Malditos Nerds

Take-Two Interactive pone en pausa el desarrollo de Borderlands 4 para Nintendo Switch 2

El esperado lanzamiento de Borderlands 4 para Nintendo Switch 2 fue detenido abruptamente por Take-Two Interactive tras meses de incertidumbre

Borderlands 4, de Gearbox.
Borderlands 4, de Gearbox.

La noticia sobre la pausa en el desarrollo de la versión para Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 sorprendió a la comunidad de jugadores. Solo unos días antes de su fecha original de salida, planeada para octubre de 2025, la adaptación del shooter de Gearbox había sido pospuesta de forma indefinida por su editora, Take-Two Interactive. Ahora, la compañía ha retirado completamente el título de su calendario de lanzamientos y reconoce que el proyecto está detenido, sin una fecha prevista para reanudarlo.

Dificultades técnicas y ventas inferiores a lo anticipado

Desde que salió para PlayStation 5, Xbox Series y PC en septiembre de 2025, Borderlands 4 reunió rápidamente a más de 2,5 millones de jugadores. Sin embargo, los primeros informes señalaron que las ventas resultaron menores de lo esperado por Take-Two Interactive, especialmente por problemas de desempeño en la versión para PC. Estos inconvenientes, que incluyeron caídas en el rendimiento y errores técnicos, generaron preocupación entre los jugadores e hicieron que el equipo de desarrollo priorizara la mejora de las plataformas existentes, relegando el port para Nintendo Switch 2 a un segundo plano.

La cancelación de las preventas digitales en la eShop de Nintendo, tras el retraso del proyecto en septiembre de 2025, también avivó las dudas sobre si el juego llegaría finalmente a la consola. Los consumidores interesados en la nueva entrega en la consola híbrida de Nintendo se vieron afectados, y muchos manifestaron su descontento en foros y redes sociales. El historial mixto de otros ports exigentes en Nintendo Switch 2, aunque generalmente superior al de la consola original, tampoco ofrecía certeza de que Borderlands 4 pudiera funcionar correctamente en lo técnico.

Borderlands 4, de Gearbox.
Borderlands 4, de Gearbox.

Decisión de Take-Two: desarrollo en pausa, no cancelación definitiva

En la presentación de sus resultados fiscales más reciente, Take-Two Interactive confirmó que el desarrollo de Borderlands 4 para Nintendo Switch 2 está “en pausa”. Alan Lewis, portavoz de la empresa, enfatizó que no se trata de una “cancelación”, insinuando que, al menos en teoría, existe la posibilidad de que el proyecto se retome en un futuro. No obstante, esa opción parece lejana a pesar de que no se haya hecho una declaración definitiva. La compañía ha dirigido sus recursos, tanto humanos como financieros, a solucionar los errores presentes en las versiones lanzadas para las consolas principales.

En entrevistas recientes, representantes de Gearbox reconocieron la complejidad técnica de adaptar Borderlands 4 a una consola como la Nintendo Switch 2. Aunque esta tiene mejor hardware que su predecesora, sigue enfrentando límites frente a títulos que demandan mucho procesamiento gráfico y mayor memoria. El ejemplo previo de Borderlands 3, llevado a Nintendo Switch con resultados aceptables, elevó las expectativas entre los usuarios, pero la nueva entrega requiere aún más a nivel técnico y de contenidos, complicando la tarea de optimización.

Reorientación de estrategia y pasos futuros para Take-Two y Nintendo

A pesar del contratiempo con Borderlands 4, Take-Two Interactive afirmó que seguirá colaborando de cerca con Nintendo en lo que viene. El catálogo planeado para Nintendo Switch 2 incluye otros lanzamientos como PGA Tour 2K25 y WWE 2K26, en los que la editora ha puesto particular foco. El esfuerzo en mejorar el contenido poslanzamiento y en pulir las mecánicas de Borderlands 4 en las plataformas ya disponibles también responde a la presión de la comunidad y la crítica tras un estreno inicial irregular, en especial en PC.

Según fuentes de la propia empresa, la decisión de pausar el desarrollo fue “difícil”, pero se vio como necesaria para no poner en riesgo la calidad general del producto. Por ahora, la ausencia de Borderlands 4 en la consola deja un vacío notable, aunque la promesa de futuras colaboraciones entre Take-Two Interactive y Nintendo mantiene vivas las esperanzas de nuevos anuncios para los propietarios de la plataforma.

