Malditos Nerds

Nakwon: Last Paradise, lo nuevo de Nexon, supera los 37.000 jugadores en su prueba en Steam

Nakwon Last Paradise ha atraído un alto número de jugadores durante su fase de pruebas, marcando una tendencia ascendente para el género

Guardar
Nakwon: Last Paradise, de Nexon.
Nakwon: Last Paradise, de Nexon.

Nakwon: Last Paradise, el nuevo juego de supervivencia zombi desarrollado por Nexon, ha reunido a más de 37.000 jugadores simultáneos durante su reciente periodo de pruebas cerradas, lo que confirma el creciente interés por los títulos de extracción táctica en entornos urbanos devastados. Ambientado en una Corea del Sur posapocalíptica, este juego se distingue por su enfoque en el sigilo, la cooperación y la competencia entre supervivientes, marcando un cambio en la forma de experimentar el género.

Un mundo destruido en la capital coreana

La acción de Nakwon: Last Paradise se sitúa en una versión devastada de Seúl, donde una catástrofe desconocida ha convertido a gran parte de la población en zombis violentos. Los pocos supervivientes que permanecen en pie, organizados en pequeños asentamientos improvisados como la zona ciudadana de Yeouido, deben aventurarse continuamente en busca de recursos esenciales, enfrentándose no solo a hordas de no muertos sino también a otros jugadores que buscan sus propios objetivos.

A diferencia de otros juegos del mismo estilo, Nakwon: Last Paradise restringe de manera significativa el acceso a armas de fuego, lo que obliga a los jugadores a improvisar con herramientas encontradas, como bates, cuchillos e incluso tablones de madera. Esta escasez, combinada con la peligrosidad de los zombis, casi imposibles de eliminar usando equipamiento básico, hace que el sigilo y la astucia sean elementos esenciales para sobrevivir.

La dinámica diaria en el juego se divide en dos fases: durante el día, los jugadores están relativamente seguros dentro del asentamiento de Yeouido, donde pueden comerciar, mejorar habilidades y planificar sus próximas salidas nocturnas. Al anochecer, explorar el exterior se vuelve una actividad riesgosa, en la que cada acción puede atraer la atención tanto de zombis como de rivales humanos debido al ruido generado.

Nakwon: Last Paradise, de Nexon.
Nakwon: Last Paradise, de Nexon.

Competencia por recursos y riesgo de traiciones

Nakwon: Last Paradise no se limita a los enfrentamientos con infectados. El sistema de extracción, que exige llevar a salvo cada objeto conseguido para poder utilizarlo, introduce un componente de competencia constante. La ciudad destruida se convierte así en un escenario donde las alianzas pueden formarse o romperse en cuestión de minutos.

Además de evitar a los zombis, los jugadores deben estar atentos a los demás supervivientes, quienes pueden dificultar el avance, apoderarse de recursos o incluso atacar para sobrevivir. Este diseño crea una atmósfera de tensión permanente y hace que incluso los planes mejor estructurados puedan fracasar por encuentros inesperados o traiciones fortuitas. El intercambio de recursos y la economía interna, basada en lo que cada jugador logra extraer con vida, permite mejorar los refugios y acceder a nuevas oportunidades dentro del juego.

El éxito y su influencia en el desarrollo futuro

La acogida que Nakwon: Last Paradise ha obtenido en sus primeras pruebas públicas ha sorprendido incluso a sus desarrolladores. Nexon ha resaltado la importancia de la retroalimentación masiva de una comunidad interesada en nuevos desafíos dentro de este tipo de experiencias.

Los desarrolladores han confirmado que los datos recogidos durante las pruebas, especialmente en lo referente al balance de la economía interna y a la dificultad del combate, serán esenciales para ajustar el producto final antes de su lanzamiento oficial. La atención puesta en estas mejoras orientadas por el comportamiento y las opiniones de los usuarios busca asegurar que el ambiente de juego se mantenga equilibrado y a la vez desafiante, tanto para jugadores novatos como experimentados.

El alto volumen de participantes durante la fase cerrada anticipa una demanda considerable de títulos que combinen supervivencia, cooperación y competencia en entornos urbanos y realistas. La ambientación en Seúl, con su densidad y referencias reconocibles, añade un elemento inmersivo y un matiz cultural único que podría influir en tendencias futuras.

Temas Relacionados

Nakwon: Last ParadiseNexonSteammalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Artifex Mundi anuncia ‘Void Hunters’ un RPG oscuro y gratuito con pruebas alfa ya abiertas

Void Hunters fusiona batallas por turnos, progreso cruzado y un mundo de fantasía oscura inexplorada

Artifex Mundi anuncia ‘Void Hunters’

‘Hazard Pay’ lleva el terror de la Guerra Fría a PlayStation 5, Nintendo Switch y PC en junio

Un laboratorio ficticio en la Guerra Fría se convierte en epicentro de experimentos biológicos descontrolados

‘Hazard Pay’ lleva el terror

Starfield y Todd Howard: el compositor el juego insiste que la gente “aún no estaba lista para el juego”

El compositor Inon Zur sostiene que la falta de comprensión inicial de Starfield responde al carácter innovador del juego dirigido por Todd Howard

Starfield y Todd Howard: el

Stupid Never Dies, desarrollado por ex miembros de Capcom, muestra jugabilidad con estilos múltiples

Una historia de amor zombi y combate caótico dirigida por Hiroyuki Kobayashi, leyenda japonesa de los videojuegos

Stupid Never Dies, desarrollado por

Serafini Productions presenta BrokenLore: FOLLOW, un juego de terror psicológico en primera persona

Anne revive traumas familiares y busca la autoaceptación en BrokenLore: FOLLOW, disponible el 1 de junio

Serafini Productions presenta BrokenLore: FOLLOW,

ANIME

Retrocultura Activa | Cyber City

Retrocultura Activa | Cyber City Oedo 808: neon noir, criminales y katanas en la prisión del futuro

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

PELÍCULAS

Récords y contrastes en los

Récords y contrastes en los Oscar 2026, una noche de hitos únicos

‘Las guerreras K-Pop’ triunfan en los Oscar 2026 como mejor película animada y mejor canción

Paul Thomas Anderson arrasa en los Oscars 2026 con ‘Una batalla tras otra’ con seis premios

Alan Ritchson y Patrick Hughes desatan rumores de secuela para ‘Máquina de guerra’

Tommy Wirkola dirige ‘Embestida’, la sangrienta unión de huracán y tiburones que llega en abril

SERIES

Patrick Sean Smith revela por

Patrick Sean Smith revela por qué la temporada 7 de ‘Un lugar para soñar’ tuvo su chocante comienzo

‘Marshals: Una historia de Yellowstone’ bate récords y se renueva para una segunda temporada

‘Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair’ presenta un nuevo tráiler con casi todo el elenco original

Rick y Morty anuncia su temporada 9 para este mayo, junto con un mensaje contra la inteligencia artificial

Adèle Charki enfrenta traiciones y manipulación en ‘Privilegios’, una nueva serie francesa de HBO