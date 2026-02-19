Malditos Nerds

Mewgenics supera el millón de copias vendidas en una semana

El título de Edmund McMillen y Tyler Glaiel marca tendencia y redefine el éxito para los juegos indie en 2026

Mewgenics
Mewgenics

El impacto inicial de Mewgenics, el nuevo roguelite de Edmund McMillen y Tyler Glaiel, ha superado todas las expectativas: en apenas siete días tras su lanzamiento en PC, el título ya había vendido más de un millón de copias. Esta cifra lo posiciona como uno de los lanzamientos independientes más exitosos del año, mientras la comunidad espera con interés su llegada a consolas y la expansión de sus contenidos.

Orígenes y evolución del desarrollo de Mewgenics

Mewgenics no es un proyecto cualquiera en la trayectoria de Edmund McMillen. Luego de consolidar su reputación en el desarrollo independiente con juegos como The Binding of Isaac y Super Meat Boy, McMillen anunció en 2012 el inicio de un nuevo título junto a Team Meat. Este proyecto se centraba en la crianza y manipulación genética de gatos para enfrentamientos por turnos. Sin embargo, la iniciativa enfrentó complicaciones y quedó suspendida durante varios años hasta ser cancelada y, más adelante, recuperada por el propio McMillen.

En 2018, tras recuperar los derechos, McMillen se asoció con Tyler Glaiel para recrear el juego, añadiendo nuevas mecánicas y una narrativa más elaborada. El prolongado proceso de desarrollo y los continuos retrasos incrementaron la expectación entre los seguidores, especialmente aquellos que apreciaban el estilo original y el enfoque poco convencional de los proyectos anteriores del dúo. Finalmente, la espera concluyó en 2026 con el lanzamiento exclusivo en PC.

Mewgenics
Mewgenics

Ventas excepcionales y respuesta de la comunidad

El éxito comercial de Mewgenics puede medirse tanto en cifras de ventas como en su impacto dentro de la comunidad de jugadores. Tyler Glaiel confirmó a través de sus redes sociales que la expectativa era elevada, pero fue ampliamente superada: casi un millón de copias vendidas solo en la primera semana, un logro poco habitual para un título considerado de nicho debido a su temática inusual.

Antes del lanzamiento, unos 400.000 jugadores ya habían incluido el juego en sus listas de deseados. Esto también se reflejó en el número de jugadores simultáneos en Steam, donde el título alcanzó un máximo histórico de 115.428 usuarios conectados al mismo tiempo. Incluso pasado el primer período de lanzamiento, se estima una base diaria de entre 50.000 y 100.000 jugadores activos simultáneamente. Tal recepción permitió que los desarrolladores recuperaran la inversión inicial en apenas unas horas, algo poco común en el mercado independiente.

Planes a futuro: llegada a consolas y ampliación de contenidos

A pesar de su éxito inicial, Mewgenics aún no está disponible para jugadores de consola, lo que ha generado expectativas entre quienes desean probar el roguelite fuera del entorno de PC. McMillen ha declarado públicamente que su objetivo es replicar la estrategia implementada con The Binding of Isaac, extendiendo el lanzamiento a PlayStation, Xbox y Nintendo. Sin embargo, no se han comunicado fechas concretas hasta el momento. Según sus propias declaraciones en redes sociales, la versión para consolas ya está en desarrollo y se anunciarán más detalles a medida que avance el proceso.

Además de expandir el acceso a otras plataformas, el equipo de desarrollo trabaja en la optimización del juego mediante actualizaciones destinadas a corregir errores y ampliar la oferta de idiomas, con el fin de ofrecer una experiencia más inclusiva para jugadores de distintas regiones. También se está considerando lanzar un contenido descargable de pago a largo plazo, aunque este proyecto se encuentra todavía en etapas preliminares de planificación.

El caso de Mewgenics demuestra cómo la recuperación y transformación de un proyecto, combinada con la sólida reputación de sus creadores y el apoyo de la comunidad, puede conducir a resultados notables, incluso en géneros y temáticas que históricamente no han sido grandes éxitos comerciales. Mientras tanto, el fenómeno sigue creciendo y parece lejos de estabilizarse, impulsado por el entusiasmo de una base de jugadores que continúa aumentando día tras día.

