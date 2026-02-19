Malditos Nerds

Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby en el nuevo tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal

Tommy Shelby regresa tras años de autoexilio a un mundo al borde de la Segunda Guerra Mundial

Peaky Blinders: El Hombre Inmortal presenta un nuevo tráiler.

Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, regresa como el protagonista en el esperado filme Peaky Blinders: El hombre inmortal, que continúa la historia después del final de la exitosa serie. Tras varios años de autoexilio y marcado por los recuerdos de su pasado, Tommy enfrenta un mundo completamente cambiado, donde su hijo Duke, interpretado por Barry Keoghan, lidera la banda mientras Europa se acerca a la Segunda Guerra Mundial.

La película, producida por Netflix, abre un nuevo y complejo capítulo en la vida de los Shelby, explorando antiguas heridas familiares, el ascenso del fascismo y el riesgo de caer nuevamente en errores pasados.

El regreso de Tommy Shelby a la acción

Tommy Shelby ha pasado mucho tiempo aislado en una mansión, sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Según Cillian Murphy, el personaje vive en “un purgatorio que él mismo creó”, dejando de lado tanto a su familia como a la sociedad. Sin embargo, el incremento del fascismo y las noticias sobre su hijo fuerzan a Tommy a salir de su aislamiento, enfrentándose no solo a viejos rivales, sino también a miembros de su propio linaje. La actuación de Rebecca Ferguson, quien interpreta a un personaje enigmático que lo confronta sobre su abandono y sus repercusiones, desencadena el reingreso de Tommy en la vida de la familia.

Duke Shelby, interpretado por Barry Keoghan y presentado en la última temporada de la serie, es ahora el líder de la organización criminal. Siete años después de la desaparición de Tommy, Duke dirige a los Peaky Blinders. Alejado de la evolución y el nivel de sofisticación que su padre impulsó en el pasado, Duke recurre a tácticas más violentas y primitivas, exponiendo a la organización a amenazas antiguas y a nuevos enemigos.

Uno de los antagonistas principales es Beckett, un fascista británico interpretado por Tim Roth, que representa el peligro de las ideologías extremistas infiltrándose en el mundo criminal de Birmingham. Al adoptar una postura nihilista, Duke se vuelve susceptible a influencias externas, aumentando el riesgo de repetir los fracasos de su padre. Esta tensión entre tradición y cambio lleva a los Shelby a un punto crítico histórico.

Peaky Blinders: El hombre inmortal
Peaky Blinders: El hombre inmortal (Captura de tráiler oficial)

Nuevas incorporaciones y el impacto del fascismo en la Europa de la época

La llegada de actores como Rebecca Ferguson y Tim Roth aporta nuevas perspectivas a la historia. El personaje de Roth, Beckett, es un fascista británico cuya apariencia razonable lo convierte en un antagonista especialmente peligroso. Este elemento introduce el fascismo de forma central, una amenaza que ya había aparecido en las últimas temporadas de la serie y que cobra aún más relevancia con la cercanía de la Segunda Guerra Mundial.

Tommy Shelby, quien previamente se infiltró en grupos fascistas británicos para sabotear sus planes, enfrenta ahora la necesidad de actuar no solo por razones personales, sino también políticas y éticas. La trama insinúa que el conflicto entre generaciones dentro de la familia Shelby es también un enfrentamiento de valores, agudizado por la situación de guerra. La posible alianza de Duke con figuras relacionadas con el nazismo resalta el peligro de repetir los errores del pasado, mientras que el aislamiento de Tommy amenaza la continuidad del legado familiar.

Tommy Shelby y su lucha por corregir el pasado

En la película, Tommy Shelby es ignorado por muchos de los antiguos miembros y simpatizantes de la banda, lo que se muestra en una escena donde regresa al Garrison Pub y nadie parece reconocerlo. Sin embargo, la historia sugiere que la importancia de su nombre podría ser decisiva para definir el futuro de los Peaky Blinders. Las escenas de explosiones, enfrentamientos y alianzas ilustran el caos al que debe hacer frente, tanto personal como colectivamente.

Este nuevo capítulo profundiza en los costos psicológicos y emocionales de la violencia, el desgaste de un liderazgo prolongado y la dificultad de escapar de los fantasmas del pasado. La película, repleta de referencias a la nostalgia de la serie, plantea la pregunta de si es posible lograr una redención verdadera y qué haría falta para romper el ciclo de destrucción familiar y social. El estreno el 20 de marzo en Netflix promete devolver a primer plano el complejo legado de los Shelby y su impacto en la cultura actual.

