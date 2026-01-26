El 2026 será un año de grandes aniversarios para los videojuegos

Pokémon Pokopia, de Nintendo.

Después del lanzamiento de Cyberpunk 2077, algo cambió en la industria de los videojuegos. Las empresas ya no se animan tanto a anunciar experiencias que faltan años para ver y, habitualmente, tenemos un boceto de lo que será el año de cada una de las empresas que se va afianzando por cuatrimestre. Todo es mucho más cuidado y la comunicación mucho más continua, haciendo que sea difícil espectacular en enero que es lo que será de este 2026.

Sin embargo, hay un factor del cual podemos agarrarnos, y son los aniversarios. Por supuesto, todos los años hay celebraciones alrededor de diversas franquicias. Pero 1986, 1991 y 1996 fueron grandes años para los videojuegos ocasionando que hoy, en 2026, tengamos un aluvión de franquicias históricas que tienen una importante fecha por delante y todas quieren festejar de la mejor manera con su comunidad.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Dos de las franquicias que más a pecho se toman esta situación nacieron el mismo año y son muy diferentes. Resident Evil y Pokémon nacieron en 1996; y ambas tuvieron que enfrentarse a la situación de ver a su público cambiar, renovarse, reinventarse y tener que decidir cómo continuar. Son también dos pioneras en lo que respecta a los remakes en la industria y a la revisión de títulos populares.

Por este motivo, la expectativa no es menor. En el caso de Resident Evil, parte de los festejos ya están sobre la mesa: Resident Evil Requiem saldrá el 27 de febrero de 2027. Más allá de eso, se especula que utilizarán el aniversario para anunciar algún nuevo remake en los próximos meses como Resident Evil: Code Veronica, Resident Evil Zero o Resident Evil (1996), aunque nada de esto es oficial.

Por otro lado, Pokémon tiene una estructura mucho más ordenada: todos los 27 de febrero se celebra el Pokémon Day. Así que ese mismo día será aquél que nos ampliará la información de lo que podemos esperar para este treinta aniversario de Pokémon, que como plato principal se rumorea que traerá a la décima generación; una nueva entrega de juegos principales que saldría a finales de este año.

Pokémon Legends: Z-A, de Nintendo.

Nintendo particularmente suele tener este tipo de situaciones cada cinco años. Al tener un 1986 histórico, gran parte de sus franquicias tienen un aniversario importante este año. Fuera de Pokémon, los más destacados son los de Mario y Zelda. El primero ya cuenta con una película confirmada para abril, The Super Mario Galaxy Movie, pero seguramente tendrá novedades el 10 de marzo cuando se celebre el día de Mario.

Por el lado de Zelda la incógnita es aún mayor, porque no dan los tiempos para tener un nuevo videojuego y la película recién saldrá el año que viene, así que se espera un festejo un poco más tranquilo, quizás con la renovación de algún título del pasado. Otras franquicias como Donkey Kong, Pikmin, Metroid o Animal Crossing festejan aniversarios, pero al haber tenido contenidos relevantes recientemente, se espera que se celebren con DLCs, ediciones de Nintendo Switch 2 o algún que otro port.

Hay dos nombres más en la mesa de Nintendo que son la mayor incógnita respecto a si sus aniversarios traerán algún condimento. El primero es Kid Icarus, una franquicia histórica que hace años viene con poca relevancia en el calendario de Nintendo. El 2026 se presenta como un año especial para revivir. Otro caso es Luigi’s Mansion, que cumple 25 años y se especula que la cuarta entrega podría estar cerca de su lanzamiento, así que quizás sea una de las sorpresas de este año.

Dragon Quest VII Reimagined, de Square Enix.

Otros grandes aniversarios ya empezaron a hacer efecto. Dragon Quest, por ejemplo, lo celebrará sacando la reimaginación de Dragon Quest VII en el mes de febrero. Tomb Raider tendrá un remake de su primer videojuego y una nueva experiencia, tanto en 2026 como en 2027. Halo tendrá un remake de su primera campaña, y llegará a PlayStation 5, lo cual es sumamente llamativo después de ser por años la “mascota” de la firma Xbox.

También hay otros nombres importantes en la lista de los aniversarios. Franquicias como Crash Bandicoot, Castlevania o Persona cuentan con grandes aniversarios, pero aún no hay tantas novedades de cómo ni cuando festejarán. En el caso del último, se espera que haya un anuncio oficial de un nuevo título, mientras que el primero permanece cómo una incógnita. Lo mismo sucede con Castlevania.

Hay muchos aniversarios, quizás no tan llamativos, que quedaron fuera de esta nota. Realmente este año le da motivos a muchas franquicias para festejar, y esperemos que muchas traigan algo nuevo a la conversación. Por lo pronto habrá que esperar hasta el siguiente cuatrimestre, donde habitualmente se hacen los anuncios de este estilo para todo el año.