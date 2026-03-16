Nakwon: Last Paradise, lo nuevo de Nexon, supera los 37.000 jugadores en su prueba en Steam

Nakwon: Last Paradise, de Nexon.

Nakwon: Last Paradise, el nuevo juego de supervivencia zombi desarrollado por Nexon, ha reunido a más de 37.000 jugadores simultáneos durante su reciente periodo de pruebas cerradas, lo que confirma el creciente interés por los títulos de extracción táctica en entornos urbanos devastados. Ambientado en una Corea del Sur posapocalíptica, este juego se distingue por su enfoque en el sigilo, la cooperación y la competencia entre supervivientes, marcando un cambio en la forma de experimentar el género.

Un mundo destruido en la capital coreana

La acción de Nakwon: Last Paradise se sitúa en una versión devastada de Seúl, donde una catástrofe desconocida ha convertido a gran parte de la población en zombis violentos. Los pocos supervivientes que permanecen en pie, organizados en pequeños asentamientos improvisados como la zona ciudadana de Yeouido, deben aventurarse continuamente en busca de recursos esenciales, enfrentándose no solo a hordas de no muertos sino también a otros jugadores que buscan sus propios objetivos.

A diferencia de otros juegos del mismo estilo, Nakwon: Last Paradise restringe de manera significativa el acceso a armas de fuego, lo que obliga a los jugadores a improvisar con herramientas encontradas, como bates, cuchillos e incluso tablones de madera. Esta escasez, combinada con la peligrosidad de los zombis, casi imposibles de eliminar usando equipamiento básico, hace que el sigilo y la astucia sean elementos esenciales para sobrevivir.

La dinámica diaria en el juego se divide en dos fases: durante el día, los jugadores están relativamente seguros dentro del asentamiento de Yeouido, donde pueden comerciar, mejorar habilidades y planificar sus próximas salidas nocturnas. Al anochecer, explorar el exterior se vuelve una actividad riesgosa, en la que cada acción puede atraer la atención tanto de zombis como de rivales humanos debido al ruido generado.

Nakwon: Last Paradise, de Nexon.

Competencia por recursos y riesgo de traiciones

Nakwon: Last Paradise no se limita a los enfrentamientos con infectados. El sistema de extracción, que exige llevar a salvo cada objeto conseguido para poder utilizarlo, introduce un componente de competencia constante. La ciudad destruida se convierte así en un escenario donde las alianzas pueden formarse o romperse en cuestión de minutos.

Además de evitar a los zombis, los jugadores deben estar atentos a los demás supervivientes, quienes pueden dificultar el avance, apoderarse de recursos o incluso atacar para sobrevivir. Este diseño crea una atmósfera de tensión permanente y hace que incluso los planes mejor estructurados puedan fracasar por encuentros inesperados o traiciones fortuitas. El intercambio de recursos y la economía interna, basada en lo que cada jugador logra extraer con vida, permite mejorar los refugios y acceder a nuevas oportunidades dentro del juego.

El éxito y su influencia en el desarrollo futuro

La acogida que Nakwon: Last Paradise ha obtenido en sus primeras pruebas públicas ha sorprendido incluso a sus desarrolladores. Nexon ha resaltado la importancia de la retroalimentación masiva de una comunidad interesada en nuevos desafíos dentro de este tipo de experiencias.

Los desarrolladores han confirmado que los datos recogidos durante las pruebas, especialmente en lo referente al balance de la economía interna y a la dificultad del combate, serán esenciales para ajustar el producto final antes de su lanzamiento oficial. La atención puesta en estas mejoras orientadas por el comportamiento y las opiniones de los usuarios busca asegurar que el ambiente de juego se mantenga equilibrado y a la vez desafiante, tanto para jugadores novatos como experimentados.

El alto volumen de participantes durante la fase cerrada anticipa una demanda considerable de títulos que combinen supervivencia, cooperación y competencia en entornos urbanos y realistas. La ambientación en Seúl, con su densidad y referencias reconocibles, añade un elemento inmersivo y un matiz cultural único que podría influir en tendencias futuras.