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Zenless Zone Zero presenta su versión 2.8 y anuncia lanzamiento en Steam

La actualización marca el fin de la temporada 2 e introduce innovaciones narrativas, de jugabilidad y técnicas

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Zenless Zone Zero presenta un nuevo tráiler.

El 6 de mayo, HoYoverse lanzará la versión 2.8, titulada New: Eridan Sunset, de su reconocido ARPG urbano Zenless Zone Zero en todas las plataformas actuales. Esta actualización marca el final de la temporada 2 e introduce innovaciones relevantes, entre ellas nuevos agentes, enemigos y mecánicas. Además, la empresa confirmó oficialmente que el juego pronto estará disponible también en Steam, lo que permitirá a los usuarios compartir su progreso entre dispositivos gracias a la compatibilidad cruzada.

Nuevos personajes y final de la temporada 2

La versión 2.8 incorpora dos nuevos agentes jugables de rango S con habilidades especializadas: Promeia, ejecutora de Krampus experta en el manejo de anomalías de hielo, y Starlight - Billy, la forma mejorada de Billy centrada en daño físico tipo Ruptura. El trasfondo narrativo de esta actualización gira en torno a la búsqueda de Ramiel, un misterioso objetivo perseguido por varias facciones en el Extrarradio. Promeia actúa como contacto de inteligencia y establece una alianza temporal con Starlight - Billy, los Proxies y Cissia para descubrir la verdadera identidad y los propósitos de Ramiel.

A medida que la investigación avanza, los jugadores se verán envueltos en un giro inesperado, ya que las alianzas y la información recopilada podrían dar origen a una nueva fuerza utilizable en el futuro. Starlight - Billy, en su versión mejorada tras recibir medio año de salario adelantado para su actualización, emplea una moto de combate y realiza potentes ataques cuyo daño aumenta según su salud máxima, además de restaurar vida propia con ciertas habilidades. Promeia puede desencadenar el efecto Floración en los enemigos y accede a estados de esquiva perfecta automática, ampliando las combinaciones posibles en los escuadrones al potenciar el daño de anomalía cuando combate junto a otros agentes de apoyo o especialización similar.

Expansión de combate y eventos temporales

El combate de Zenless Zone Zero agregará una capa adicional de complejidad con la introducción de un nuevo tipo de enemigo basado en el atributo Viento y la mecánica de Vortex. Ahora, cuando ciertos rivales son afectados por una anomalía de viento, la aplicación de otras anomalías desencadena la reacción de Vortex en vez de Desorden, generando daño de área adicional según el elemento implicado. Esta mecánica llevará a los jugadores a revisar la composición de sus equipos y estrategias para aprovechar el nuevo sistema.

Entre los eventos, Marcel Bootopia permitirá a los usuarios controlar a Eous en la exploración de una isla-resort de Bangboos cerrada temporalmente debido a la aparición de un Hollow. El objetivo será rescatar Bangboos atrapados y recolectar tesoros. La recompensa principal será Booltergeist, un Bangboo de rango A capaz de flotar y disparar láseres en combate, cuyas habilidades mejoran al acompañarlo con determinados miembros de equipo. Otros desafíos, como el Ultimate Verdict Trial, permitirán luchar junto a Promeia para obtener recompensas temáticas como Polychrome, la moneda especial del juego. Además, el vestuario Dignified Blossom de Hoshimi Miyabi estará disponible en la tienda tras la actualización, brindando una nueva opción estética para la agente.

Nuevas plataformas, música y mejoras técnicas

Además del contenido jugable, la llegada inminente de Zenless Zone Zero a Steam representa un avance significativo en la expansión del juego, ya que amplía la audiencia potencial y permite compatibilidad total entre los datos de las diferentes versiones. El progreso podrá conservarse y transferirse, independientemente del sistema empleado, una petición frecuente entre la comunidad internacional de jugadores.

El 29 de abril comenzará la preventa de vinilos con la banda sonora original de Zenless Zone Zero a través de Laced Records, presentando temas y música de personajes en formato físico pensado para coleccionistas y aficionados a la música de videojuegos. Los desarrolladores han implementado también el Polychrome Guide, una función que ayuda a rastrear el avance en recompensas temporales, junto con mejoras en la gestión de recursos y almacenamiento, como el borrado automático, facilitando así la operación y el almacenamiento dentro del juego.

Zenless Zone Zero, de miHoYo
Zenless Zone Zero, de miHoYo

Impacto en la comunidad y perspectivas a futuro

Las novedades de la versión 2.8 traen oportunidades y desafíos tanto para jugadores experimentados como para quienes empiezan. La ampliación del plantel con personajes especializados y mecánicas como Vortex promete mantener la competitividad y la variedad en la estrategia, evitando la monotonía que generalmente afecta a los títulos de servicio continuo. Sin embargo, la introducción de nuevos sistemas puede representar un desafío para quienes recién comienzan o tienen menor experiencia, destacando la importancia de la optimización técnica y de los recursos de aprendizaje incluidos en la actualización.

Aunque se expande la disponibilidad del juego y se suman eventos, parte de la comunidad ha expresado inquietud por la velocidad de lanzamiento del contenido frente a la complejidad de los nuevos sistemas, así como la necesidad de que la experiencia se mantenga accesible para jugadores ocasionales. HoYoverse ha optado por ofrecer incentivos, como recompensas vinculadas a la lista de deseos en Steam, para fomentar la participación y retener a la base de jugadores.

Los próximos meses serán clave para observar el impacto del nuevo evento, la aceptación del sistema de combate revisado y la integración de la comunidad de Steam, lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa para Zenless Zone Zero.

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