Stardew Valley revela nuevos detalles de su actualización 1.7

Stardew Valley, de Eric Barone.

Stardew Valley, el conocido simulador de vida en la granja, se alista para celebrar su décimo aniversario con una actualización que promete mejoras importantes en los aspectos sociales y en la dinámica familiar. Eric Barone, creador del juego, confirmó que la versión 1.7 incluirá hijos mucho más interactivos y dos nuevos personajes con los que será posible contraer matrimonio.

Cambios en los hijos: de figuras pasivas a una presencia más activa en el hogar

Una de las críticas más frecuentes desde el lanzamiento de Stardew Valley está relacionada con el papel de los hijos virtuales. Hasta el momento, los niños desempeñan una función mínima: simplemente se mueven por la casa, no participan en tareas ni experimentan crecimiento, y terminan siendo poco más que elementos decorativos.

Eric Barone ha indicado que atender a esta petición ha sido una prioridad en el diseño de la actualización 1.7. Sin ofrecer detalles concretos, adelantó que los hijos serán más interesantes, lo que deja abierta la posibilidad de que puedan intervenir en actividades, desarrollar personalidades propias o tener incluso eventos específicos en el juego. Barone afirmó que busca transformar este aspecto para que tener hijos se convierta en una experiencia más atractiva y relevante, integrándolo plenamente en la interacción social que caracteriza a Stardew Valley.

Expansión en las opciones románticas: dos nuevos personajes disponibles para matrimonio

La versión 1.7 también introduce la llegada de dos nuevos personajes disponibles para matrimonio, ampliando así las alternativas para quienes desean explorar relaciones sentimentales en el juego. La identidad de estos personajes se dará a conocer durante el décimo aniversario de Stardew Valley, el 26 de febrero. La adición de nuevas opciones de pareja ha sido una solicitud constante de los jugadores, que piden más variedad y profundidad en las relaciones sociales.

Barone señaló que este apartado seguirá recibiendo atención, con nuevos diálogos, dinámicas ampliadas y la aparición de personajes inéditos. No se descarta que en el futuro se sigan agregando variantes y eventos dedicados a la vida familiar y a las relaciones, manteniendo el interés de jugadores antiguos y atrayendo a nuevos usuarios.

Repercusión en la comunidad y los retos de mantener el interés del público

Las mejoras anunciadas para la versión 1.7 responden de manera directa a las demandas de los jugadores, quienes durante años han reclamado una mayor profundidad en las relaciones familiares y sociales dentro de Stardew Valley. La posibilidad de tener hijos que influyan más activamente en la vida cotidiana supone una evolución importante para quienes buscan experiencias más completas y realistas.

No obstante, las declaraciones de Barone también reflejan una tensión permanente: aunque el desarrollador procura atender lo que pide la comunidad, reconoce el riesgo de modificar demasiado la esencia del juego o de generar expectativas difíciles de cumplir. Frente a este dilema, Barone insiste en su objetivo de profundizar lo que ya existe, dando prioridad a mejoras sociales y de contenido progresivo en lugar de cambios drásticos en las mecánicas centrales. Esta postura parece acertada ante una audiencia que busca tanto la familiaridad como la innovación, y demuestra cómo la interacción entre los desarrolladores y los jugadores puede determinar la evolución de un título apreciado como Stardew Valley.