Ubisoft presenta ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ con nueva tecnología y contenido exclusivo

Assassin's Creed Black Flag Resynced presenta su primer tráiler.

El remake de Assassin’s Creed Black Flag Resynced fue anunciado oficialmente por Ubisoft y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC a partir del 9 de julio de 2026. En esta nueva versión, la clásica aventura de Edward Kenway, capitán pirata, regresa completamente actualizada gracias al último Anvil Engine, tecnología de trazado de rayos, una mayor inmersión sonora y nuevas mecánicas de juego. Los jugadores podrán recorrer el Caribe con notables mejoras en gráficos, combate y narrativa, aunque deberán prescindir del multijugador y de los DLC originales.

El juego presenta no solo una actualización visual, sino también importantes revisiones en cada aspecto principal. Entre las novedades principales destaca la expansión de la narrativa, ya que Ubisoft incorpora nuevas historias centradas en personajes reconocidos como Blackbeard y Stede Bonnet, así como la inclusión de tres oficiales reclutables para la tripulación: Lucy Baldwin, The Padre y Deadman Smith. Cada uno cuenta con habilidades especiales y una línea argumental propia.

En cuanto a la jugabilidad, el combate ha sido rediseñado para resultar más dinámico, implementando un sistema de parrys y derribos más complejo, junto con nuevos movimientos como el gancho para atraer enemigos. El parkour, característico de la saga, se ha mejorado mediante nuevas animaciones, saltos laterales y hacia atrás, y un sistema más fluido que permite cambiar rápidamente entre movimientos. La mecánica de sigilo incorpora botones dedicados para agacharse y escabullirse, junto con una visión mejorada a través del modo Observe.

La experiencia naval, uno de los puntos fuertes de Black Flag, ha sido potenciada con armas y herramientas nuevas, como barriles explosivos que dañan las velas enemigas, nuevos cañones y armas secundarias que varían según la facción rival. Además, la personalización del Jackdaw incluye ahora mascotas abordo, nuevos diseños y una gestión renovada de la flota, lo que permite generar ingresos mientras se explora el Caribe. Todo esto se desarrolla en un mundo abierto más dinámico, con físicas de agua mejoradas y un clima cambiante que afecta tanto la navegación como los objetos del entorno.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es el primer gran remake de la saga desarrollado íntegramente con la última versión del Anvil Engine, la cual ya demostró su rendimiento en juegos recientes de Ubisoft. Gracias a esta tecnología, el juego ofrece iluminación global y reflejos con trazado de rayos, texturas y modelos reconstruidos, simulación avanzada del océano y una experiencia sonora en 3D a través de Dolby Atmos. Ubisoft indica que la optimización permite jugar a 60 cuadros por segundo en consolas modernas, mientras que los usuarios de PC dispondrán de numerosas opciones adaptadas tanto a hardware avanzado como a dispositivos portátiles mediante trazado de rayos por software.

Edward Kenway de Assassin's Creed IV: Black Flag se prepara para el combate con sus espadas bajo una intensa lluvia, mientras un adversario lo observa con asombro. (Ubisoft)

En las consolas PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, el título ofrece diversas configuraciones gráficas, entre ellas modos de rendimiento, fidelidad y equilibrado, con tiempos de carga mínimos y soporte para las funciones hápticas y de audio 3D del hardware. La edición Deluxe añade contenido cosmético y paquetes exclusivos, mientras que la Collector’s Edition incluye una estatua de Edward Kenway, un cuaderno, un mapa de tela y un broche conmemorativo para los coleccionistas.

A pesar de las mejoras técnicas y de contenido, Assassin’s Creed Black Flag Resynced elimina el multijugador tradicional y expansiones como Freedom Cry, centrada en Adewale. Esta decisión ha generado debate entre la comunidad, ya que muchos jugadores valoraban las experiencias cooperativas y competitivas que ofrecían estos modos. Ubisoft argumenta que la prioridad fue preservar y mejorar la experiencia individual, en línea con las preferencias actuales de los jugadores y las restricciones presupuestarias para un desarrollo completamente renovado.

Por otro lado, los requisitos técnicos establecen que el remake requiere almacenamiento en SSD y al menos 16 GB de RAM, lo que podría llevar a muchos usuarios de PC a actualizar sus equipos para aprovechar las mejoras gráficas y de rendimiento. Si bien los juegos de nueva generación buscan maximizar el potencial técnico, algunas de las mejoras visuales más avanzadas están reservadas para las versiones de PC y PlayStation 5 Pro, lo que genera inquietud respecto a la igualdad de experiencia entre plataformas. Finalmente, la colaboración con Woodkid en la banda sonora anticipa el retorno de melodías memorables con nuevos arreglos, aunque el tema principal aún no ha sido revelado.