Code Vein II lanzará una demo especial con la herramienta de creación de personajes

Code Vein II, de Bandai Namco.

Bandai Namco ha confirmado que Code Vein II, juego que se lanzará el 30 de enero, tendrá una demo jugable del creador de personajes disponible a partir del 23 de enero en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam.

Los jugadores podrán transferir los personajes creados en la demo directamente al juego completo, preparándose para una travesía que combina acción RPG con una narrativa en la que el tiempo y las decisiones afectan el destino del mundo.

Historia y mecánicas de juego: un mundo al borde del colapso

La trama de Code Vein II se desarrolla en un futuro distópico marcado por el colapso de la civilización. El surgimiento de la Luna Rapacis ha provocado que los Revenants, humanos convertidos en seres casi inmortales a cambio de perder parte de su humanidad, sucumban a la locura y se conviertan en criaturas llamadas Horrores. El jugador asume el papel del Revenant Hunter, quien cuenta con la ayuda de Lou, una enigmática joven capaz de viajar al pasado y reescribir eventos cruciales. Esta habilidad será fundamental para intentar modificar el destino de personajes clave y enfrentar amenazas que ponen en peligro la supervivencia.

Uno de los elementos más destacados de Code Vein II es su sistema de combate, en el que la acción depende tanto de la habilidad como de la estrategia de absorción de sangre. Los jugadores podrán drenar a los enemigos para desbloquear habilidades especiales y modificar su estilo mediante Blood codes, configuraciones que alteran estadísticas y habilidades según las necesidades tácticas.

El arsenal incluye siete tipos de armas, desde rápidas espadas dobles hasta la potencia de la alabarda, lo que permite una personalización profunda. Una novedad es el Restorative Offering, un sistema en el que los aliados pueden revivir al jugador tras caer en combate, aunque quedan temporalmente incapacitados, lo que añade un elemento estratégico al uso de compañeros durante las batallas.

Personalización avanzada: de la demo al juego completo

La demo del creador de personajes, disponible días antes del lanzamiento oficial, permitirá a los usuarios probar amplias opciones de personalización. Desde la configuración del tipo de cuerpo, estilos de peinado, expresiones faciales y accesorios, hasta ajustes de maquillaje o cicatrices, el abanico de opciones busca permitir que cada jugador refleje su personalidad en su avatar digital.

La demo incluye 64 ranuras de guardado para exportar los personajes creados al juego completo, evitando la necesidad de repetir el proceso al iniciar la aventura. Podrá visitarse el Magmell Institute para comprobar el aspecto del personaje bajo distintas condiciones de iluminación y capturarlo en el Photo Mode, facilitando la interacción social y la creatividad de la comunidad.

Repercusión en la comunidad y expectativas ante el lanzamiento

La combinación de una historia compleja, sistemas de combate innovadores y una personalización avanzada genera grandes expectativas en los seguidores de la saga y entre los jugadores de RPG de acción. El acceso anticipado al creador de personajes convierte la experiencia previa al lanzamiento en un incentivo adicional, permitiendo a los usuarios familiarizarse con la narrativa y el universo antes de la llegada del juego completo.

Sectores más amplios de jugadores podrán probar mecánicas, estilos visuales y dinámicas de combate de un título que, según Bandai Namco, busca diferenciarse por su atmósfera oscura y los desafíos en la toma de decisiones. La posibilidad de transferir los personajes creados en la demo al juego completo optimiza la experiencia de usuario, lo que representa un avance que podría influir en futuros lanzamientos de la compañía.