REVIEW | Wonder Man - Temporada 1: Una búsqueda distinta

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo by Suzanne Tenner. © 2025 MARVEL.

Marvel hoy es un multiverso de posibilidades. Entre series animadas, series que apuntan a un formato televisivo clásico, series de streaming, películas chicas, películas de evento, colaboraciones con LEGO, hay cientos de contenidos que atraviesan el año con el logo de Marvel en su introducción. Eso, a mi forma de ver, es bastante bueno: Marvel, como históricamente lo fue, no es sinónimo de Universo Cinematográfico.

Marvel es mucho más, y la cuota de positividad que trajo el desgaste de ese universo es que obligó a Disney y Marvel Studios a repensar su estrategia y entender cómo pueden pasar de página para ofrecer algo nuevo con personajes que ya cuentan con más de 100 años. Wonder Man es una de las respuestas posibles a ese interrogante.

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.

Para empezar, Wonder Man cuenta con un arma de doble filo. Una ventaja en pos de su narrativa y una desventaja en base a su audiencia: es un personaje completamente desconocido. La mayor parte de la gente que disfruta del UCM, universo donde esta producción está asentada, no sabrá quién es, cuáles son sus poderes ni qué conexión tiene con el resto de las producciones. La parte positiva de todo eso es que Wonder Man, como muy pocas producciones en esta franquicia, demuestra constantemente la absoluta libertad creativa con la que se hizo.

Es una serie que tiene alguna que otra conexión, sobre todo por el personaje de Trevor Slattery (interpretado por Ben Kingsley), que ya ha participado en Iron Man 3 (2013) y Shang-Chi (2021), pero podría ser una serie que nunca más vuelva a mencionarse y funcionaría de la misma forma. Es autoconclusiva, profunda y tiene la intención de ser una serie que sobrepasa el tópico de los superhéroes para ser un drama introspectivo.

(L-R) Trevor Slattery (Sir Ben Kingsley) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo by Suzanne Tenner. © 2025 MARVEL.

Wonder Man cuenta la historia de Simon Williams (Yahya Abdul Mateen II), un actor meticuloso que intenta ganarse la vida en un Hollywood que cada vez consume más y más a la humanidad de las personas que forman parte de él. En ese proceso, se va a encontrar con el personaje de Trevor Slattery, un actor conocido por haber interpretado al Mandarín como terrorista y que intenta borrar ese pasado. Juntos van a audicionar para ser Wonder Man, una película sobre un superhéroe que marcó la vida de los dos por igual.

Una mención especial para el protagonista de la serie, que no solo tiene una sólida interpretación sino que es muy diferente a los personajes que solemos ver en Marvel. Es un actor que ya ha interpretado a Black Manta en Aquaman y a Doctor Manhattan en la serie de Watchmen, así que lo tenemos bien localizado dentro del universo superheróico, pero a mi parecer sin duda esta es su mejor versión e interpretación al frente de una producción de este estilo.

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.

Sin duda, lo más interesante de esta serie es el tema que toca y la autocritica profunda que hace, incluso por momentos, al mismo Marvel Studios. Wonder Man es una carta abierta hacia Hollywood, con amor y con resentimiento, destacando lo bueno y lo malo que sucede dentro de una industria que hace tiempo se volvió mucho más de lo que quiso ser en un principio.

En ese intermedio están los personajes. Simon Williams tiene una travesía personal: su pasión reside en una profesión en la que él, en los papeles, no podría estar. Su superpoder no se lo permite. Similar a lo que sucede con Hulk, las emociones le juegan en contra y atentan contra la seguridad de quienes lo rodean, pero es a su vez esas mismas emociones las que tiene que poner en juego para hacer lo que ama.

El personaje de Trevor oficia de conexión con el resto del MCU, se le da cierre a una de las más polémicas decisiones de la historia de esta saga que fue convertir al Mandarín en, básicamente, un payaso. Se carga de emotividad al personaje y la actuación de Ben Kingsley le sube un montón de nivel a esta serie para darnos de los momentos más crudos que hemos visto en cuanto a relación de personajes.

(L-R) Trevor Slattery (Sir Ben Kingsley) and Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo by Suzanne Tenner. © 2025 MARVEL.

Más allá de todo esto, me encontré con varios conflictos internos a la hora de ver Wonder Man. En un primer lugar, la estructura de la serie es muy extraña. Hay episodios destinados a hacerte entender cosas puntuales, con tramas que nunca se vuelven a retomar. Hay personajes desaprovechados, e innecesariamente hay una resolución que queda abierta cuando todo lo cerrado había sido con moño y de una manera espectacular.

No me parece que Wonder Man esté dentro de las mejores series que ha hecho Marvel, pero sí me parece que es una serie lograda y muy diferente, lo cual se valora muchísimo en este desierto ideas que se ha transformado Marvel en los últimos años. Se nota mucho la intención de volver a las bases y de intentar ofrecer cosas frescas, y en muchos rubros, como en la animación, lo están logrando. Solo falta afilar su arma más potente.

Lo próximo de Marvel en acción real será la segunda temporada de Daredevil, el especial de The Punisher, la serie de Vision y, por último, Avengers: Doomsday. Hay pocas cosas comparado con los años anteriores, pero creo que es un respiro necesario. Wonder Man fue la primera aprobación del año, ahora solo queda que mantengan este nivel de calidad para todo el resto de sus producciones.

7 Algo diferente Una serie de superhéroes que prácticamente no tiene superpoderes. Aún con sus fallas, es distinta a todo lo que hace Marvel, y se valora la búsqueda. Disponible en Disney+