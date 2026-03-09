Pixar recupera la corona con ‘Hoppers: Operación Castor’ y bate récords en taquilla internacional

Esta imagen publicada por Disney muestra a Mabel Beaver, con la voz de Piper Curda a la izquierda, y al Rey Jorge, con la voz de Bobby Moynihan en una escena de la película animada "Hoppers". (Disney/Pixar vía AP)

El estreno internacional de Hoppers: Operación Castor ha representado el mayor éxito original de Pixar desde Coco en 2017, según los datos de taquilla publicados tras el primer fin de semana. Con Piper Curda en el papel principal, respaldada por un elenco que incluye a Jon Hamm, Bobby Moynihan y Meryl Streep, el estudio vuelve a las grandes recaudaciones con una propuesta de animación que no pertenece a secuelas ni franquicias, logrando 88 millones de dólares a nivel global entre el 6 y el 8 de marzo.

La historia de la película se centra en Mabel, una estudiante universitaria que, utilizando tecnología avanzada, transfiere su consciencia al cuerpo de un castor sintético, lo que le permite interactuar de manera inédita con el mundo natural. Esta premisa permite explorar las relaciones entre humanos y animales, en un tono de comedia con ciertos matices de incomodidad, abordando temas contemporáneos como la pérdida de hábitats y la supervivencia animal.

El destacado debut de Hoppers: Operación Castor confirma la tendencia de recuperación de historias originales en Pixar y señala a Hollywood el potencial existente en ideas novedosas dentro de la animación familiar.

Resultados de taquilla y comparación con la competencia

La recaudación alcanzada por Hoppers: Operación Castor, con 88 millones de dólares en su primer fin de semana internacional (46 millones en Norteamérica y 42 millones en el resto del mundo), supera el estreno de Coco, que en 2017 logró 50.8 millones, y se sitúa muy por encima de otros recientes lanzamientos originales del estudio como Elementos (29.6 millones), Unidos (39.1 millones) y Un Gran Dinosaurio (39.2 millones). Aunque Soul, Luca y Red también son consideradas producciones originales, su lanzamiento exclusivo en streaming durante la pandemia impide realizar comparaciones directas.

El éxito de Hoppers: Operación Castor destaca frente a situaciones menos favorables de otras producciones recientes. Mientras Pixar alcanza de nuevo el primer puesto, Warner Bros. experimenta un revés con ¡La novia!, dirigida por Maggie Gyllenhaal, que solo obtuvo 13.3 millones de dólares en su estreno global, por debajo de las expectativas. Otras películas como La cabra que cambió el juego de Sony (146 millones acumulados globalmente) y Cumbres borrascosas mantienen posiciones más discretas pero estables.

Consecuencias para Pixar y la industria cinematográfica

El buen recibimiento de Hoppers: Operación Castor subraya una cuestión ya observada: aunque las franquicias han dominado la taquilla en los últimos años, como Los Increíbles 2, Toy Story 4 y Buscando a Dory, existe un público interesado en relatos originales. La inversión de 150 millones de dólares en esta producción resalta la apuesta de Pixar por universos y personajes nuevos. Diversas opiniones dentro de la industria consideran que este resultado puede motivar a los estudios a reconsiderar el equilibrio entre secuelas y propuestas inéditas.

El caso de Hoppers: Operación Castor también influye en la percepción de riesgo entre los grandes estudios cinematográficos. Históricamente, el temor a resultados negativos tendía a privilegiar las continuaciones por encima de las ideas originales. El éxito comercial y crítico de este estreno podría motivar a otras compañías a confiar en el atractivo de historias no asociadas a marcas conocidas, impulsando la diversidad creativa en el ámbito de la animación y el cine familiar.

Imagen de 'Hoppers'. ©2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.”

Respuesta del público y perspectivas a futuro

Muchos espectadores consultados valoran la originalidad de la propuesta y la calidad de la animación, además de resaltar la manera en que se abordan cuestiones como la relación entre humanos y naturaleza. Para algunas familias, Hoppers: Operación Castor ha servido de punto de partida para conversar sobre la protección del medio ambiente y los límites del uso de la tecnología. Culturalmente, el éxito de la película podría animar la aparición de futuras producciones centradas en dilemas éticos y ecológicos, presentados en formatos accesibles y atractivos.

Se prevé que la película mantenga buenos resultados en taquilla durante las próximas semanas, favorecida por la escasa competencia inmediata de otros grandes estrenos. En la cartelera internacional, solo títulos como No te olvidaré, The Gates y Avenue of the Giants figuran en el corto plazo, lo que permitirá a Hoppers consolidar su presencia y seguir sumando recaudación.

Para Pixar, cuyos inicios en los años noventa estuvieron marcados por una revolución técnica y narrativa con Toy Story, el éxito de esta nueva propuesta dirigida por Daniel Chong reafirma su capacidad de innovar y conectar con nuevas generaciones. Resta observar si el caso de Hoppers marca el inicio de una etapa en la que el valor de la originalidad retome protagonismo en el cine animado a nivel mundial.