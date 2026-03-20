‘Kena: Bridge of Spirits’ llega a Nintendo Switch 2 el 26 de marzo con todo su contenido extra y desafíos nuevos

Kena: Bridge Of Spirits presenta un nuevo tráiler.

El esperado lanzamiento de Kena: Bridge of Spirits en Switch 2 ya tiene fecha: el 26 de marzo los usuarios de la consola podrán adquirir la versión definitiva, que incluye contenido descargable, mejoras de accesibilidad y desafíos renovados. Tras haber sido aclamado por la crítica y el público en otras plataformas, el juego desarrollado por Ember Lab adapta su distintiva mezcla de exploración, combate y narrativa al ecosistema de Nintendo.

Lanzamiento en Switch 2 y contenido de la versión

La edición de Kena: Bridge of Spirits para Switch 2 se distingue por ofrecer, desde el día de lanzamiento, todo el contenido adicional desarrollado hasta la fecha. Se incluye el paquete Anniversary DLC, que aporta los Charmstones, objetos que otorgan ventajas y desventajas ajustando el estilo de juego, pruebas especiales llamadas Spirit Guide Trials para perfeccionar habilidades y desbloquear recompensas, nuevos atuendos para Kena y una variedad de opciones de accesibilidad.

Además, la versión incorpora el modo New Game+, que permite a quienes ya terminaron la historia principal volver a adentrarse en la aventura conservando todas las habilidades, mejoras y objetos desbloqueados. En este modo los combates se reorganizan para ofrecer desafíos mayores, aparecen enemigos únicos y se requieren nuevas estrategias, lo que incrementa notablemente la rejugabilidad para quienes buscan mayores retos.

El juego estará disponible en formato digital a través de la eShop de Nintendo, y la preventa estará habilitada desde el momento del anuncio de lanzamiento. Kena: Bridge of Spirits recrea en Switch 2 todo el universo desafiante que lo hizo resaltar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One y PC, sin recortar contenido ni omitir funciones relevantes.

Características de Kena en Switch 2

Kena: Bridge of Spirits combina acción, resolución de acertijos y exploración en un entorno visualmente distintivo, caracterizado por escenarios frondosos y detalles inspirados en cuentos. El jugador controla a Kena, una joven Guía de Espíritus que busca el Santuario de la Montaña para descubrir los secretos de un pueblo olvidado y liberar almas atrapadas, apoyada por los Rot, criaturas pequeñas que resultan útiles tanto en combate como para superar obstáculos.

Entre las novedades para Switch 2, destacan el acceso temprano al contenido completo y la disponibilidad inmediata de los parches más recientes. A diferencia de otros lanzamientos escalonados o versiones limitadas, Ember Lab garantiza que quienes opten por la edición de Switch 2 podrán disfrutar de la experiencia completa desde el primer día, en igualdad con las otras plataformas.

El sistema de combate, una de sus principales virtudes, se ha adaptado a la consola para ofrecer respuestas ágiles y fieles al original, así como gráficos optimizados para el hardware de Switch 2. Las funciones de Spirit Mail, para desbloquear nuevas áreas, y los Rot Hats, para personalizar a los acompañantes, suman profundidad y elementos de colección que son apreciados por la comunidad.

Recorrido en otras plataformas y su impacto

Kena: Bridge of Spirits se lanzó originalmente en PlayStation y PC en septiembre de 2021, recibiendo reconocimientos como Mejor Juego Independiente y Mejor Estreno Indie en The Game Awards 2021. Posteriormente, el juego llegó a Steam en 2022 y a las consolas Xbox Series y Xbox One en agosto de 2024.

Desde su lanzamiento, la obra de Ember Lab se consolidó como un referente dentro del género de acción y aventura. Este reconocimiento no solo se basa en su atractivo visual y narrativa, sino en la forma en que integra progresión, desafíos y personalización, elementos que ahora se trasladan íntegramente a la comunidad de Nintendo Switch 2.

La decisión de los desarrolladores de asegurar la paridad de contenido y la actualización simultánea reduce la fragmentación de versiones que suele afectar a los juegos multiplataforma. Así, quienes prueben Kena: Bridge of Spirits por primera vez en la nueva consola de Nintendo tendrán acceso a la versión más completa hasta el momento, algo poco habitual en los lanzamientos tardíos en plataformas alternativas.

Opciones y accesibilidad para diferentes jugadores

Con la inclusión de opciones de accesibilidad desde el inicio, se busca expandir la base de usuarios, permitiendo ajustes para asistentes visuales, auditivos y motrices. El modo New Game+, aunque conocido en otros juegos, es una adición relevante para Switch 2, ya que potencia la rejugabilidad sin dejar de lado a los nuevos jugadores, quienes pueden adaptar la dificultad y progresar a su propio ritmo.

El lanzamiento se centrará inicialmente en el soporte completo para la versión digital, facilitando el acceso y evitando demoras relacionadas con ediciones físicas. Esta estrategia refleja una tendencia creciente en la industria, en la que se prioriza la inmediatez y la actualización constante del producto, sin depender de envíos o nuevas ediciones.

Pese a las dudas habituales sobre si las adaptaciones llegan tarde o con recortes, la decisión de Ember Lab de lanzar la versión para Switch 2 con contenido equiparable y mejoras específicas está pensada para reducir estas críticas, garantizando una experiencia consistente y actualizada.