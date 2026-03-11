‘Invincible VS’ anuncia beta abierta con Allen the Alien como novedad este abril

Invincible VS presenta un nuevo tráiler.

La incorporación de Allen the Alien como personaje jugable en Invincible VS representa uno de los anuncios más relevantes del anticipado juego de lucha por equipos, cuyo lanzamiento oficial está programado para el 30 de abril. Desarrollado por Quarter Up y publicado por Skybound Games, el título ofrecerá una beta abierta del 9 al 11 de abril para los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series. Durante este periodo, los jugadores podrán enfrentarse utilizando una selección de diez personajes, entre los que se incluye la reciente adición de Allen the Alien, en seis escenarios diferentes.

Procedencia y atributos de Allen the Alien

Allen the Alien, un personaje que proviene del universo de Invincible creado por Robert Kirkman, es presentado como un guerrero único, resultado de experimentos realizados por la raza Unopan y diseñado para ser lo suficientemente poderoso como para enfrentar a los Viltrumitas. Además de sus impresionantes habilidades físicas, Allen es reconocido por su humor sarcástico, incluso en contextos de gran intensidad durante los combates, lo que lo convierte en una figura carismática tanto en la serie como ahora en el videojuego.

En una declaración reciente, Robert Kirkman enfatizó que Allen desempeña un papel fundamental en la trama de Invincible, especialmente ahora que el personaje gana protagonismo tanto en la cuarta temporada de la adaptación animada como en Invincible VS. De carácter inquebrantable, Allen no solo aporta humor mediante bromas inteligentes, sino que también respalda sus palabras con fuerza y perseverancia notables en las luchas, aspectos que lo hacen atractivo para quienes disfrutan de las historias y los juegos centrados en la acción.

En cuanto a la jugabilidad, Allen formará parte del plantel final de 18 luchadores y ocupará el rol de “Striker”, es decir, un tipo de luchador que destaca por su movilidad, fuerza sobrehumana y el manejo de técnicas de agarre. De acuerdo con la descripción oficial proporcionada por Skybound Games y Quarter Up, su estilo está enfocado en la presión constante, con secuencias rápidas y cambios de ritmo que colocan al adversario en una posición defensiva permanente. Los desarrolladores señalan que dominar a Allen requerirá dedicación, pero quienes lo consigan podrán acceder a combinaciones de ataques que pueden inclinar el curso de la partida.

Detalles y participantes de la beta abierta

La beta abierta de Invincible VS, que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril, ofrecerá a la comunidad la oportunidad de sumergirse en el combate por equipos con una lista de diez personajes seleccionados. Entre los luchadores disponibles figuran personajes emblemáticos del universo: Mark Grayson (Invincible), Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man, Robot, Monster Girl y el recientemente anunciado Allen the Alien. Los escenarios disponibles para la prueba serán Hometown Invasion (Night), Moon, Ka-Hor’s Tomb (Day), Himalayas, Kinetic Chamber y Training Room.

El acceso anticipado a la beta está restringido a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, permitiendo a los jugadores experimentar con los distintos estilos de pelea y colaborar en equipos de tres, una mecánica central del concepto de Invincible VS. El objetivo es simular la intensidad y el drama propios del cómic y la serie animada, incorporando los poderes y personalidades de cada luchador en un sistema de juego que premia la creatividad y el manejo técnico.

Relevancia de Allen the Alien para los jugadores

La inclusión de Allen the Alien no solo agrega a un personaje popular al grupo, sino que, según el equipo de desarrollo y las declaraciones de Kirkman, amplía las posibilidades de juego al ofrecer variedad táctica y personalidad. Como “Striker”, Allen exige a los usuarios pensar tanto en la ofensiva como en la defensa, sacando provecho de su movilidad y su capacidad para perforar las defensas rivales. La intención de los desarrolladores es atraer a jugadores que buscan personajes complejos de dominar, pero que pueden ejecutar jugadas impactantes y sorpresivas.

Un aspecto a destacar es que el diseño de Allen fomenta la experimentación. Su jugabilidad está orientada a quienes disfrutan de retos técnicos y secuencias de ataques complejas. Para los seguidores de la serie y el cómic, la posibilidad de controlar a Allen en escenarios y batallas especiales aumenta la sensación de inmersión en el universo de Invincible, algo que el equipo de desarrollo considera esencial para el éxito del juego.

Invincible VS, de Quarter Up.

Impacto en la comunidad y en el género de los juegos de lucha

La llegada de un personaje tan versátil y complejo como Allen the Alien a Invincible VS pone de manifiesto una tendencia en los juegos de lucha actuales: el desarrollo de plantillas variadas que no se limitan a luchadores de perfil serio y reservado, sino que incluyen figuras con sentido del humor y profundidad emocional. Para los jugadores, esto significa una mayor identificación y una oferta más variada de estilos de juego, así como una motivación adicional para explorar distintos enfoques en equipo y perfeccionar sus habilidades en un entorno competitivo.

La participación destacada de Allen en la beta ofrecerá a la comunidad la oportunidad de brindar comentarios directos sobre el equilibrio, la experiencia en el combate y el atractivo de los personajes, un proceso que los desarrolladores consideran esencial para los últimos ajustes antes del lanzamiento. De este modo, el caso de Allen the Alien muestra cómo los estudios pueden responder a las preferencias del público y a las tendencias narrativas para renovar la fórmula tradicional de los juegos de lucha por equipos.