiona azar, estrategia y el humor distintivo de McMillen. El interés de la prensa y especialistas está puesto en cómo la experiencia, inicialmente exclusiva de PC, se adaptará a los controles y características técnicas de Switch 2 y PlayStation 5, considerando la posibilidad de mejoras en la interfaz, tiempos de carga y gráficos.

En la actualidad, muchos jugadores se mantienen atentos a la espera de anuncios oficiales, mientras que aquellos con múltiples plataformas celebran la intención del estudio de coordinar los lanzamientos para facilitar el acceso al juego. El éxito comercial y la promesa de una experiencia de gran amplitud posicionan a Mewgenics como un caso notable de cómo los proyectos independientes pueden competir en términos de calidad y alcance frente a producciones de grandes estudios.